TIL-legender tror på Valakari tross grusom trend

TIL-legende Ole Martin Årst (44) synes det ser «mørkt ut» for Tromsø denne sesongen, men han har fortsatt troen på trener Simo Valakari (46). Det tror han også spillergruppa har.

Og det til tross for skrekktall siden sommeren 2018:

Tromsø har kun tatt 14 poeng av 66 mulige på sine 22 siste kamper i Eliteserien (0,6 poeng per kamp).

Etter sju kamper denne sesongen ligger «Gutan» sist på tabellen med bare fire poeng.

– Jeg tror tilliten hos spillerne fortsatt er veldig stor, sier tidligere Tromsø-storscorer Ole Martin Årst om trener Simo Valakari , før han fortsetter:

– Mitt inntrykk er at de elsker å spille fotball under ham. Han har en spennende stil. Det er viktigere enn det mannen i gata tror. Det viktigste er at spillerne tror på det han driver med. Og det gjør de definitivt.

– Synes du han er rett mann til å ta Tromsø videre?

– Jeg har hatt sansen for ham fra dag én, og jeg liker at han er sta og står på sitt. Jeg er litt delt innimellom med tanke på at hjertet mitt er i TIL, og det kan grense til både naivt og omstendelig det han driver med. Men jeg er ikke i tvil om at det er bra å fortsette med den tanken han har, og man har sett det fungere. Så får man heller de på om det er noen grep man kan gjøre ved neste overgangsvindu, svarer Årst.

– Negativ kurve mot direkte nedrykk

TIL har slitt med en haug av skader hittil denne sesongen, men Årst mener man ikke kan bruke det som forklaring på problemene i 2019.

– Hva tenker du om TILs fremtid denne sesongen?

– Det ser ganske mørkt ut. Det er en viktig nøkkel å få tilbake skadede spillere, men samtidig er det en del av gamet. Så man må ikke bruke det som en forklaring heller. Valakari kan stå med sitt tankegods det, men kanskje gjør mindre endringer og av og til være litt mer uforutsigbar. Innrykket nå er at man ofte vet hva som kommer, sier Årst.

Tidligere spiller og trener i TIL, Steinar Nilsen, forteller at alle han kjenner i Tromsø føler på at det klubben har levert hittil ikke har vært bra.

– Det har vært tungt å se med tanke på hvordan poengfangsten har vært. Fire poeng på sju kamper holder en veldig negativ kurve mot direkte nedrykk, sier Nilsen.

– Mener du Simo Valakari er rett mann?

– Det er vanskelig for meg å svare på hva som er rett og galt siden jeg ikke er så tett på klubben. Det eneste man må forholde seg til er de resultatene som leveres og den utviklingen som både enkeltspillere og laget har. Også er det ingen tvil om at da Simo kom, kom han som et veldig friskt pust. Det var positivt og resultatene var veldig bra i begynnelsen. Nå er de inne i en lengre negativ periode. Alle trenere lever av resultater, så nå spørs det om det snur eller ei, sier Nilsen.

