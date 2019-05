KANDIDATENE: Fra v. Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og Tom Tvedt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Berit Kjøll har ikke gitt opp: – Tar innpå

LILLEHAMMER (VG) Berit Kjøll mener hun tar innpå Sven Mollekleiv i kampen om å bli president i Norges Idrettsforbund. Søndag tar delegatene på idrettstinget sin avgjørelse.

Nå nettopp







– Jeg opplever en positiv vind, sier hun til VG, som tirsdag hadde en opptelling som klart indikerte at Sven Mollekleiv ledet kampen om å bli valgt til idrettspresident de fire neste årene.

– Som seiler er det ikke noe som er bedre enn medvind, og når du i tillegg opplever at du kan sette spinnakeren og kjenner at den forsiktig fylles, så er det en god følelse. Så skal stemmene telles søndag, sier Kjøll til VG.

Hverken håndballforbundet, som har kjørt fram hennes kandidatur, eller andre i Kjølls krets tør gi seg inn på noen telling av stemmer.

les også Tom Tvedt på idrettstinget: – Jeg ble spyttet etter på gaten

– Føler du at du tar innpå Mollekeleiv?

– Ja, absolutt. Jeg kjenner at jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger, både fra særforbund og idrettskretser. Det siste jeg har hørt, er støtte fra Hedmark, sier Kjøll.

Hun bestemte seg egentlig for at hun ikke ville stille til valget.

– Da valgkomiteens innstilling kom, tenkte jeg at dette var en ryddig prosess. Men så var det flere sterke stemmer, godt ledet av håndballforbundet, som ønsket at jeg skulle stille, derfor gikk jeg i tenkeboksen og på noen toppturer, og så bestemte jeg meg for at ja, jeg hadde lyst til å utfordre. Det er godt for idrettsbevegelsen å ha ulike profiler å velge mellom.

Kjøll og Mollekleiv satt side om side på en av de bakerste benkene under fredagens åpningsdag på idrettstinget. Ingen av dem har noen offisiell rolle per nå.

les også Svømmeforbundet vil ha Tom Tvedt videre

Den tredje kandidaten, den sittende presidenten Tom Tvedt, har foreløpig bare offisiell støtte fra Norges Svømmeforbund. Men det var en kampglad Tvedt som holdt åpningstale på idrettstinget og som snakket om alt hans styre hadde oppnådd i løpet av de siste fire årene.

Valget er først søndag. Hvor stor ledelsen til Sven Mollekleiv er i øyeblikket, er det ingen som tør å si sikkert. En rekke idrettskretser har fortalt VG at deres delegater står fritt, at de ikke er bundet til å stemme på en spesiell kandidat. Dette gjør valget veldig åpent.

Store særforbund som Norges Skiforbund går inn for Mollekleiv og dermed valgkomiteens innstilling, mens Norges Håndballforbund altså går inn for Kjøll.

les også Trøblete start på idrettstinget: – Jeg kan ikke godta det

– Vi har ikke bestemt oss. Vi skal ta et møte lørdag morgen, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Blant dem som ikke har bestemt seg, er også det mektige bedriftsidrettsforbundet.

For å bli valgt, må du ha over 50 prosent av stemmene. Hvis det blir nødvendig, gjennom føres det flere valgrunder inntil en av kandidatene får flertall.

les også Idrettslederne hopper over verkebyllen

Under tingforhandlingene fredag kom tidligere finansminister - og nå medlem av NIF-styret - Sigbjørn Johnsen med sterk kritikk av idrettskretsene i Møre og Romsdal og Oslo.

I et brev til samtlige idrettskretser og særforbund rykket de to kretslederne ut med støtte til Sven Mollekleiv. I brevet oppfordres det til å følge valgkomiteens innstilling til ny idrettspresident.

– Jeg likte ikke det brevet fra Møre og Romsdal og Oslo. Hva tenkte dere på? Hva holdt dere på med, sa Sigbjørn Johnsen fra talerstolen på idrettstinget.

– Hvorfor legge lokk på en av tingets viktigste oppgaver? Dette er eksempel på en organisasjonskultur som vi ikke kan ha. Åpenhet handler om mye mer enn innsyn i barregninger. Jeg har tillit til at forsamlingen ikke tar et slikt initiativ til følge, sa Sigbjørn Johnsen.

Publisert: 25.05.19 kl. 08:29