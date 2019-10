GOD STEMNING: Henrik Ingebrigtsen (t.v.) ble norgesmester i terrengløp i Frognerparken søndag. Didrik Tønseth gjorde sitt livs løp og ble nummer to. Her skal de få medaljene sine. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Gullvinner Ingebrigtsens brutale innspill til Tønseth: – Ta av 10 kilo

FROGNERPARKEN (VG) Henrik Ingebrigtsen tror Didrik Tønseth er sjanseløs på topplassering om han stiller i EM i terrengløp. Skal langrennsløperen ha en sjanse i løping må han ofre det som er av muskler i overkroppen.

Etter NM-gullet roste Henrik Ingebrigtsen (28) sølvvinner Didrik Tønseth (28). De to var i en egen klasse. Langrennsløperen kom i mål seks sekunder bak løperen fra Sandnes etter 10 kilometer i Frognerparken.

– Jeg hadde bra kontroll. Jeg skal ikke hause meg selv opp altfor mye, for jeg er ikke i veldig god form. Jeg har vondt i tåa, hamstringen og hofta, sier Ingebrigtsen til VG etter NM-triumfen i terrengløp med tiden 30,01 minutter.

Det ble litt glatt og gjørmete etterhvert i NM-løypa til NM-arrangør SK Vidar som feirer 100 årsjubileum. Her gikk Ingebrigtsen nesten ned på rompa:

Søndag 8. desember er det EM i terrengløp i Lisboa. Skadeplagede Ingebrigtsen deltar etter all sannsynlighet ikke. Tønseth vil gjerne til EM, men det krasjer med verdenscuprenn i Lillehammer.

– Didrik er god nok til å få en plass på EM-laget, men en topplassering tror jeg han skal slite litt med. Han er for god i langrenn til å hevde seg i terrengløp, sier Ingebrigtsen i høstsolen i Frognerparken.

– Hva syns du om steget til Tønseth?

– Steget hans er veldig bra. Men han er litt for tung. Det er egentlig bare det. Hadde han gått ned ti kilo i mukulatur så tror jeg han kunne hevdet seg godt, svarer Ingebrigtsen.

– En opplevelse å løpe bak Henrik

Det var folkefest langs løypa da eldste løper i Norges sterkeste friidrettsfamilie vant NM-gull. Tønseth gjorde sitt livs løp med joggesko, selv om det gikk så fort at han knapt kjente sine egne bein nedover. Langrennsløperen på 179 centimeter veier 70 kilo. Han ler litt av Ingebrigtsens ord om å gå ned ti kilo.

– Det er en enkel jobb det da, det er enklere enn å trene. Men jeg må ha med overkroppen i langrenn, det trenger man ikke i løping. Skulle jeg satset løp måtte jeg vært åtte-ti kilo lettere enn jeg er nå, sier Tønseth og legger til:

– Men da begynner det å bli tynt.

FOLKEFEST: Det var strålende vær og mye folk i Frognerparken da SK Vidar arrangerte NM i terrengløp søndag ettermiddag. Her er Henrik Ingebrigtsen (i svart) foran Didrik Tønseth (i hvitt og blått) midt i bildet. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Han ble norgesmester på denne øvelsen i fjor, og ser på det som fullt mulig å gå ned de kiloene, samtidig er det helt uaktuelt.

– Man bruker ikke overkroppen i løping, men du må ha kjernemuskulatur. De beste løperne er tynne. Det må man være, sier Tønseth.

Han syns det var en opplevelse å løpe bak Henrik Ingebrigtsen. Sistnevnte kom rett fra Wien som hare for det vellykkede maratonløpet på under to timer til Eliud Kipchoge.

– Henrik er den beste haren jeg kommer til å ha. Det var artig å springe mot ham. Det er læring å springe bak ham, sier Tønseth til VG.

– Hva lærte du?

– Jeg springer så fort jeg klarer for å henge med, jeg har for dårlig toppfart. Det er det beste jeg har gjort med joggesko noen gang, og sikkert det beste jeg kommer til å gjøre. Jeg har aldri vært så god til å springe som denne høsten, svarer Tønseth, som har to VM-gull og et OL-gull i stafett som langrennsløper.

Terreng-EM er aktuelt

Skal han til EM i terrengløp må han gå så fort under verdenscupåpningen i Ruka helgen før, at han kvalifiserer seg til Tour de Ski-laget allerede der. Men da drar han. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var på plass i Frognerparken og sa til VG at om Tønseth går godt nok i Finland, så er det god tur til Lisboa.

HANG PÅ: Didrik Tønseth syns det var en opplevelse å få løpe i ryggen på Henrik Ingebrigtsen i Frognerparken søndag. Foto: Tore Meek/NTB SCANPIX

Pappa Gjert Ingebrigtsen var tilstede i hovedstaden sammen med kona Tone for å se sønnen hente hjem NM-gullet. Han syns sønnens tips til Tønseth er syltynt.

– Men å gå ned 10 kilo er litt drøyt. Didrik er en god løper, som kunne gjort det relativt bra som løper. Han måtte drevet litt mer spesifikk trening. Vekt er en faktor om løypene er tunge, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Duellen mellom sønnen og Tønseth ble mye omtalt timene før start. Pappa og trener Ingebrigtsen tvilte aldri på sønnen.

– Jeg var helt sikker på at Henrik skulle vinne, sier pappa Ingebrigtsen.

– Tror du Henrik ga alt?

– Nei, jeg tror han ga publikum det publikum ville ha, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Nå er det ferie for Ingebrigtsen, mens det er under seks uker til sesongstart for Tønseth med nasjonal åpning på Beitostølen.

PS! Senay Fissehatsion fra Tjalve tok bronse, han var 29 sekunder bak Tønseth.

Langrennsløperne markerte seg med joggesko. Johaug knuste alle:

