Mats Møller Dæhli herjer i Tyskland – topper Kicker-børs suverent

Det går endelig på skinner for skadeplagede Mats Møller Dæhli (24). Nå håper han å spille seg inn igjen på det norske landslaget.

Han har toppet Kicker-børsen for 2. Bundesliga de siste tre rundene etter storspill for St. Pauli i sesongstarten. Etter en karriere preget av skader stemmer det endelig for Mats Møller Dæhli. Nå stortrives han i Hamburg – i en ny rolle på klubblaget.

– Det er veldig gøy å spille om dagen. Vi fikk jo ny trener på slutten av forrige sesong. Han har valgt å bruke meg mer sentralt i banen, som jeg liker veldig godt. Jeg trives veldig godt i posisjonen, og jeg trives med medspillerne mine. Vi har som lag begynt å spille ganske god fotball, vi er ubeseiret de siste seks kampene og har begynt å ta poeng, sier 24-åringen til VG.

– Hvorfor går det så bra om dagen?

– Hovedgrunnen er spilletid over tid, uten tvil. Og jeg har vært skadefri over tid. Det er det det handler om. Jeg har jo slitt med både kneskaden og lysken, jeg har hatt to operasjoner og generelt veldig mye trøbbel. Så det at jeg fikk en full sesong forrige sesong, og nå denne sesongen, er jo det som gjør at jeg klarer å utvikle meg som jeg har gjort nå, svarer Dæhli.

St. Pauli ligger på femteplass i 2. Bundesliga etter ni spilte kamper. Dæhli står så langt med en scoring og seks assist.

Topp fem på Kicker-børsen 2. Bundesliga Kicker-børsen går fra 1 (best) til 6 1. Mats Møller Dæhli (St. Pauli), 2,39

2. Adrian Fein (Hamburg), 2,61

Martin Männel (Erzgebirge), 2,61

4. Fabian Klos (Arminia), 2,62

James Lawrence (St. Pauli), 2,62

Vil tilbake på landslaget

Selv om det går bedre for Oslo-gutten enn på lenge, ble han ikke tatt ut i landslagstroppen som møter Spania og Romania i EM-kvaliken lørdag og tirsdag.

– Jeg har selvfølgelig veldig lyst til å være med på landslaget, og veldig lyst til å være med på neste uttak. Så da bruker jeg bare dette som motivasjon til å spille enda bedre. Det er veldig mange gode spillere på landslaget nå, og vi har fortsatt en mulighet til å kvalifisere oss. Det er tøff konkurranse, men jeg bruker det som motivasjon til å spille enda bedre. Da er jeg kanskje med neste gang, sier Dæhli om uttaket.

Han har vært ut og inn av landslaget siden han debuterte i 2013. Den gang var han 18 år. Han var vært utelatt fra de to siste troppene og har totalt 21 kamper og ett mål for a-landslaget.

Slik forklarte landslagssjef Lars Lagerbäck at Dæhli ikke ble tatt ut på pressekonferansen hvor troppen ble presentert:

– Han er veldig nære. Når vi har sett på motstanden nå og sett på balansen på midtbanespillerne, så føler vi at vi vil ha blandingen mellom noen som har mer offensive kvaliteter og noen som har mer fysiske og defensive kvaliteter. Det er veldig små marginer her. Om du ser på de ulike kvalitetene, kan man si at det bikket litt over flere fysiske og defensive spillere denne gangen. Han er fortsatt høyaktuell og kommer til å være det i fremtiden også.

Dette er målet nå

Midtbanespilleren har spilt for blant annet Manchester United, Molde og Cardiff, men det er ikke et comeback til engelsk fotball som står øverst på ønskelista per dags dato:

– Først og fremst er jeg i en klubb som jeg er sykt glad i, og jeg har det fantastisk bra her nå. Men jeg har jo en drøm om å spille Bundesliga med St. Pauli. Det er først og fremst det som er målet mitt, sier han og fortsetter:

– Selv om det kan bli veldig tøft. Det er mange gode lag – Hamburg, Stuttgart, Nürnberg og Hannover nede. Jeg har selvfølgelig ambisjoner, men jeg trives veldig godt akkurat nå. Det er viktig for meg å spille fotball hver uke, og det får jeg her nå. Så får vi se hva som skjer.

PS: Norge møter Spania i EM-kvaliken på Ullevaal lørdag. Kampen sendes på TV 2 20.45.

