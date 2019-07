VERDENSMESTER: Emil Bergquist Pedersen på plass i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fornite-verdensmester Emil (16): – Jeg hadde lyst til å gi opp

NEW YORK (VG) Emil Bergquist Pedersen (16) knuste forhåndsfavorittene i New York og stakk av med både VM-tittelen i Fortnite og 13 millioner kroner. Nordmannen forteller tross seieren at de første rundene var tøffe, og at han nesten ville gi opp.

Norske Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen fra Re i Vestfold overrasket alle da han og partneren David «Aqua» W. fra Østerrike plutselig startet å vinne den ene duellen etter den andre.

Da den siste runden var over, var det nok flere enn bare Emil som holdt pusten; kommentatorene holdt spillerne helt på enden av setene sine før de til slutt avslørte at det var Emil og David som hadde tatt seieren, fire fattige poeng foran andreplassen.

– Det var helt sykt, alle ropte og skrek når vi kom frem og ble kåret som vinnere, sier Emil.

Trodde det var over

Etter de første tre rundene lå duoen langt nede på tabellen, da var det partneren David som hentet Emil inn igjen.

– Etter den tredje runden hadde jeg nesten lyst til å gi opp, men så sa David at alt vi trengte var en bra runde. Da vi vant den fjerde runden skjønte jeg endelig at vi hadde en sjanse, forteller 16-åringen.

Etter seieren i den fjerde runden var det ingen som kunne stoppe duoen, som tok nok en seier i den femte runden før det hele ble avgjort i den sjette runden.

– Det er ganske surrealistisk, det føles ikke som om jeg har vunnet noe enda, men det er jo stort, sier han.

Kommer til å fortsette som før

Like etter seieren og et pizza-stykke var Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen tilbake foran dataskjermen, for å hjelpe duo-partneren sin David forberede seg til kampene på søndag. Planen hans fremover er å spille enda mer.

– Jeg kommer nok til å fortsette å gjøre som før, spille mer og bli enda bedre, sier 16-åringen.

Selv om 13 millioner kroner fort kunne kjøpt ham et par hus eller hytter, planlegger Emil å spare.

– Jeg tenker å kjøpe en ny pc, oppgradere spillutstyret mitt litt så jeg kan bli enda bedre, men utenom det så tenker jeg bare å spare, sier han.

Skolestart nærmer seg med stormskritt og det er få sydenturer som kan slå en seier i et verdensmesterskap, noe Emil virker enig i.

– Det blir nok ganske rart å komme tilbake på skolen, ler han.

FAR OG SØNN: Emil Bergquist Pedersen på plass i New York sammen med faren Frank Pedersen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Emil «Nyhrox» Bergquist pedersen skal ikke delta under Solo-turneringen, men her skal to andre nordmenn konkurrere; Martin «MrSavage» Foss Andersen og Endre «Endretta» Byre. Få med deg sendingen på Twitch.tv/Fortnite.

Fortnite ble lansert av spillselskapet Epic Games i 2017. Fortnite er et Battle Royale-spill, som kort fortalt går ut på at opp til 100 spillere lander på en øde øy.

Der de må finne våpen så fort som mulig for å kunne beskytte seg selv mot andre spillere mens de flykter fra en sirkel som gjør kartet mindre. Målet er å være den siste spilleren i live.

Publisert: 28.07.19 kl. 17:46