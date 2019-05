LANGT NEDE: Mats Haakenstad i intervjusonen etter 4–0-tapet for Bodø/Glimt på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB Scanpix

Lokalavisa hevdet at en kjegle kunne gjort det bedre enn LSK-spiller: – Over streken

Lillestrøms Mats Haakenstad (25) fikk karakteren 1 og kraftig kritikk på spillerbørsen til Romerikes Blad. Nå har lokalavisa endret formuleringen om at «en kjegle kunne gjort bedre jobb».

Slakten kom etter braktapet for Bodø/Glimt søndag. Haakenstad hadde en tung kveld på jobben i møtet med Glimts Amor Layouni som scoret tre av de fire målene. Han fikk børskarakter 1 i Romerikes Blad og dette sto først skrevet i kommentaren:

«Hang ikke med Layouni. Horribelt svak, var som en rundingsbøye i store deler av kampen. Ikke i nærheten før 3–0. En kjegle kunne gjort bedre jobb enn ham før 4–0. Må benkes etter dette».

Nå er børskommentaren endret til dette:

«Hang ikke med Layouni. Horribelt svak, var som en rundingsbøye i store deler av kampen. Ikke i nærheten før 3–0. Solgte seg da han ble lurt av Layounis skuddfinte før 4–0. Må benkes etter dette».

– Jeg har ikke lest avisene i dag, men regner med at jeg har fått solid medfart, i hvert fall i lokalavisen. Det er jeg vant med, uansett prestasjon. Jeg vet ikke hva det står denne gangen, men vi kan være enige om at jeg ikke spilte min beste kamp, skriver Mats Haakenstad først i en SMS til VG.

Når VG forteller LSK-backen om børsen reagerer han.

– Jeg synes denne anmeldelsen går over streken, sier Haakenstad.

Det var sportssjef Morten Svesengen som tok avgjørelsen om å endre beskrivelsen.

– Det er jeg som har tatt avgjørelsen. Jeg synes ikke det var en riktig bruk av ord. Etter å ha tenkt meg om, endret jeg. Det var uheldig, det var ikke sånn det burde stått, forteller han til VG.

Til lokalavisen fortalte Haakenstad at kampen i Bodø var den dårligste kampen han hadde vært med på som LSK-spiller.

– Jeg så dum ut i denne kampen, sammen med resten. Vi fikk det jo ikke til. Selvfølgelig var jeg nærmest på to av målene hans. Det betyr ikke at det var min feil. Jeg ble også satt i en vanskelig posisjon. Dere skal få heise det opp akkurat som dere pleier. Det går fint, sa han til avisen etter kampslutt.

Lillestrøms Alex Dyer fikk også børskarakter 1 i tapet for Bodø/Glimt. Geir André Herrem scoret Bodø/Glimts fjerde mål.

Lillestrøm står med sju poeng på seks kamper i Eliteserien og ligger på en foreløpig 13. plass - like over nedrykksstreken. De har slitt med skadetrøbbel gjennom sesongstarten, med blant annet Daniel Pedersen og Arnór Smárason ute. Neste runde venter Rosenborg på Åråsen.

Publisert: 06.05.19 kl. 10:57