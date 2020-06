INGEN PROBLEMER: Birgit Skarstein (31) har etter alt å dømme hatt null trøbbel med å tilpasse seg corona-hverdagen og den uforutsigbare fremtiden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Birgit Skarstein: – Føler jeg har fått en liten gave

Birgit Skarstein (31) har ingenting imot at hun i ytterste corona-konsekvens kan få en «sesongoppkjøring» til sin neste konkurranse på ett år og 10 måneder.

Nå nettopp

– Det er helt absurd. Men jeg føler at jeg har fått en liten gave, sier VM-gullgrossisten og verdensrekordholderen i para-roing.

Sist gang hun konkurrerte var i månedsskiftet august til september i fjor. Neste gang kan – hun understreker kan – bli EM 9.-11. oktober. Det skulle opprinnelig vært arrangert 3. til 5. juni. Går mesterskapet i polske Poznan om snaut fire måneder fløyten, vil Birgit Skarsteins neste konkurransesjanse på vannet dukke opp i mai 2021.

– Det vil bli en 22 måneder lang sesongoppkjøring, konstaterer hun etter fin-regning.

For så å påpeke at det ikke er sikkert om målet – Tokyo-OL 2021 – blir noe av. På grunn av alt det uforutsigbare, har langrennsutøveren Birgit Skarstein utsatt å undertegne sin kontrakt med Norges skiforbund for kommende sesong.

les også Her starter Birgit Skarsteins lange corona-reise

Foreløpig har hun og de andre utøverne på trener Johan Flodins ro-landslag avviklet rundt ni måneder av «sesongoppkjøringen». Helt siden de nærmest ble beordret hjem fra en treningsleir i Portugal i mars, har den foregått på hjemmebane i Norge. Først og fremst på Årungen.

Birgit Skarstein fikk slippe den obligatoriske økten tirsdag, fordi hun i henhold til sin før corona-planlegging skulle i et ikke ro-relatert styremøte.

– Vi skulle ha sendt av gårde båtene i går og dratt til et eller annet sted, sier hun med referanse til «den gamle planleggingen».

Det er over tre år siden Birgit Skarstein begynte varmeforberedelsene til Tokyo-OL - vel å merke i 2020:

Hun husker ikke i hvilket utland hun og ro-landslaget egentlig skulle ha vært nå. Hun slettet alt som gjaldt reiser i den opprinnelige planen da statsminister Erna Solberg stengte ned Norge.

– Jeg var overraskende rask til å kaste livet rundt. Det er interessant å oppleve hvordan man vender seg til andre tilstander, sier Birgit Skarstein.

les også Har idrettpsykologene på hurtigtast: – Det brenner litt på loftet

Hun påpeker at det først er når hun nå bare er hjemme, at hun har forstått hvor mye hun har vært på farten. Før pandemien var hennes antall reisedager cirka 220. I likhet med i resten av samfunnet «skjer det ingenting». Birgit Skarstein sier hun føler dette er en bonusperiode i idrettskarrieren.

– Som jeg synes der utrolig meningsfylt, sier hun.

Blant annet fordi:

Siden januar fått anledning til å trene på ting hun tidligere ikke har fått tid til. Hun har for eksempel «endret starten på ro-taket». Hun ser effekten av det nå, henter sekunder på det – og vil dra fordel av det i neste konkurranse (når den måtte skje).

– Det er innmari kult og nerdete. Ro-taket er så kompleks. Det blir moro den dagen vi er tilbake og kan vise hva vi har gjort. Det er om å gjøre å utnytte denne muligheten til å bli bedre, sier hun.

les også Tufte skadet på sykkel – måtte sy 11 sting

Ved siden av over 20 timer trening i uken, har hun fått mer tid til å være sammen med gode venner. Hun har fått tilbrakt mer tid i Marka. Til forefallende arbeid, som å bytte lyspærer. I løpet av sommeren skal hun beise hytta på Sjusjøen og dra en tur hjem til Trøndelag – for første gang på mange år – den ene sommeruken Johan Flodin har satt av til «alternativ trening på egenhånd».

– Jeg har ikke følt at jeg burde ha vært et annet sted. Derfor er jeg veldig til stede. Det er mer ro nå. Ikke noe vi skal rekke. Det er ikke så mange forpliktelser. Det er blant annet færre sponsoroppdrag, sier Birgit Skarstein.

– Det er mye vi ikke kan styre. Men det gjelder å ha det så fint vi kan med det vi har. Jeg tror denne sommeren blir bra, tilføyer hun.

Publisert: 19.06.20 kl. 07:26

Les også

Fra andre aviser