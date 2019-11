PREMIEREKLAR: Ida Njåtun (28) skal gå tre distanser under verdenscupåpningen på skøyter i hviterussiske Minsk denne helgen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Skøyte-Ida tilbake på rett spor: Hard nøtt å knekke

Ida Njåtun (28) kan nesten ikke huske sist hun gikk så fort som hun gjerne vil. Etter flytting til Stavanger med samboer Allan Dahl Johansson (21) og «et nytt år» med landslagssjef Bjarne Rykkje mener imidlertid VM-bronsevinneren fra 2015 at hun har funnet pallformen igjen.

– Det er litt skummelt å fastslå noe før vi har startet. Det er første gang vi går mot resten av verden. Men trenden er veldig bra. Jeg har tro på at det vil gå mye bedre enn de foregående sesongene, sier Ida Njåtun til VG.

Hun er klar for tre distanser under verdenscupåpningen i Minsk: 3000 meter fredag, 1500 meter lørdag og 1000 meter søndag. Hun håper 1500-meteren vil vise størst positivt utslag etter hennes generelle oppsving på isen.

Det er ni år siden hun slo gjennom internasjonalt på den klassiske mellomdistansen, med 2. plass i verdenscupen i Berlin 19. november 2010. Etter det har karrieren hennes stort sett vært preget av ustabile prestasjoner, eller «mye opp og ned».

Siste gang det virkelig var opp: Bronsemedaljen sammenlagt i allround-VM i Calgary i mars 2015, etter å ha vunnet 1500-meteren.

– Det var forrige gang det virkelig fungerte, fastslår hun snart fem år senere.

I sommer flyttet hun sammen med kjæresten Allan Dahl Johansson (1000 og 1500 i Minsk) til Stavanger. På grunn av muligheten til å trene på is innendørs i oljebyen, men også fordi Ida Njåtun følte at hun trengte et miljøskifte – på mange måter.

– Det er blitt mer gøy. I Oslo måtte jobbe med motivasjonen på grunn av de dårlige forholdene. I Stavanger slipper vi å ha en plan B og C, sier hun.

Det er også viktig at hun etter det første året med Bjarne Rykkje som landslagssjef har funnet tonen, for å si det slik, med nederlenderen. Hun «måtte forstå hva han ville», og han trengte slik Ida Njåtun ser det litt tid på å lære å kjenne allroundløpernes styrker og svakheter.

– Jeg skal ikke si at jeg er rar. Men jeg er kanskje en hard nøtt å knekke. Han sier at jeg har sprint-muskulatur, og det er litt typisk norsk at jeg har trent allround. Jeg har trent mer enn jeg burde mot lengre distanser, sier hun.

Skøyteforbundets sportssjef Lasse Sætre svarer «må og må» på VG spørsmål om hun må prestere (bedre) nå med tanke på det som komme skal, det vil si Beijing-OL om to år.

– Det vil være viktig for selvtilliten og motivasjonen å se at endringene hun har gjort gir utslag. Det er nok fornuftig å ha kortsiktige mål for å holde trøkket der og da, sier bronsemedaljevinneren (10 000 meter) fra 2002-OL med tanke på Ida Njåtuns forbehold når det gjelder «fremtiden».

– Får jeg et kjempebra år, vil det være motivasjon for å fortsette. Blir det dårlig, vet jeg ikke. Økonomi er også en faktor. Akkurat nå går det rundt. Man må ha resultater for at det skal gå bra økonomisk også, sier Ida Njåtun.

Tidligere landslagsløper og Viasats ekspertkommentator Mikael Flygind Larsen (37) «tolker det slik» at Ida Njåtun slåss mot en sart og ømfintlig muskulatur. Hun er avhengig av å treffe helt med treningen for å få ut sitt potensial. Slik sett mener han Bjarne Rykkje, med sin forkjærlighet for nitid testing, er «en god match».

Kommentarkollega Even Wetten (37), verdensmester på 1000 meter i 2005 utendørs i Inzell, gir også uttrykk for at «vi» kan komme til å se litt mer til Njåtun denne sesongen.

På spørsmål om pallen eller ikke pallen i verdenscupen, svarer Ida Njåtun at hun har vært på den før og at hun nå – på sitt toppnivå – håper hun vil være «flere ganger oppom».

– Jeg forventer at hun hever seg et par hakk. I toppslag og med litt stang inn, kan hun være på pallen, sier Mikael Flygind Larsen.

