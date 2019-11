Sølvvinner Mack Horton nektet å dele podiet med Sun Yang i sommer. Foto: ED JONES / AFP

Kommentar

Doping-krøll for åpen scene

Det har ikke gått smertefritt å åpne dørene i Idrettens voldgiftsrett (CAS), men uansett viser høringen mot Sun Yang nødvendigheten av innsyn i hvordan forhandlinger finner sted.

Saken mot den kinesiske svømmeren viser vannskillet for det nye prinsippet i CAS, som kom på plass etter at Therese Johaugs ønske om åpne forhandlinger ble avvist.

Tyske Claudia Pechstein og rumenske Adrian Mutu ble til slutt banebryterne, da Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg knesatte prinsippet om en rett til åpenhet.

Dermed for omverdenen nå tilgang til hva som skjer i Lausanne i en av de mer betente dopingsakene på lenge.

Den omhandler den kinesiske svømmeren Sun Yang. Uavhengig av hva man mener om innholdet i selve saken, underbygger det som har skjedd nødvendigheten av innsyn i hva som skjer på innsiden av rettssalen.

Sun Yang er her på plass under CAS-høringen. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / KEYSTONE

Det gjør for eksempel at verden nå er klar over de store oversettelsesproblemene som oppstod, med de problemstillingene det reiser om hvorvidt retten til en fair høring oppfylles.

I tillegg har vi nå detaljkunnskap om informasjon som gjør en allerede intrikat sak enda mer kompleks. Forhandlingene handler nemlig ikke bare om hvorvidt svømmeren har gjort seg fortjent til en lang utestengelse, men om selve systemet er godt nok til at rettssikkerheten blir ivaretatt.

To meter lange Sun har blant annet tre OL-gull i beltet, men det er ikke prestasjonene hans i bassenget som har skapt de største overskriftene i det siste.

Bedre huskes protestene fra sommerens verdensmesterskap. Først nektet australske Mack Horton å dele podiet med kineseren, så ville ikke Duncan Scott ta 27-åringen i håndene. Markeringene fikk Yang Sun til å reagere kraftig, og fikk heller ingen applaus fra det internasjonale svømmeforbundet (FINA).

Bakgrunnen er kontroversene rundt Sun.

I 2014 var ble han først utestengt i tre måneder av de kinesiske svømmeforbundet (CSA), etter at han hadde testet positivt på et stoff som var forbudt i konkurranse, og som nylig var plassert på fy-listen. Det ble imidlertid aldri bevist noe bevisst fuskeforsøk.

Men det er saken fra 2018 som virkelig har satt sinnene i kok. Den ble rullet opp i en engelsk avis, og handler om hvordan en prøve skal ha blitt knust med hammer i forbindelse med en uanmeldt kontroll i september i fjor.

Her står det ekstremt mye på spill i voldgiftsretten.

Sun Yangs karriere kan i praksis være over, men spørsmålet er om formalia- og prosedyrefeil kan velte WADAs sak mot svømmeren.

I kinesisk statlig media er det blant annet fremkommet et intervju der en av “inspektørene” hevder å være en bygningsarbeider uten formell kompetanse som dopingtester.

En undersøkelse som ble foretatt av et antidopingpanel under det internasjonale særforbundet konkluderte med at Sun ikke hadde begått en dopingovertredelse, og konklusjonen ble akseptert av FINA sentralt.

Men WADA anket saken inn for voldgiftsretten, og innstiller på en straff et sted mellom to og åtte års utestengelse.

Først neste år ventes svaret på om Sun Yang blir å se i bassengene fremover, eller om en dom som i praksis er game over blir utfallet.

Men offentligheten er uansett blitt langt klokere enn vi har hatt muligheten til tidligere, og prinsippet om rett til åpne dører bringer antidopingarbeidet fremover.

Selv om det nok en gang ikke var idrettens systemer som satt i førersetet for moderniseringen.

Publisert: 20.11.19 kl. 19:42