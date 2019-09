Viktor Hovland med caddien på Wentworth. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

Hovland-dramatikk på det siste hullet: Endte «i jungelen»

Viktor Hovland (22) spilte glitrende helt til det siste hullet av fredagens andre runde av BMW PGA Championship. Ballen endte helt inne i «jungelen», som Viasat-kommentator Fredrik Kracht uttrykte det.

Utrolig nok reddet han likevel i land en bogey (ett slag over par) og er dermed godt med foran de to siste rundene i helgen. Det gir delt 8. plass - kun fem slag bak teten.

– Det betyr at han likevel med foran de to siste rundene, sa Kracht og hans Viasat-kollega Joakim Mikkelsen.

– Men det er kjedelig at dette skjer på det 18. hullet.

En syk tilskuer skapte drama mot slutten av fredagen. Et illebefinnende blant en av publikummerne gjorde nemlig at spillet måtte stoppes i 20–25 minutter - mens Hovland skulle i gang med det 15.hullet.

– Vi får håpe at det gikk bra med tilskueren, sa Viasat-kommentator Fredrick Kracht på direkten.

Fredagen ga fire birdies (én under par) og én eagle (to under par) - men også bogey (én over par) på tre hull.

Etter torsdagens åpning med tre under par, fulgte han opp med tre under par på dag to i Surrey. Dermed er han altså seks under par halvveis i turneringen. Det er fem slag dårligere enn de to i ledelsen. Hovland ligger på delt 8. plass.

Hovland endte altså nok en gang på 60-tallet. Både torsdag og fredag har gitt 69 slag.

Han hadde en verst tenkelig åpning på runden da han pådro seg en bogey på hull to - et par to-hull. Der hadde han birdie på åpningsdagen.

På hull 12 hadde Hovland et fantastisk andreslag og snuste på albatross (tre under par) på par 5-hullet. Han endte på to under par - og det var dagens beste hull for nordmannen.

– Jeg synes han har fått litt dårlig betalt i dag, sa Viasats ekspertkommentator Joakim Mikkelsen på direkten mot slutten.

– En tøff dag med putteren, sa hans kollega Fredrik Kracht.

– Likevel ligger han fire under par. Det viser hvor godt han spiller.

Dette er Viktor Hovlands proffdebut på Europatouren. Han har spilt bunnsolid den lille tiden han har vært profesjonell.

Hovland skal spille 2019/2020-sesongen på den amerikanske PGA-touren, men kommer også til å konkurrere en del på den europeiske touren - med tanke på å oppfylle kriteriene for å kvalifisere seg til neste års Ryder Cup mellom USA og Europa. Det er 12 mann på hvert lag. De fire beste spillerne på den europeiske poengrankingen er automatisk kvalifisert, i tillegg til de fem beste europeerne på verdensrankingen. Og - som med Suzann Pettersen i Solheim Cup - er det også en mulighet med laglederens «wild cards».

Viktor Hovland er kjent for sine sterke sisterunder. Kanskje han kan starte sluttspurten én dag tidligere denne helgen?

Stillingen halvveis i BMW PGA Championship:

1. Jon Rahm, Spania −11.

1. Danny Willett, England −11.

3. Christiaan Bezuidenhout, Sør-Afrika −9.

3. Justin Rose, England −9.

3. Henrik Stenson, Sverige −9.

6. Paul Casey, England −7.

6. Billy Horschel, USA −7.

8. Tony Finau, USA −6.

8. Viktor Hovland, Norge −6.

8. Francesco Molinari, Italia −6.

8. Andrew Putnam, USA −6.

8. Shubhankar Sharma, India −6.

