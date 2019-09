NIF-TOPPER: Berit Kjøll og Johann Koss på Fornebu torsdag ettermiddag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Koss blir NIFs «utenriksminister»: – Vi må ikke være naive til IOC

FORNEBU (VG) Med Johann Koss som «utenriksminister» skal norsk idrett nå få en tydeligere stemme internasjonalt. Han advarer mot naivitet når kampen skal tas for sunnere styring.

Torsdag samlet idrettspresident Berit Kjøll og Norges Idrettsforbund (NIF) et trettitalls norske idrettsledere som sitter i internasjonale verv.

– Johann skal lede arbeidet ut fra tre områder som vi har definert, sier Kjøll til VG.

– Det er godt styresett, fair play og bærekraft.

– Hva med menneskerettigheter?

2. visepresident i NIF, Johann Koss, som nå har flyttet hjem til Norge, svarer:

– Foreløpig er ikke det under vår felles plattform, for eksempel hvordan vi kan påvirke menneskerettighetene i Kina og Qatar. Det er komplisert. Norsk idrett må ha bedre kunnskap. Derfor hadde vi også invitert UD (Utenriksdepartementet) til dette møtet, for å høre hvordan de jobber.

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen var til stede og fortalte om de endringer som skjer i den internasjonale olympiske komiteen.

– Vi ønsker å promotere godt styresett. Her kan vi påvirke. Vi kan ikke være naive selv om fantastiske nye ting skjer i IOC (Den internasjonale olympiske komité), mener Johann Koss.

– Vi må ikke være naive for at det skjer ting «på bakrommet». Bestemmelser som blir gjort før sesjonene. Vi må se på hvordan vi kan påvirke det som foregår der, være godt forberedt.

Berit Kjøll og Johann Koss sier at de vil ta med seg de erfaringer som Thorhild Widvey og Linda Hofstad Helleland har hatt i WADA (Det internasjonale antidopingbyrået).

– Jeg har jobbet mye med Linda i flere år. Hennes kunnskap gjør av vi blir mindre naive, sier Koss.

De to NIF-toppene kan foreløpig ikke komme med mer konkret om hva som skal prege norske representanter internasjonalt:

– Nå skal vi jobbe videre med dette utover høsten. Vi skal løfte hvordan vi kan påvirke det internasjonale arbeidet. Det er et stort gap til det verdisettet vi har her hjemme. Det handler om å jobbe systematisk og bygge relasjoner.

Kjøll og Koss trekker frem Svein Arne Hansen som et godt eksempel på en norsk idrettsleder som har markert seg positivt internasjonalt. Han er president i det europeiske friidrettsforbund.

– Jeg er stolt av den jobben vi gjør i internasjonal friidrett. Vi forsøker å legge til rette for åpenhet og alt annet som kjennetegner godt styresett: likestilling, åpne voteringer, vi jobber hardt med antidoping, sier Hansen.

Skipresident Erik Røste, som sitter i styret i det internasjonale skiforbundet, var blant dem som var til stede på møtet torsdag.

– Dette er et godt initiativ, fastslår han.

– Hvor går balansen mellom å markere Norge og samtidig være på talefot med dem som mener noe annet?

– Vi snakket om det. Jeg tror noen ting må være ufravikelige. På andre områder er det bedre at det skjer noe, selv om vi skulle ønske at det skjedde både mer og raskere. Det gjelder å finne balansen her.

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen sier:

– Jeg håper at dette vil bli nyttig for norsk idrett.

WADA-styremedlem Linda Hofstad Helleland uttrykker seg slik:

– På hvert eneste møte skal den norske stemmen høres!

