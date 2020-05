«SKYWALKER»: Luc Abalo, kjent for sine spektakulære luftferder, i aksjon i bronsefinalen i håndball-VM mellom Tyskland og Frankrike i Jyske Bank Boxen i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Slik fikk Elverum fatt i Abalo: – Trodde det var kødd

Elverum måtte dobbeltsjekke at de ikke ble lurt da agenten til Luc Abalo (35) tok kontakt i begynnelsen av mai.

Oppdatert nå nettopp

Agenten lurte på om den norske klubben var interesserte i den franske superstjernen. Elverum tenkte først at e-posten var falsk.

– Vi måtte dobbeltsjekke at agenten var ekte og at vi ikke ble lurt. Sånne mailer får vi hver måned om ale mulige spillere, både fra 2. divisjon i Sverige og fra toppnivå i verden. Da mailen kom, tenkte vi at dette var en mail som gikk til alle klubber i Europa, sier daglig leder i Elverum Håndball, Mads Fredriksen, til VG.

– Jeg spøkte med sportslig utvalg og skrev «nå må dere jobbe på gutta, jeg regner med at Abalo snart er klar», legger han til.

Under en måned senere kom sjokknyheten: Abalo går fra en av Europas store klubber, styrtrike PSG, til Elverum. Kantspilleren har tatt åtte mesterskapsgull med Frankrike og er blant annet kjent for sin ekstreme spenst:

– Trodde det var kødd

Like etter 17. mai kalte sportslig avdeling inn til et hastemøte. Overgangen kunne bli en realitet.

– Jeg hadde frem til da bare spøkt med det på kontoret. På møtet fortalte sportslig leder at det var dialog. Da trodde jeg det var kødd. Men da hadde vi funnet ut at agenten var ekte, og vi hadde snakket med Abalo selv som fortalte at han var interessert, sier Fredriksen.

Sportslig avdeling hadde før hastemøtet svart på den første mailen med beskjeden om at Elverum var interesserte og stilte spørsmål om hva som skulle til. Agenten sendte en mail tilbake og spurte om hva klubben kunne tilby.

– Vi svarte med å tilby ganske lite sammenlignet med det vi vet han har hatt i lønn de siste årene. Vi kunne ikke gå ut på dypt vann, særlig i den tiden her. Men de aksepterte forslaget og plutselig begynte ballen å rulle, forteller Fredriksen.

– Hvordan har dere råd til dette?

– Da vi så hvor mye det ville koste, så vi at dette hadde vi fått til med andre spillere før. Det var egentlig ikke noen forskjell på hva andre spillere vi henter til klubben. Samtidig ligger vi allerede an til minus i budsjettet på grunn av corona, så det var behov for å høre med eksterne parter om vi skulle gå for det, svarer Fredriksen og fortsetter:

– Han er faktisk ikke så veldig dyr. Vi hadde aldri klart det hvis han hadde hatt de lønnskravene han har hatt i Paris. Vi matchet heller ikke tilbudene han hadde fra andre klubber. Han blir den best betalte spilleren i Elverum, men det var overkommelig.

Hvorfor flytte fra Paris til Elverum?

Spesielt en faktor ble viktig for at overgangen gikk i boks: Luc «Skywalker» Abalo ønsket en overgang til Elverum. Franskmannen ble imponert over atmosfæren da han i september i fjor møtte Elverum i Champions League-gruppespillet, ifølge Fredriksen. Den gang satte klubben publikumsrekord i Håkons Hall på Lillehammer.

– Han har vært veldig tydelig på at han ønsker et eventyr. Han har ingen krav – han sier han kommer hit med kameraet, telefonen og seg selv. Han ønsker ikke noen stor leilighet. Han kommer hit fordi han har lyst til å bli kjent med en ny kultur, lære litt norsk og spille med unge talenter, forteller Fredriksen.

Abalo har som mål å spille OL med Frankrike neste sommer, og har skrevet en ettårskontrakt med Elverum.

I Elverum blir Abalo blant annet lagkamerat med Alexander Blonz:

– Måtte sjekke om det var 1. april

En som satt kaffen i halsen da han leste at Abalo var klar for Elverum torsdag kveld, var tidligere landslagskeeper og nå Viasat-ekspert Ole Erevik.

– Jeg visste nesten ikke om jeg skulle tro på det. Da bekreftelsen kom, måtte jeg nesten se på kalenderen og sjekke om det var 1. april. Det er den villeste overgangen i håndball-Skandinavia i hvert fall. Det er voldsomme greier, sier han.

Erevik gleder seg til å se Abalo i Norge, men lurer på hvordan den franske superstjernen blant annet vil takle den norske temperaturen på vinterhalvåret.

– Jeg lurer på om Abalo vet hvordan det er i Elverum midt i januar, med lite dagslys og en temperatur langt under det behagelige. Og hva han tenker når han kommer til mindre klubber som Nærbø for eksempel, sier Erevik.

FIKK SJOKK: Ole Erevik ble meget overrasket da Luc Abalo-overgangen til Elverum ble kjent. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Publisert: 29.05.20 kl. 18:48 Oppdatert: 29.05.20 kl. 18:59

Mer om Elverum Håndball Håndball

Fra andre aviser