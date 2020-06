TJUE PROSENT: Her står inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg i Sagene IF sammen med leder for fotballavdelingen, Tommy Øyen, på Voldsløkka i Oslo. Foto: Odin Jaeger

Roper varsko om frafall: – Kun 20 prosent har betalt treningsavgiften

SAGENE (VG) Mens både idrettspresidenten og kulturministeren slår alarm om frafall i idretten, merker de det virkelig på kroppen i breddeklubben Sagene IF.

– Per nå er det kun rundt 20 prosent av medlemmene som har betalt treningsavgiften for i år. Vi merker at det er veldig mange som sitter på gjerdet, sier Tommy Øyen, som er leder for fotballavdelingen i Sagene IF.

Sammen med inkluderingsansvarlig Maren Synnevåg, står han og ser utover Voldsløkka idrettspark, som igjen er fullstappet av løpende, volleyball- og fotball-spillende barn, unge og voksne.

Samtidig er de alvorlig bekymret for frafall blant de unge i klubben deres. Aller mest de som ikke har så mye fra før.

– Det kan bli veldig tøft å få dem tilbake, spesielt for de mest vanskeligstilte. Vi er et veldig multikulturelt idrettslag, og det er allerede mange som sliter med å betale kontingenten. Vi er bekymret for enkelte familier og barn, sier Synnevåg.

Gjør som Myrhol

De sier at de holder kontingenten så lav som mulig, at det koster rundt 1100 kroner for et år på fotball-laget. Det lange oppholdet i aktiviteten og store økonomiske utfordringer ellers i samfunnet, gjør at de forventer at antall barn som ikke klarer å betale kontingenten dobles dette året.

De har forsøkt sitt beste med å opprette gratis lavterskeltilbud rundt i bydelen og dermed opprettholde aktiviteten, men må nå ut og rekruttere barn og unge som tidligere har vært i klubben.

Sagene IF er ikke alene om å rope varsku om frafall i idretten. Bjarte Myrhol gikk i april i front for et initiativ for å demme opp for denne utviklingen.

Bekymret for mangfoldet

Idrettspresident Berit Kjøll var på plass på Voldsløkka etter det ble klart at barneidretten fikk begynne å trene med kontakt igjen. Hun sier at frafallssituasjonen er alvorlig.

– Det er flere ting her. For det første vil jeg på en ydmyk måte oppfordre alle foreldre til å betale medlem- og treningsavgiften sin, og slutte opp om idrettslaget sitt. At vi kan få frafall er noe jeg er bekymret for, siden mange idrettslag har mistet det meste av inntektene sine. Hvis færre betaler kontingent, blir det et snevrere tilbud, konkurser og en ond sirkel, sier Kjøll.

– Er du bekymret for at vi får et mindre mangfold i norsk idrett som følge av dette?

– Ja, hvis vi går fullt inn i den onde sirkelen og økonomien til idrettslagene blir krevende overtid, så er jeg det. Frafallssituasjonen er alvorlig, men vi har ikke et fullt bilde over den langsiktige effekten av dette, mener hun - og peker på gode kompensasjonsordninger for å løse floken.

Også Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), som selv vokste opp i Iladalen ikke langt fra Voldsløkka, tar frafallsproblemet på alvor.

– Ja, det er klart jeg er bekymret for frafallet, spesielt i denne aldersgruppen. Det er mye frafall rundt 13–14 år, en mellomfase det er lett å miste dem. Men jeg har stor tro på at det er mange barn som ønsker å komme tilbake, og så må vi gi et lite oppmuntrende «push» til de som trenger det, oppfordrer Raja.

FULL AKTIVITET: Idrettspresident Berit Kjøll på Voldsløkka. Foto: Odin Jaeger / VG

