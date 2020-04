MALLORCA-GUTTER: Casper Ruud (t.v.) er ranket som nummer 36 i verden. Leo Borg vil gå samme vei som nordmannen på vei mot tennistoppen, det vil si via akademiet til Rafael Nadal på Mallorca. Foto: NTB SCANPIX og TT.

Casper Ruud: Får selskap av legende-sønn

Sønnen til Björn Borg, Leo (17), gjør som Casper Ruud (21). Nå forlater det svenske tennistalentet hjemlandet for å trene ved Nadal-akademiet på Mallorca.

For snart to år siden flyttet Casper Ruud til Mallorca for å lære av en av tennissportens aller største spillere, Rafael Nadal. Det har gitt resultater. Ruud spilte seg til tredje runde og drømmekamp mot Roger Federer i French Open for et år siden. I februar vant 21-åringen sin første ATP-turnering. Ruud er fortsatt tilknyttet akademiet.

Nadal var ikke snau i omtalen etter at Ruud slo John Isner:

Björn Borg er en legende med seks seirer i French Open og fem i Wimbledon. Nå er sønnen Leo på vei opp. Og da forsøker han seg på samme vei som nordmannen. Borges trener ved Kungliga Lawntennisklubben i Stockholm Rickard Billing er fra seg av begeistring over den nye muligheten.

– Vi hadde et møte med Leo som fortalte om Nadal-akademiet, og spontant kjente vi: Wow. Dette er skikkelig kult, selv om vi gjerne skulle hatt han med hos oss videre. Dette er en enorm mulighet, sier Billing til Expressen.

MED PAPPA: Bjørn og Leo Borg i Genève i september i fjor. Foto: MARTIAL TREZZINI / KEYSTONE

Den svenske avisen skriver videre at Borg-familien har hatt kontakt med Nadal-akademiet i et par år. Pappa Bjørn besøkte akademiet for noen år siden, sønnen har også vært der for å se på fasilitetene.

– Jeg har hørt mye bra om dette stedet, og etter å ha vært her i tre dager kan jeg si at det er utrolig, sa Björn Borg til akademiets hjemmeside etter besøket.

Det er usikkert om Leo Borg skal bo ved akademiet permanent.

– Jeg anbefaler alle å komme hit å spille. Kvaliteten på treningen er veldig høy og de gjør en kjempejobb, sier pappa Borg om akademiet.

Også Casper Ruud kommer fra en tennisfamilie, trenerpappa Christian Ruud var ranket som nummer 39 i verden. Det var Norges beste ranking i tennis, inntil sønnen Casper plasserte seg på 34. plass i februar. Han er nå nummer 36.

Men møtet med Nadal-akademiet er tøft.

– Da vi var der for første gang, trente jeg for mye og hadde ikke noe overskudd da sesongen startet. Jeg vil ikke si jeg møtte veggen, men jeg manglet overskudd, sa Ruud til VG etter å ha røket ut av første runde i årets første Grand Slam-turnering Australian Open i februar.

French Open er utsatt til høsten på grunn av coronaviruset, mens Wimbledon som skulle være spilt fra 29. juni til 12. juli er avlyst.

Publisert: 22.04.20 kl. 15:50

