KLÆBO TAKKER FOR STØTTEN: Johannes Høsflot Klæbo takket publikum etter seieren på sprinten i Lenzerheide under Tour de Ski bitte lille nyttårsaften. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Rennsjefens kriseplan for langrenn: Skisserer drastiske tiltak

Rennsjef i Det internasjonale skiforbundet, Pierre Mignerey, fastslår allerede nå at det ikke kommer til å bli en normal langrennssesong kommende vinter.

Mens fotballklubbene klamrer seg til håpet om seriestart i løpet av sommeren, så tror ikke langrennstoppen på noen normal vinter selv om det er nesten syv måneder til verdenscupen i langrenn skal starte ifølge den opprinnelige planen.

Rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, er godt i gang med å planlegge en alternativ langrennssesong. Og det kan bli enorme endringer.

– I mai skal langrennskomiteen diskutere dette. Det mest optimistiske er en redusert kalender. Men vi vet ikke før i løpet av sommeren hva vi skal gjøre, sier Mignerey til VG.

RENNSJEF: Pierre Mignerey i det internasjonale skiforbundet (t.v.) og Norges smøresjef Stein Olav Snesrud i Italia under Tour de Ski sist vinter. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Dette er noe av det rennsjefen har på tegnebrettet:

Om reisereguleringene er slik at folk ikke kan flytte seg fra eget land, da er verdenscup umulig.

Blir det reiseregulering med karantene kan vi forflytte oss fra land til land med noen verdenscuprenn.

Det kan bli aktuelt å skille menn og damer. En helg med menn og en med damer. Eller vi kan for eksempel ha menn to uker i Norge, så to uker med damene i Finland for ikke å ha for mange på samme sted samtidig. Alt er på bordet.

Tour de Ski skal starte i romjulen, men er usikkert. Det kan bli aktuelt å ha hele touren i samme land, så vi ikke sprer viruset.

Om det blir regulering med at det er lov å være maks 100 personer på samme sted, så blir det ingen verdenscup, men med regulering på 500 eller 1000 personer, så er det mulig med løpere, støtteapparat, arrangør og medier.

Renn uten publikum. Noen land er avhengig av publikum som en del av finansieringen, som Norge. I andre land er det allerede gratis å se skirenn, som La Clusaz (Frankrike), Davos (Sveits) og Toblach (Italia) for å nevne noen.

Støtteapparatene kommer til å bli mindre.

Sesong på to-tre helger

– Stor fleksibilitet er nødvendig. Det største problem er å vite tidsnok hvilke regler vi må følge. Avlysninger i siste liten koster mye penger, det så vi blant annet i Oslo i vinter, sier Mignerey til VG.

Det er mange dystre spådommer for sportsinteresserte om dagen:

Han bor selv i Frankrike og ser de alvorlige virkningene av coronaepidemien i hjemlandet. Mens Norge tirsdag varslet en oppmyking i reglene, så meldte den franske presidenten at «lockdown» i Frankrike fortsetter.

Men det er viktig for ham som rennsjef med ansvar for langrenn at det blir noen skirenn kommende vinter, om det så bare blir to-tre verdenscuphelger.

– Det er viktig for motivasjonen til løperne, og det er viktig for TV-publikumet vårt, sier Mignerey.

Setter langrenn 20 år tilbake

Han kan ikke si noe om de økonomiske konsekvensene for langrenn internasjonalt nå.

– Vi vet ikke om sponsorene våre kan fortsette. Det vi vet er at alle nasjoner, lag og arrangører kommer til å merke dette. Det kommer til å være noen problemer for alle. Vi vet at treningsleirer blir avlyst, sier Mignerey til VG.

Han tror coronaepidemien kommer til å ta langrenn 20 år tilbake i tid. Rennsjefen tror alle må finne billigere løsninger.

– Vi må beskytte utøverne. Landene må kutte i støtteapparatet, ikke løpere. Vi må redusere kostnadene på preparering av ski. De beste landene har det veldig bra, ting kan bli gjort enklere, sier franskmannen.

VM i nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert) skal etter planen starte 23. februar.

– Jeg vil ikke gjette noe. Det er lenge til. Det er umulig å si nå om det blir noe av. Det er noe organisasjonskomiteen der må se på, sier Mignerey.

Avlyser alt ut sommeren

Langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig har lagt noen heftige arbeidsuker bak seg. Han er åpen for alle muligheter kommende sesong. Det han vet er at samlingen på Sognefjellet, Oslo Skishow, Telemarksveka og Toppidrettsveka er avlyst.

– Vi har tenkt tanken på at det bare blir skirenn i Norge på grunn av reiserestriksjoner. Det er viktig for oss at vi kan holde på og bygge produktet for samarbeidspartnere og mediene, sier Bjervig til VG.

Om det ved inngangen til ny konkurransesesong ikke er lov å være mer enn rundt 100 personer på et sted, så blir det ikke noe langrenn.

– Da har verden viktigere ting å tenke på enn langrenn, sier Bjervig.

Landslagene for kommende sesong blir uansett offentliggjort senest i begynnelsen av mai. Det er allerede klart at Niklas Dyrhaug er vraket fra landslaget og at Eirik Brandsdal legger opp.

