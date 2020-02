Kommentar

Casper Ruud ble historisk: Timingen er perfekt!

Det er skrevet norsk tennishistorie i en verdensidrett – men aller mest fascinerende er det å tenke på hvor mange flere kapitler vi kan ha i vente fra Casper Ruud.

Nå nettopp

Nåløyet i toppen av internasjonal tennis er åletrangt, og det er en uvanlig krevende oppgave 21-åringen fra Snarøya har satt seg fore.

Nå har han ikke bare brutt en barriere ved å bli den første nordmannen til å vinne en ATP-turnering. Måten han vant Argentina Open på, vitner nemlig om en spiller som tar stadig nye steg.

Sikkerheten, utviklingen i serven, den mentale styrken, fysikken. Alt peker riktig vei for spilleren, som fikk trofeet overlevert av legenden Gabriella Sabatini etter enveiskjøring i finalen.

Selve finalekampen fikk ikke samme dramanivå som semifinalen, og det var selvsagt synd at leggen ikke var på lag med motstander Pedro Sousa. Men slik Ruud var denne søndagen, hadde nok tittelen blir norsk uansett.

Etter triumfen ser Ruud ut til å klatre til 34. plass på verdensrankingen, og passerer dermed pappa Christians bestenotering, i tillegg til at opphavet aldri klarte å ta en ATP-tittel.

Men hvor kan så dette eventyret ende?

Her er det interessant at de samme 3-4 navnene har dominert i de aller største turneringene i evigheter. De unge har aldri helt maktet å vippe Roger Federer (38), Novak Djokovic (32), ett år eldre Rafael Nadal (og Andy Murray i en periode) vekk, og «de gamle er eldst-faktoren» så vi senest da Dominic Thiem kom til kort i Australian Open-finalen tidligere i vinter. Men det interessante er jo at naturkreftene på et eller annet punkt også må innhente tennissportens supermenn, og interessant nok kan det bli temmelig sammenfallende med når Ruuds utvikling når topp-punktet. Det må i tilfelle kalles perfekt timing!

Hvor høyt han til slutt kan ende er det vanskelig å si, men fortsetter han der han er nå, ser fremtiden tindrende lys ut.

Særlig på grusen har han et enormt potensial, selv om det fortsatt må noe skje noe før han eventuelt kan bli en reell utfordrer til den kommende gruskongen, nevnte Thiem fra Østerrike. Du har også spillere som Alexander Zverev (22), Stefanos Tsitsipas (21) og Daniil Medvedev (24), som viser at de ikke er noen autostrada til toppen når legendene gir seg.

Det skal dessuten understrekes at Argentina Open er en ATP 250-turnering. Over dette finnes det både 500- og 1000-varianter, før vi kommer til de aller gjeveste Grand Slam-turneringene.

Derfor er det fortsatt en del trappetrinn å forsere for nordmannen, men jammen meg tar Ruud trinnene kjapt så langt i 2020!

Publisert: 16.02.20 kl. 21:18

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser