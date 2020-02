«CHESS»-ELSKERE: Statsminister Erna Solberg og verdensmester Magnus Carlsen. Foto: Trond Solberg

Erna og Magnus på «Chess»: Enige om å være uenige

FOLKETEATRET (VG) Magnus Carlsen og Erna Solberg gledet seg over forestillingen «Chess» – og droppet den store spilldebatten onsdag kveld.

De var enige om å være uenige, og i stedet mest opptatt av å nyte generalprøven av musikalen fra 1980-tallet – som torsdag har premiere på Folketeatret i Oslo.

Carlsen har utfordret norsk spill-politikk ved å inngå en stor sponsoravtale med bettingkjempen Unibet. Norsk Tipping har monopol på spill i Norge. Når VG spør Erna Solberg om hva hun mener om det, er svaret:

– Vi mener at spillmonopolet er riktig, fordi vi tror at det er den måten vi får mest penger tilbake til norsk breddeidrett og til barne- og ungdomsidretten. Og så lever vi et land der hver enkelt menneske gjør sine egne valg, og det legger ikke statsministeren seg opp i.

– En skal ha respekt for at folk velger andre ting, men vi har vært opptatt av å ikke åpne opp spillemonopolet, fordi vi tror det ville gi mindre ressurser til norsk idrett.

Magnus Carlsen hadde ingen planer om å diskutere spill-politikk med statsministeren og sa dette om hennes uttalelser:

– Jeg tenker at det er helt fair. At man har et meningsmangfold i Norge, er bare fint. Jeg skal ikke legge meg opp i regjeringens politikk.

– Jeg vil jobbe for den avtalen jeg har. Det er ikke min oppgave å jobbe for en endring i politikken, selv om jeg selvfølgelig har en mening om det, smilte verdensmesteren – og mente at generalprøven på «Chess» ikke var rett sted og rett tid til å snakke om det.

Magnus Carlsen håpet at musikalen har alt på plass – også rent sjakkteknisk.

– Jeg har blitt fortalt at jeg må følge ekstra godt med på sjakkspillingen, for å forsikre meg om at det ikke er noe galt. Så det kommer til å være fokus for meg, men jeg satser på at de har vært proffe på det. Hvis de hadde spurt, hadde jeg gjerne meldt meg som konsulent.

Carlsen kom til Folketeatret sammen med Espen Agdestein, en av nøkkelpersonene i Team Carlsen.

– Jeg har faktisk aldri sett «Chess» før. Jeg har hørt en sang her og der, men dette er en mulighet jeg ikke kan si nei til. Det er første gang jeg ser hele musikalen.

– Etter det jeg forstår er dette en blanding av Kortsjnoj og Karpov og Fischer og Spasskij i forskjellige karakterer, så dette er en stor del av sjakkhistorien.

«Chess» er en musikalsk kjærlighetsthriller fra den kalde krigens tid, og i oppsetningen på Folketeatret finner vi André Søfteland, Karoline Krüger, Marion Ravn, Espen Grjotheim, Øystein Røger og Elisabeth Andreassen i de viktigste rollene.

Historien er sentrert rundt en politisk drevet sjakkturnering der en amerikansk og en sovjetisk stormester må kjempe om en kvinne som jobber for den ene, men forelsker seg i den andre.

På vei inn i salen sa statsministeren til Carlsen:

– Det er litt mindre drama i din sjakkspilling enn det er her i «Chess».

– Det er ingen kald krig lenger. Det er fortsatt en intens konkurranse, men med respekt for hverandre, svarte verdensmesteren.

– Jeg er veldig imponert over det Magnus har gjort. Det å holde konsentrasjonen og vinnerevnen over så lang tid, er imponerende, sa Erna Solberg.

Musikalen er fra 1986 og skapt av Tim Rice, Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

