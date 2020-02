KJEMPER: Maren Lundby har kjempet for hopping i stor bakke i VM. Her fra Romania 26. januar. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

Gladmelding fra FIS til Maren Lundby: – Gir en enorm boost

FIS-styret kommer med en gladmelding til Maren Lundby og resten av den kvinnelige hoppeliten. De går inn for at kvinner skal få hoppe i storbakken under VM i Oberstdorf neste år.

På et møte i dag, torsdag, har styret i FIS (Det internasjonale Skiforbundet) støttet Norges Skiforbunds forslag om å inkludere stor bakke for kvinner i VM-programmet.

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er arrangøren selv som bestemmer hva slags bakke det skal hoppes i.

Avgjørelsen er tatt etter lynrask saksgang som følge av at det for kort tid tilbake ble kjent at stor bakke ikke var en del av VM-programmet.

Regjerende verdensmester Maren Lundby har vært veldig kristisk til at damene ikke får hoppe i den store bakken i VM. Nå smiler 25-åringen fra Toten.

– Dette er fantastisk. Jeg vil takke skiledere og deres velvillighet i denne saken. Det har vært helt avgjørende med all støtten jeg har fått fra vår skipresident, som har jobbet natt og dag den siste uken, vår kultur- og likestillingsminister og vår egen hoppsjef. De har støttet meg helhjertet gjennom den stormen som har vært. Jeg har følt meg litt tom for energi etter alt oppstyret, men dette gir meg en enorm boost inn mot helgens konkurranser i Hinzenbach, sier Maren Lundby i pressemeldingen.

Overfor VG opplyser Steinar Bjerkmann, media-ansvarlig for hopp, at Lundby ikke ønsker å kommentere saken utover pressemeldingen. Selv kaller han avgjørelsen for en historisk milepæl.

– Det er et fantastisk stykke arbeid som er gjort, en milepæl for internasjonal hoppsport og en dag som jeg tror alle som er glade i ski aldri kommer til å glemme. Maren er kjempeglad, og det samme er alle vi rundt henne, sier han til VG.

