KJEMPER: Maren Lundby har kjempet for hopping i stor bakke i VM. Her fra Romania 26. januar. Foto: ROBERT GHEMENT / EPA

FIS-styret: Vil at kvinner får hoppe i storbakke i VM

FIS-styret går inn for at kvinner skal få hoppe i storbakken under VM i Oberstdorf neste år.

På et møte i dag, torsdag, har styret i FIS (Det internasjonale Skiforbundet) støttet Norges Skiforbunds forslag om å inkludere stor bakke for kvinner i VM-programmet.

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det er arrangøren selv som bestemmer hva slags bakke det skal hoppes i.

Dette etter rekordrask saksgang da det for kort tid tilbake ble kjent at stor bakke ikke var en del av VM-programmet, skriver Skiforbundet videre.

Regjerende verdensmester Maren Lundby har vært veldig kristisk til at damene ikke får hoppe i den store bakken i VM.

– Det er helt tragikomisk at vi konkurrerer i den store bakken i World Cup til vanlig når vi er der nede, mens når det skal kjempes om VM-medaljer neste år, så må vi ned i den lille. Hvor er logikken i det? Dette er jo helt meningsløst, sa Lundby i en pressemelding fra skiforbundet 28. januar. På Idrettsgallaen i begynnelsen av januar ble hun kåret til Årets Forbilde:

Sportssjef for hopperne Clas Brede Bråthen støttet Lundby.

– Jeg stiller meg undrende til at vi ikke har et fullt VM-program for jentene. Det er helt uforståelig at vi i 2021 ikke lar jentene hoppe i storbakken under et ski-VM, sa Bråthen for en uke siden.

Publisert: 06.02.20 kl. 15:50 Oppdatert: 06.02.20 kl. 16:07

