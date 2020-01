TRØBLETE: Maiken Caspersen Falla skal gå prøve-VM i Oberstdorf søndag. Sesongen så langt har gått veldig opp og ned. Her etter sprinten i Lenzerheide, da hun ble nummer to. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Falla avslører: Har vært syk store deler av sesongen

Denne sesongen ble ikke som Maiken Caspersen Falla (29) hadde sett for seg. Hun har vært mye syk.

Falla startet sesongen med seier i Ruka. Den var mer imponerende enn den så ut ved første øyekast. Nå avslører hun at denne sesongen har vært alt annet enn enkel.

– Jeg har vært mye syk. Man blir ikke en bedre skiløper av å være syk, sier Falla til VG.

Søndag går den regjerende sprintverdensmesteren prøve-VM i Oberstdorf. Målet er sesongens andre verdenscupseier.

Falla var syk før den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Så klinket hun til med seier i Ruka. Så var hun litt forkjølet igjen, men var likevel med på stafettlaget som vant i Lillehammer. Så ble hun syk igjen.

– Da var jeg bakpå, sier hun.

Bihulebetennelse

Siste helgen før jul ble hun nummer ti på sprinten i Planica. Deretter ble nesen tett.

Hun rakk å bli nummer 52 (10 kilometer friteknikk) og 2 (sprint) i Tour de Ski før hun dro hjem.

– Jeg fikk en bihulebetennelse. Det ble ikke som jeg hadde sett for meg, sier Falla.

Hun har mer eller mindre hanglet litt gjennom hele sesongen med. Derfor har treningen blitt alt annet enn hun hadde tenkt. Likevel har hun tre pallplasser.

– Jeg er overrasket over hvor bra form jeg har vært i til å være så mye syk, sier Falla til VG.

Men det er ikke bare sykdom som har preget sesongen. Falla har falt. For ofte. Noe har hun skyld i selv, andre ganger er hun blitt kjørt rett ned. Her falt hun før jul:

– Det har vært litt sånn i år at jeg har klart å rote det til, sier Falla.

I Planica ble hun kjørt inn i.

– Jeg liker best å ligge foran, så det ikke skjer uhell. Men det er ikke alltid taktisk best. Ligger man foran er sjansen stor for en bra plassering, men sjansen for seier er mindre. Derfor har jeg forsøkt å ligge litt bak, for å få med meg den ekstra farten, sier Falla, som også falt i Davos midt i desember. For to uker siden ble hun felt under bysprinten i Dresden.

Der var planen å komme i full fart bakfra og ta med seg den fordelen det er med den ekstra farten.

– Jeg ser en helt klar bane til meg, men så kom det en løper og skar inn i den banen. Det som var taktisk lurt, ble ikke så lurt, sier Falla og legger til at det er lett å være etterpåklok.

Hun har vunnet alt som er mulig i sprint, bortsett fra OL-gull i lagsprint. Hun ble olympisk mester i 2014 og verdensmester i 2017 og 2019. Hun tok VM-gull i lagsprint med Marit Bjørgen i 2015.

– Det passer meg bra at det ikke er mesterskap i år, sier Falla.

Langrennsjef Espen Bjervig har dette å si om Fallas sykdomsplager:

– Det vil desverre bli noe sykdom iløpet av en sesong, og Maiken har fått sin del denne sesongen. Helseteamet har tett oppfølging, og jobber med både kort- og langsiktig fokus for at alle løpere skal holde seg friske og sunne i en krevende utholdenhetsidrett som langrenn er.

PS! Lørdag er det 15/30 kilometer fellesstart med skibytte i neste års VM-løyper. Søndag er det sprint klassisk stil.

Publisert: 24.01.20 kl. 04:33

