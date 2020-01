Historisk stafett-triumf da Eckhoff smadret feltet

Karoline Knotten tapte minuttet på første etappe og gjorde stafetten spennende, men en monsteretappe av Tiril Eckhoff sørget for en historisk norsk dag i Rupholding.

Norge hadde vunnet i Östersund, Hochfilzen og Oberhof før dagens stafett i Rupholding. I tillegg vant de VM-stafetten i fjor. Dermed tok de sin femte strake stafettseier. Det har ikke skjedd av norske skiskytterdamer tidligere.

Norge vant til slutt ti sekunder foran Frankrike fredag.

Og en særdeles stor del av æren skal Tiril Eckhoff ha. Hun ble sendt ut 56 sekunder bak Frankrike. Hun tok inn nesten 30 sekunder på tre kilometer og skjøt fullt hus på første skyting.

– Jeg «gunnet» på fra start. Det var gøy, sier Eckhoff til NRK.

Det ble to bom på stående, men Eckhoff gikk likevel ut som nummer fem etter siste skyting, 17,5 sekunder bak ledende Frankrike. Og hun fortsatte og levere, til veksling var hun bare tre sekunder bak Frankrike - og det med to bom på siste skyting. Hun leker seg Eckhoff nå.

Torsdag viste Eckhoff at storformen er på plass, da hun vant for første gang i Rupholding og tok over ledelsen i verdenscupen.

Tyskland måtte ut i to strafferunder på andre skyting på tredje etappe.

Marte Olsbu Røiseland begynner å få stor erfaring som ankerkvinne, og nok en gang leverte hun. Både hun og Frankrike bommet en gang på første skyting, men Røiseland var kjappere og gikk ut først.

Hun kom alene til siste skyting. Bommet en gang og hørte kanske pusten til franske Braisaz så vidt det var, før hun satte det første ekstraskuddet rett i blinken. Hun tok med seg elleve sekundersledelsen ut på den siste runden. Røiseland gikk en veldig kontrollert sisteetappe.

– Vi legger skikkelig press på oss foran VM nå, sier Røiseland til NRK.

Dårlig start

Men det begynte trått for Norge. Karoline Knotten hadde en tung da på jobben. Hun hadde det åpenbart litt kjipt etter sin etappe. Hun sendte Ingrid Tandrevold ut ett minutt bak Østerrike, som ledet da.

– Det føles ikke helt bra nå, siden vi er et lag. Hadde det bare gått utover meg hadde det vært annerledes, sa Knotten til NRK.

TUNGT: Karoline Knotten tapte ett minutt til Østerrike som ledet etter første etappe. Her fra sesonstarten på Sjusjøen i november. Foto: Geir Olsen

Tandrevold tok bare inn noen små sekunder på si etappe. Hun hadde to bom på stående og var 55 sekunder bak da hun sendte Tiril Eckhoff ut på tredjeetappe.

VM-stafetten i Anterselva står på programmet 22. februar. Norge er storfavoritter poengterer Tirill Eckhoff.

– For et stafettlag Norge har, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith da Røiseland gikk mot mål.

