Ruud røk ut av Australian Open etter thriller

MELBOURNE/OSLO (VG) (Ruud-Gerasimov 3–6, 6–7, 6–1, 6–4, 6–7) Casper Ruud (21) er ute av Australian Open etter første runde. Mot hviterussiske Egor Gerasimov (27) slo han først tilbake etter krisestart - men tapte etter fem sett og over tre og en halv time på banen.

– Han var rett og slett bedre, men det var så nære som det kan få blitt. Det er en ball her eller der som avgjør, og han var tøffest i tiebreaket og servet bedre. Han spilte jævlig bra, og Casper kjemper med det han hadde, sier far og trener Christian Ruud til VG like etter kampslutt.

Det etter en meget sen kveld i Melbourne for Casper Ruud i sesongens første Grand Slam-turnering. Kampen startet først 22.00 lokal tid. Solen hadde gått ned, flomlysene var satt på og temperaturen i den australske storbyen hadde sunket til under 20 grader. Og første kamp i sesongens første Grand Slam-turnering ble en thriller for nordmannen.

For i flomlyset fikk Ruud først en meget tøff start mot Egor Gerasimov. Han slet med både servene og returspillet til hviterusseren og tapte de to første settene. Da så det mørkt ut for en tydelig frustrert Ruud, men så slo 21-åringen voldsomt tilbake. I sett nummer tre gikk plutselig alt nordmannens vei - og han vant på imponerende vis med settsifrene 6–1.

Kampen snudde fullstendig på bane 13 i Melbourne, og Ruud fortsatte storspillet i fjerde sett. Etter å ha hamret inn server i de to første settene, slet Gerasimov med å holde serven i nesten hvert game. Ruud vant 6–4.

THRILLER: Casper Ruuds første kamp i Australian Open mot hviterussiske Egor Gerasimov ble en thriller med fem sett og tiebreak. Foto: Andy Brownbill / AP

Men etter den imponerende opphentingen hevet hviterusseren spillet sitt betraktelig igjen i femte og avgjørende sett. Samtidig holdt Ruud nivået oppe - de to fulgte hverandre tett og det hele måtte avgjøres med tiebreak. Der var hviterusseren sterkest. I tiebreaket var han rett og slett overlegen og vant 10–6.

– Det var helt vilt med opp - og nedturer. Jeg er veldig fornøyd. Jeg prøvde bare å presse meg selv så mye jeg kunne. Både da jeg var oppe og da jeg lå nede. Jeg har ikke spilt mye Grand Slam, og jeg er så glad for å gå til andre runde, sier Gerasimov til Eurosport.

Ruud er likevel ikke helt ferdig med turneringen i Australia: Han spiller double onsdag.

Nordmannen er ranket som nummer 48 i verden. Gerasimov er ranket som nummer 98, men har klatret voldsomt det siste halve året. Ruud har hatt en god sesongstart før turneringen i Melbourne. I ATP Cup tidligere i januar slo han både Fabio Fognini og John Isner, som er ranket som henholdsvis nummer 12 og 20 på verdensrankingen.

Publisert: 21.01.20 kl. 15:30 Oppdatert: 21.01.20 kl. 15:44

