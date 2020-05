SNART EM: Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene sikter seg inn på EM i Norge i desember. Her er landslaget i desember i 2019, etter seier over Tyskland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Regjeringens corona-oppmykning: – Kvantesprang for håndballen

Oppmykningen av coronareglene går lenger enn Norges håndballforbund våget å tro på. Nå drømmer landslagssjef Thorir Hergeirsson om EM på hjemmebane – med publikum.

Nå nettopp

På torsdag annonserte kulturminister Abid Raja (V) hvordan landets håndballhaller kan åpne igjen, for grupper på 20 personer dersom disse holder minst én meters avstand.

– Dette er et kvantesprang for norsk håndball. En utrolig positiv beskjed, som gjør at spillerne kan gjøre mye mer til uken enn vi trodde på forhånd, sier generalsekretær Erik Langerud.

Han leder administrasjonen i et særforbund med 140 000 medlemmer.

I helgen skal han, sammen med idrettsforbundet og helsemyndighetene, jobbe frem en veileder for hvordan både bredde og toppidrett skal oppføre seg når de returnerer til trening i haller over hele landet.

Samtidig er det allerede utarbeidet en lang rekke skisser for hvordan høsten kan bli, avhengig av hvordan coronasituasjonen i samfunnet forløper.

– Vi har laget et serieoppsett for alle: Serier, NM og sluttspill har «scenario A til G» basert på når vi starter opp igjen, sier Langerud.

Har gitt perspektiv

Landslagssjef for kvinnelandslaget, Thorir Hergeirsson mener det som nå skjer gir ham perspektiv på toppidrett og livet ellers:

– Til vanlig har vi det hektisk, med mye reiser og mange kamper. Så var det plutselig bråstopp. Det er store kontraster, men det er greit å nullstille noen ganger. Det kommer sånn sett noe positivt ut av dette, sier han til VG.

SER DET POSITIVE: Landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Håndball-EM i Norge, med start i desember, er bare 208 dager unna.

– Jeg er veldig spent på hvordan det ser ut til høsten. Det viktigste for oss er at klubbene kommer i gang igjen, at de kan spille treningskamper og starte serien tidlig i september. Det håper vi inderlig. Men jeg er spent på den internasjonale håndballen, som krever reising mellom ulike land, sier Hergeirsson.

– Du ligger ikke våken om natten og frykter for EM?

–Jeg gleder meg enormt til EM på hjemmebane og håper andre europeiske land har såpass kontroll at vi kan gjennomføre som planlagt, med så mange tilskuere som mulig, sier landslagssjefen.

Har satt coronamålsetting

Kollegaen hans på herrelandslaget, Christian Berge, forteller om jobbmøter på nettjenesten Zoom og tett telefonkontakt med landslagsspillerne.

Coronamålsettingen er allerede klar: Når krisen er over skal det norske landslaget komme bedre ut på andre siden enn motstanderne sine.

– Jeg følger med på andre nasjoner og hvordan de åpner igjen. Vi må henge på og være nysgjerrige på hva motstanderne våre gjør, sier landslagssjefen.

Berge er spent på hvordan høsten blir seende ut:

– Jeg ser for meg et scenario der mange internasjonale datoer forsvinner, på grunn av situasjonen er ulike i de ulike landene i Europa. Det blir nok løst ulike i forskjellige nasjoner, for vi er jo ikke ferdig med dette på en stund, sier han til VG.

De fleste spillerne hans har fått installert treningsrom hjemme, dersom de ikke har hatt dette tidligere.

– Skoen trykker mange plasser ennå, fordi vi ikke har kommet i gang med kontaktspilling, men vi må bare se muligheter, sier Berge.

SER FOR SEG KAOTISK HØST: Christian Berge tror mange internasjonale kampdatoer kan forsvinne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Mange spillere har nå muligheten til å drive teknikktrening, som de ikke kan gjøre i hverdagen til vanlig, på grunn av tett kampprogram, poengterer Hergeirsson.

Publikum viktig inntektskilde

Paraplyorganisasjonen Norsk Topphåndball ledes av Hein Barthold. Han krysser fingrene for seriestart i den norske serien 30. august.

– De fleste klubbene har forståelse for at de kanskje må starte serien uten publikum, sier han.

Det er en utfordring: For mens fotballen tjener store penger på TV-avtalen, er situasjonen annerledes i håndball. Brorparten av inntektene kommer fra sponsorer og publikum. TV gir ikke all verdens med penger i kassa.

– Om vi får en reduksjon i tilskuere, uten at dette kompenseres, så er det bare ett sted klubbene kan spare penger: Spillerlønninger. Det står for mellom 40 og 65 prosent av kostnadene der ute, sier Barthold.

– MÅ KOMME I GANG: Erik Langerud, generalsekretær i håndballforbundet, mener det er uhyre viktig for klubbene å komme i gang igjen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flertallet av norske håndballspillere ligger etter det VG forstår på mellom 100.000 og 400.000 kroner i lønn. Men svært mange befinner seg også i området 50.000 til 100.000 kroner.

– De studerer ofte ved siden av idretten. Om de ikke får penger fra håndballen, frykter jeg at enkelte vil ha problemer med å satse videre, sier Barthold.

Må komme i gang igjen

Sentralt i håndballforbundet er generalsekretær Erik Langerud langt mer optimistisk enn han var for få dager siden.

– Dugnaden og begrensningen av smittevern er viktigst nå. Men vi har gode scenarier som gjør at vi kan kaste oss rundt på kort varsel, sier han.

– Hva består usikkerheten din i?

– Det handler om når vi får ordinær seriestart for både topp og bredde, med eller uten publikum. Da vet vi om det blir scenario A eller G. Det at klubbene kommer i gang er uhyre viktig for oss nå, enten det er Son HK, Elverum, G12 eller Bringserien. Der ligger den største bekymringen nå, sier han.

Publisert: 10.05.20 kl. 15:16

