TOPPTRIO: Tomoe Zenimoto Hvas (fra venstre), samboeren Ingeborg Vassbakk Løyning og Henrik Christiansen er Norges beste svømmere. Trioen er imidlertid langt unna lønnstoppen blant idrettsstjernene. Foto: NTB/Scanpix

Norges svømmehåp får corona-nødhjelp: – En lettelse

Med stengte bassenger og dermed bortfall av livsnødvendige medalje- og rekordbonuser, får nå landslagsvømmerne en halv million i økonomisk nødhjelp fra eget forbund.

Nå nettopp

– Inntektene er blitt lavere og utgiftene høyere. Det er virkelig en lettelse å få dette tilskuddet, sier Ingeborg Vassbakk Løyning til VG.

– Til nå har vi klart oss greit fordi vi er to om det. Men det kunne blitt trangt. Støtten fra forbundet vil være til stor hjelp, tilføyer hun.

Ingeborg Vassbakk Løyning og kjæresten Tomoe Zenimoto Hvas har i akkurat ett år bodd sammen i en leilighet ved (coronastengte) Hundsund bad på Fornebu.

I fjor sommer satte hun norsk rekord to ganger og gikk til semifinalen på 100 meter rygg i VM, Tomoe Zenimoto Hvas satte nordisk rekord da han vant EM-sølv på 200 meter medley før jul i fjor.

les også Slik ble Hvas (17) Norges nye supertalent: – Jobber ekstraordinært

Sammen med Henrik Christiansen og fire para-svømmere er de innvilget Olympiatoppens toppidrettstipend inneværende år.

For å få endene til å møtes, er svømme-paret imidlertid, i likhet med resten av landslagsvømmerne, avhengig av medalje- og rekordbonusene de i normale tider mottar fra Norges svømmeforbund.

– Bonusene utgjør en betydelig del av inntekten. I alle fall hvis jeg har en god sesong, bekrefter Ingeborg Vassbakk Løyning.

I tillegg er hjemmetilværelsen under coronakrisen mer kostbar enn normaltidens mange og lange treningssamlinger i utlandet, som til dels blir betalt av klubb og forbund.

les også Henrik Christansens ufrivillige rekord: – Må holde ut så lenge som mulig

Ingeborg Vassbakk Løyning og Tomoe Zenimoto Hvas var bokstavelig talt på vei til en treningsleir på Mallorca 11. mars da klubbtreneren Sondre Solberg corona-avlyste den. De skulle ha deltatt i to-tre store stevner før påske, EM i mai, stevner i Frankrike og Spania, treningsleirer - og forhåpentlig OL.

Onsdag gikk hun i stedet 70 kilometer på (lånte) rulleski fra Fornebu til Tusenfryd «og litt til», torsdag gjennomførte hun tre økter på ulike steder i Oslo.

Landslagssjef Petter Løvberg forteller at blant annet norsk rekord satt i et internasjonalt mesterskap gir 5000 kroner. Ingeborg Vassbakk Løyning har totalt 12 norske rekorder, som hun har forbedret flere ganger, samt 17 NM-gull.

les også Rammes av norsk bassengnekt – konkurrenter får spesialbehandling

– Det er dette de har å leve av. De fleste av våre svømmere bor hjemme hos foreldrene til de er 25 til 25 år gamle, noen har flyttet på hybel. De får problemer med å betale for seg. Derfor har vi bestemt at vi skal bidra økonomisk, for ikke å miste dem i denne fasen, sier landslagssjef Petter Løvberg.

Han forteller at Norges svømmeforbund onsdag besluttet å omdisponere midler. 400.000 til 500.000 kroner vil bli flyttet fra ordinære budsjetter til et «nød-budsjett» for totalt 14–15 landslagsvømmere. Petter Løvberg har også «automatisk» forlenget utøveravtalene til 1. januar 2021 «for å få dem gjennom coronakrisen».

les også Henrik Christiansen klar for privat svømmeliga

PS! Ingeborg Vassbakk Løyning og Tomoe Zenimot Hvas mottar utviklingstipend (60.000) og Henrik Christiansen A-stipend (120.000) fra Olympiatoppen. Para-svømmerne: Andreas Bjørnstad (B-stipend: 70.000), Fredrik Solberg (U), Sarah Louise Rung (B), Gabriel Steen (U).

Publisert: 06.05.20 kl. 13:35

Fra andre aviser