SØRGET FOR SCORING: Boston Bruins fikk første mål i overtallsituasjon med to mann mer på isen da Brad Marchand sørget for scoring mot St. Louis Blues. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB scanpix

Boston Bruins vant overlegent i St. Louis

(St. Louis Blues – Boston Bruins 1–5) St. Louis Blues kunne vunnet hele NHL-sluttspillet i den sjette finalekampen søndag, men Boston Bruins bet fra seg på bortebane.

NTB

Nå nettopp







Dermed blir det sjuende og siste kamp onsdag som avgjør hvem som blir årets Stanley Cup-mestre.

Skuddstatistikken, 32-29 til vinnerlaget, viser at lagene hadde rundt like mange muligheter, men denne gangen var det Boston-laget som hadde best uttelling.

Brad Marchand fikk pucken i mål i det 9. minuttet av første periode, mens hjemmelaget hadde to mann utvist.

Les også: Brukket kjeve stopper ikke ishockey-kjempen Chára

Deretter fulgte en målløs andre periode, før Brandon Carlo økte ledelsen til 2-0 i tredje periode etter 2,5 minutter. Knapt åtte minutter senere la Karson Kuhlman på til 3-0, og løpet begynte å se litt kjørt ut for Blues.

Det måtte fotodømming til for å se at pucken var over streken da Ryan O'Reilly ga hjemmefansen litt håp og reduserte til 3-1 etter 12 minutter av sisteperioden. Mer ble det imidlertid ikke på St. Louis-publikummet.

To minutter etterpå dukket David Pastrnak opp, satte inn pucken til 4-1-ledelse for Bruins og punkterte dermed håpet helt for St. Louis Blues om å avslutte finalespillet søndag.

Zdeno Chara satte kronen på verket ved egenhendig å besørge 5-1-scoringen drøyt to minutter før slutt.

Det er nå 3-3 sammenlagt i best av sju-serien i NHL-sluttspillet. Lagene har vært jevngode i hele sluttspillet, og der begge lagene har hatt ledelsen sammenlagt.

Hjemmelaget ledet før nattens kamp 3–2 i best av syv-serien. Med seier nummer fire, kunne de altså feire St. Louis Blues klubbens første triumf i NHL-sluttspillet.

Ingen klubb i verdens beste ishockeyliga har ventet lenger på at det vil skje enn St. Louis Blues, som så dagens lys for 52 år siden (sesongen 1967/68) - og ifølge nhl.com har spilt 389 sluttspillkamper siden det.

Publisert: 10.06.19 kl. 05:28