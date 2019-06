FAR OG SØNN: Neymar og faren Silva Santos en kamp mellom Paris Saint-Germain og Amiens 5. august 2017. Foto: JACQUES DEMARTHON / AFP

Neymars far avviser voldtektsanklagene mot sønnen

En kvinne har anmeldt fotballstjernen for voldtekt i Paris 15. mai.

Under et intervju på TV-programmet «Brazil Urgente» benekter Neymars far Silva Santos anklagene og sier at sønnen havnet i en felle.

Det var den brasilianske avisen UOL Esporte som lørdag meldte at fotballstjernen Neymar, som spiller for Paris Saint-Germain, er anmeldt for voldtekt. Den angivelige voldtekten skal ha skjedd i Paris 15. mai. Kvinnen som har anmeldt ham sier de to fikk kontakt via Instagram, og at hun reiste til Paris for å møte stjernen.

Hun hevder at fotballstjernen ble aggressiv etter at de møttest på et hotellrom på Sofitel Paris Arc Du Triomphe, og at han tvang seg på henne.

Det kommer frem i en politirapport fra Sao Paulo, ifølge Reuters og flere brasilinanske medier.

Neymars far bekrefter i intervjuet lørdag at sønnen og kvinnen har hatt et fohold, men sier det var frivillig. Faren har vært ved sønnens side store deler av karrieren og blant annet fungert som agent.

– Dette er folk som prøver å presse oss for penger. Vi har forberedt oss på en slik situasjon, selv om vi ikke forventet det, sier Santos, og hevder han har bevis for at det ikke har skjedd noe kriminelt.

– Neymar har tatt vare på samtalene mellom dem, sier faren, og forteller at de har overlevert dette til stjernens advokater, skriver Globo.

Det brasilianske landslaget forbereder seg i disse dager til det søramerikanske mesterskapet, og trener på anlegget Granja Comary utenfor Rio de Janeiro.

