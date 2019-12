KOMBI-KONGE: Ny seier til Jarl Magnus Riiber i verdenscupen i kombinert. Foto: Stian Lysberg Solum

FIS-sjef om norsk publikumsflukt: – Respektløst mot Riiber

LILLEHAMMER (VG) Da Jarl Magnus Riiber (22) gikk inn til sin femte seier på rad i verdenscupen hadde publikum forlatt stadion på Lillehammer. FIS-sjef for kombinert, Lasse Ottesen, kaller det respektløst.

Riiber knuste konkurrentene igjen. Selv ikke vanskelig forhold med tett snøvær stoppet Oslo-gutten. Han vant for femte gang på rad siden sesongstarten i Finland forrige helg. Og nå har han vunnet 18 verdenscuprenn i karrieren. 17 av dem i løpet av ett år.

Han ledet med fire sekunder til Franz-Josef Rehrl etter hopprennet, og stakk av fra tet i langrennet. Jørgen Graabak gikk inn til annenplass (20,2 sekunder bak). Tyske Vinzenz Geiger ble nummer tre (47,9 sekunder bak). Jens Luraas Oftebro tok 6.-plassen.

Sportssjef for det norske kombinertlandslaget, Ivar Stuan, sier til VG at de reagerer voldsomt på at publikum vender dem ryggen på hjemmebane. Det skjedde både lørdag og søndag. Han kaller publikumsflukten for «helt på tryne».

Riiber lar seg imidlertid ikke hisse opp når VG stiller han spørsmål om saken.

– Det er langrennsløperne som er superstjerner for det norske publikum. Vi må nok levere på dette nivået i mange år fremover for å få samme oppmerksomhet, sier Jarl Magnus Riiber.

FIS-BOSS: Lasse Ottesen er svært kritisk til norske tilskueres prioriteringer når det handler om vintersport. Her fra søndagens hopprenn i kombinert på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

Men Lasse Ottesen er svært kritisk. Den tidligere norske storhopperen (OL-sølv) er renndirektør i kombinert i Det internasjonale skiforbundet. Han styrer en idrett som er langt mer populær enn langrenn ute i Europa. Store TV-selskaper som tyske ARD og ZDF sender direkte fra verdenscupsirkuset. Det gjør også østerrikske ORF. I tillegg til NRK.

Masseflukt

– Vi opplever ingen andre steder i verden, hvor vi har et samkjørt arrangement i verdenscupen med fantastisk vintervær og rundt ti tusen tilskuere, at 95 prosent av dem reiser hjem når langrennsøvelsene er ferdig, sier Lasse Ottesen.

I løpet av helgen er han blitt nedringt av tysk presse. Spørsmålene er ifølge ham: «Hva er det som skjer i Norge. Hvorfor går publikum hjem når det avgjørende langrennet i kombinert avvikles. Og har ikke nordmenn sansen for Jarl Magnus Riiber».

– Det er overraskende og skuffende at publikum velger å kutte ut kombinert på en sånn måte. Og at de ikke orker å bli igjen en liten halvtime for å se de norske utøverne som akkurat nå er best i verden, sier Ottesen.

Han understreker at FIS ikke har noen disrespekt for langrenn. Han påpeker at publikum i Norge skaper fantastisk atmosfære. Men han skjønner ikke hvorfor de ikke fullfører når de alt har reist til Birkebeineren skistadion.

På spørsmål fra VG hvorfor ikke man legger kombinert langrenn inn mellom de to langrennsøvelsene, er svaret fra Ottesen at det er «TV-bestemt» av Tyskland, som har om lag fem millioner seere på verdenscuprenn.

– Stort i Tyskland

– Kombinert er veldig stort i Tyskland. Tysk TV sender direkte. Det gjør de ikke med langrenn. Så de gjør oss en sendetid som vi må forholde oss til, sier Ottesen.

Han har imidlertid alltid opplevd maken til folkevandring fra et vintersportsarrangement som han opplevde på Lillehammer nå i helgen.

– Når du drar på Bislett Games, så går du ikke hjem når Karsten Warholm har løpt, du blir der til siste øvelse Jeg opplever det som nesten respektløst mot kombinert og Riiber. Det er også veldig synd for arrangøren som har gjort en kjempejobb. Dette er som alle tilskuere hadde gått hjem i pausen i en fotballkamp, sier Lasse Ottesen.

Leder av organisasjonskomiteen for World Cup Lillehammer, Roar Olsen, er i likhet med Ottesen flau på Norges vegne.

– Det er slettes ikke positivt at publikum forlater når det er en konkurranse igjen. De norske kombinertutøverne er veldig gode om dagen, og burde fått publikumsstøtte de også. Men som arrangør er det veldig vanskelig å gjøre noe med det. Vi kan ikke tvinge dem til å bli, sier Roar Olsen.

