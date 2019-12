TUNG DAG: Helene Marie Fossesholm debuterte i verdenscupen med en 18. plass, og ble femte beste norske kvinne. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB SCANPIX

Jacobsen reagerer på behandlingen av Fossesholm (18): – Liker det ikke

LILLEHAMMER (VG) Helene Marie Fossesholm drømte om pallen. Men verdenscupdebuten for 18-åringen ble fryktelig brutal.

Nå nettopp

18-åringen ble nummer 18. Tre minutter og 25 sekunder bak Therese Johaug som vant i suveren stil.

Dagen før verdenscupdebuten kastet journalistene seg over Fossesholm på pressetreffet. Forventningene foran 15-kilometeren i Lillehammer var store etter pallplass på både 10 kilometer friteknikk og klassisk under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen.

– Det var ikke noe gøy altså. Det var brutalt, sier Fossesholm til VG.

les også Johaug leker med konkurrentene: Drepende for skisporten

Fikk trøst av Jacobsen

Etter mange runder med spørsmål om mål for debuten, sa Fossesholm til slutt til NRK at hun drømte om pallen i går.

– Jeg kjente etter 100 meter at dette kommer til å bli en tung 15-kilometer. Det er kjedelig at det kommer på en sånn dag i verdenscupen, men samtidig så får ikke jeg gjort noe med det. Plutselig kan det komme en tung dag, sier Fossesholm, som allerede i morgen (søndag) får en ny sjanse, da skal hun gå 2.-etappen for det norske 2.-laget på stafetten.

Hun fikk trøst av rutinerte Astrid Uhrenholdt Jacobsen (32) da hun snakket med pressen etter rennet lørdag. Jacobsen fikk selv debutere i verdenscupen som 18-åring. Hun ble verdensmester på sprint som 20-åring for 12 år siden.

– Helene er tøff i hodet og kommer til å tåle det. Neste gang hun får prøve seg får hun kanskje en bedre opplevelse. Nå må vi bare sørge for at hun ikke går i kjelleren, sier Jacobsen i pressesonen lørdag.

ERFAREN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem i Lillehammer på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Her snakker hun med Therese Johaug etter målgang. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB SCANPIX

Hun reagerer på at pressen hausser Fossesholm opp med urealistiske forventninger foran sitt første verdenscuprenn.

– Det er en ting jeg ikke liker, for når man er 18–19 år så har man litt mindre bagasje med seg inn, sier Jacobsen til VG.

les også Jacobsen sover fem-seks timer: – Jeg lever så innmari på grensen

For hun er helt sikker på en ting.

– Jeg tror ikke Helene hadde som mål å kjempe om pallen da hun sto på start i dag, sier Jacobsen.

Svensk journalist kritisk

Journalisten i svenske Expressen Tomas Pettersson advarte på forhånd mot å sende en 18-åring ut på et verdenscuprenn. Hvorfor kaste henne til ulvene allerede? spurte han, og viste til at i Sverige må de vente lenger før de får gå verdenscup.

Jacobsen er uenig med Pettersson, hun er helt sikker på at det var riktig å la Fossesholm få prøve seg mot de beste i verden.

– Vi skal være litt forsiktig med å henge oss opp i alder, for det er forskjell på hvor moden man er som 18–19-åring. Den mentale biten er ganske viktig om man vil tåle trøkket det er å komme i verdenscup, for det er jo noe annet, sier Jacobsen.

Slik så de ut da Johaug knuste konkurrentene lørdag:

Fossesholm er glad hun fikk gå.

– Det var ikke feil å la meg gå her. Jeg får mer motivasjon av det, sier Fossesholm og legger til:

– Nivået er veldig høyt, men det visste jeg på forhånd, så det var ikke nok sjokk. Men det var kjedelig.

les også Bolsjunov til Klæbo: – Det er ikke så lett å vinne hver gang

Landslagstrener Ole Morten Iversen mener man får kjeft uansett om man lar utøvere gå eller ikke.

– Jeg er ikke bekymret for Helene. Dette kommer til å gå bra. Du kan hilse Tomas og si at vi vurderer hver enkelt ut fra om de er modne for dette. Hensikten var at hun skulle få se hvordan nivået er, den erfaringen fikk hun i dag, sier Iversen til VG.

Søndag er det stafett i Lillehammer. På Norge 1 går: Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug og Heidi Weng. På Norge 2 går: Lotta Udnes Weng, Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng.

Publisert: 07.12.19 kl. 16:18

Mer om