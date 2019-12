HAR TROEN: Sigbjørn Kolnes har fått kapable Loveyou Hangover i trening. I samme løp starter stallkameraten Such A Night. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Er en spennende nykomling

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Forus lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Wilma Leggrowbach (V75-7) vant lett sist. Er tilbake i form og står perfekt til både spor- og grunnlagsmessig. Er dog en dristig banker.

Dagens luring

Double Trouble E.P. har vunnet sine to siste løp, hvor han har gått i tet. Kan muligens holde unna for storfavoritten som jager 40 m bak.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Forus:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

LES V75-TIPSENE HER:

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Fra speedster til amerikanervogn denne gang. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2040 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Opseth Elma/Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Har fin form og står spennende til på strek. Kan 1.29 i et glatt løp. Det er ikke nok til å holde unna for de beste på tillegg. En fin premie er målet.

2 Sambo Ø.K./Bernt Øksnevad

Bernt Øksnevad: - Kan en del på sitt beste og kan få en fin reise. Men det er noen for bra imot. Jeg er fornøyd med en brukbar premie.

2060 m

3 Spang Ole/Åsbjørn Tengsareid

Geir Kihle: - Kommer ut etter litt pause og ser fin ut. Lang reise er nytt for ham, men jeg tror det går bra. Slo Stjerne Kos sist vi møttes, men det er ikke sikkert vi gjør det nå. Jeg ser på dette som et tohesters-oppgjør.

4 Flytin/Torstein Gudmestad

Torstein Gudmestad: - Var god som toer i hardt lag sist. Det er enda hardere nå. Møter minst tre som er for gode. En fin premie er bra.

5 Stjerne Kos/Tom Erik Solberg

Johan Kringenland Eriksen: - Gikk to veldig fine løp for meg i oktober til seier og en andreplass. Var veldig bra i seiersløpet på Sørlandet søndag. Møter Spang Ole som er bra, men skal regnes med vinnersjanse.

6 Rive Raptus/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Er bra når han holder seg unna galoppen, men møter for tøft selskap. Fornøyd med premie.

7 V.G. Prinsen/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Galopperte seg bort sist. Var god som toer gangen før, så formen er fin. Har kapasitet som rekker en bit. Hardt å vinne, men kan snuse på siste trippel om det klaffer underveis.

2080 m

8 Valle Hugo/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Underpresterte nest sist, men var god igjen på søndag. Det ser vanskelig ut å hente tillegg på Spang Ole og Stjerne Kos, men om løpet garderes, så bør han regnes. Fra speedster til amerikanervogn denne gang.

9 Tangen Frikk/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Har levert solide innsatser til tre strake seirer. Har som regel tapt litt fra start. Kommer han seg litt bedre i gang nå, kjemper vi blant de tre første.

10 Elvin/Rune Wiig

Rune Wiig: - Holder fin form. Galopperte bort en mulig seier på oppløpet sist. Men han møter to-tre veldig bra nå. Hardt å vinne, kan kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

11 Rive Ruska/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Er i veldig fin utvikling, men skal hente tillegg på to seiersmaskiner i form. Det kan bli vanskelig. Kan være på trippelen om det løser seg maksimalt.

12 Komnes Anna/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Går alltid bra løp, bare det blir tempo underveis. Da skal hun regnes uansett motstand. Ser at det er noen tøffe imot 20 meter foran, men sjanseløs er hun ikke.

FRODE HAMRE: – Vi gjør noen endringer til dette løpet som jeg håper skal slå godt ut. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2040 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Kissmymuscles/Rune Wiig

Rune Wiig: - Var god til seier sist da han vant på lett vis. Har vunnet to strake. Kan løse veldig raskt fra start og er sikret en fin reise. Møter skjerpet konkurranse i V75, men er aktuell på litt gardering.

2 Samantha Frecel/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Er i fin utvikling og har et bra spor. Men hun møter gode konkurrenter. Fornøyd med en premie.

3 B.S. Gold/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har vunnet tre strake og gått over mål med krefter igjen. Han er god for 1.15 og er så rask fra start at jeg tror på tet direkte. Målet er å lede hele veien. En tidlig strek.

4 Double Genius/Pål Buer

Pål Buer: - Kom veldig fint tilbake som treer etter startgalopp sist. Var god til tre strake seirer før der og har et bra spor. Kjører til i håp om tet. Det er flere om beinet i dette løpet. Han er en av dem. Verdt en gardering.

5 Loveyou Hangover/Dag-S. Dalen

Sigbjørn Kolnes: - Er en spennende nykomling på stallen. Jeg kjenner godt til ham fra før. Han har vunnet seks av ni løp i år og så fin ut i 1.20-tempo over 2000 meter i et hurtigjobb nylig. Møter flere bra, men vi har ambisjoner på direkten.

6 Welcome Malcolm/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Gikk et fint løp som treer på Åby sist. Viste fine takter og er i form. Har et riktig løp på papiret og er rask fra start. Jeg kjører til for å komme ned en fin posisjon. Klaffer det, er han god nok. En av dem som kan vinne. Strekes. Skoløs og bike som før.

7 Four on the Floor/Tom Erik Solberg

Frode Hamre: - Har feilet et par ganger på rad, men vi gjør noen endringer til dette løpet som jeg håper skal slå godt ut. Holder han seg til trav er han god nok. En outsider med sjanse.

8 Cecena Tomali/Øyvind Hegdal

Geir Stangeland: - Vant sist, har gått gode løp hver gang i det siste og er i form. Det er uansett mest en premiesjanse fra dette sporet mot disse hestene.

9 Mama's Real Deal/Joakim Hansen

Joakim Hansen: - Var god som toer på Jarlsberg sist og er på vei opp i form. Går sine beste løp i rygg, så sporet er fint. Motstanden skremmer ikke. Klaffer det vår vei, kan han fort dukke opp helt foran. Trippelaktuell og verdt en gardering.

10 Orlandostile/Bjørn Steine

Geir Stangeland: - Har vunnet to av sine fem siste løp og er bra. Men han står altfor vanskelig til. Kjører etter best mulig premie.

11 Thai Eros/Johan Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen: - Har vunnet to strake løp for meg og kom inn på stallen etter det siste. Jeg synes han kjennes veldig fin ut. Han har gått flere gode løp bakfra, så sporet spiller ikke så stor rolle. Regnes som en av dem som kan vinne. En tidlig gardering.

12 Such A Night/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har gått tre veldig bra løp på rad, men det har vært mye stang ut. Har feilet de to siste gangene. Feilfritt duger han langt i dette laget. Men sporet er ikke bra. Uansett en outsider.

DAG-SVEINUNG DALEN: – Det er noen i tøffeste laget med i V75. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2040 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Verdals Torden/Jørn Bjaanes

Jørn Bjaanes: - Vant flere løp på rad i sommer, før det begynte å butte litt. Det ble en del galopper og han fikk pause. Kommer ut med gode treningsrapporter i ryggen og tar teten lett om alt er som det skal være. Men han bestemmer mye selv. En stor outsider.

2 Frøya Lill/Oddvar Mæland

Mette Mæland: - har gått mange fine løp i det siste. Så formen er fin. Hardt med seier i V75 med mange bra imot, men jeg tror hun vil bite bra i fra seg.

3 Høvåg Ask/Øyvind Hegdal

Jørn Bjaanes: - Tok en kontrollert seier fra dødens for meg sist og er i veldig fin form. En sterk type som alltid går til mål. Han står fint til. Kjemper om seieren igjen.

4 Misi Ø.K./Bernt Øksnevad

Bernt Øksnevad: - Var positiv sist og har hatt en bra sesong. Er uansett for tøft ute med tanke på noe mer enn en premie.

5 Vimse Lars/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Var god til seier for meg på Forus sist og er i form. Men det er noen i tøffeste laget med i V75. En fin premie er innen rekkevidde, kanskje siste trippel med maks flyt.

6 Kaptein Kuling/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Var under pari sist, men måtte gå med lange pigger da, noe han ikke liker. Nå ligger det an til sommerbane, noe som passer mye bedre. Formen er fin. Han skal strekes tidlig.

7 Njølstad Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Går fine løp hele tiden og er i form. Motstanden er grei nok. Men sporet trekker mye ned. Herfra må mye klaffe. Gjør det først det, har hun en liten trippelsjanse. Kan være en litt bred gardering.

8 Solhøy Gunn/Morten Erga

Morten Erga: - Holder veldig form og har egentlig et riktig løp på papiret med tanke på motstanden. Ville vært klart trippelaktuell fra et bra spor. Herfra er det en premie, kanskje siste trippel, innen rekkevidde med maks flyt.

9 Vestpol Kongen/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Galopperte bak bilen i ren friskhet på søndag. Avslutningen var solid, så formen skal være bra. På med amerikanervogn igjen nå. Står ikke tilbake for noen kapasitetsmessig her.

10 S.G. Jerv Blesa/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Holder fin form. Galopperte i kamp om seieren sist, var sterk toer i V75 i oktober og vant gangen etterpå. Jeg tror ikke hun vinner bakfra i V75, men kan være på trippelen med flyt på veien.

11 Flyteld/Eirik Høitomt

Torstein Gudmestad: - Går jevne, fine løp. Er uansett for hardt ute fra et vanskelig spor. Normalt kun en premiesjanse.

12 Komnes Troll/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Har en viss kapasitet og går gode løp innimellom. Men han er hardt ute og står vanskelig til. Vi får kjøre innvendig og håpe på luke til slutt. I utgangspunktet en premiesjanse.

TOR-MARTIN MOE: – Mangler litt på toppformen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2040 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Odins Høvding/Tom Erga

Tom Erga: - Står fint til for å kunne smyge med i håp om en premie. Det er nok maks.

2 Møller Viktoria/Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Er bra på sitt beste og har et fint spor. Herfra kan vi smyge inn en brukbar premie. Motstanden er for tøff med tanke på noe mer.

3 Godtepåsen/Rune Wiig

Rune Wiig: - Har bra kapasitet, men skuffet sist og har usikker form. Premie som gjelder i møte med mange bra hester.

4 Prinsesse Sølv/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Kan en del, men har usikker form. Premie er målet i første omgang.

5 Neslands Faksen/Geir Mikkelsen

Kåre Refsland: - Tok en sterk seier sist. Har sjeldent vært så stabil før som han er nå. Støter på noen gode, men er god selv også. Han er en av dem som kan vinne. Gangart og posisjoner avgjør.

6 Troll Sterk Viking/Ø. Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Var strålende sist i 5-årsløpet til seier. Har hatt pause siden det løpet og fungerte fint i 1.28-fart i 1600 meter på mandag. Kjapp fra start og skal regnes. Det blir amerikanervogn som sist.

7 Tangen Elvira/Åsbjørn Tengsareid

Øystein Tjomsland: - Fungerte ikke sist, men har trent fint etter løpet. Hun var ute i et lett hurtigarbeid på mandag og travet i underkant 1.28/1600 meter. Amerikanervogn som sist.

8 Langlands Odin/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et solid løp sist, bak Lesja Odin. Formen er uforandret fin, men spor åtte gjør det litt sjanseartet. Han skal uansett tidlig på bongen. Kapasiteten er høy.

9 Åspe Mix/Åsbjørn Skjæveland

Åsbjørn Skjæveland: - Var god til seier sist og er i form. Trives best når han får være med foran på direkten, men sporet ble bra når vi likevel står bak. Kan avsluttet fint etter bra ryggløp, men møter noen litt for gode med tanke på seier. Kanskje i nærheten av siste trippel med maks klaff.

10 Moe Tyr/Tom Erik Solberg

Tor Martin Moe: - Pådro seg en kraftig halsbetennelse etter å ha gått flere flotte løp i sommer. Og den slet vi lenge med. Er frisk igjen nå, men mangler litt på toppformen og møter tre Tjomsland-hester som blir harde å slå. Men skal løpet først garderes litt, skal han strekes på tre-fire hester.

RUNE WIIG: – Har et fint løp på papiret og et bra spor i volten. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2550 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Double Trouble E.P./S. O. Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Er en bra hest som var uheldig sist. Gikk flere fint løp før det, takler distansen og står spennende til. Å holde unna for Shankly Lane kan bli vanskelig, men vi skal prøve. Strekes om den garderes.

2 Ciku Brogård/Åsbjørn Tengsareid

Morten Erga: - Var veldig god i seiersløpet for meg sist. Vant med krefter i behold. Jeg dro ingenting mot mål. Distansen er en fordel. Han ble toer bak Shankly Lane sist de møttes. Slår neppe ham, men kan være på trippelen med klaff.

2570 m

3 Van der Meulen/Bjørn Steine

Bjørn Steine: - Vant to strake før han feilet seg bort sist. Kommer ut etter noen ukers pause nå, uten at jeg kjenner dagsformen. I utgangspunktet blir det å kjøre billig i håp om en bra premie, så får vi se hvordan det løser seg.

4 Cliff Hydrup/Tom Erga

Tom Erga: - Går jevne, fine løp. Men her er motstanden for tøff. Normalt en premiesjanse.

5 Cici Moseby/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Går fine løp hele tiden og er i form. Takler den lange distansen og kan speede fort etter ryggløp med luke til slutt. Trippelaktuell med klaff og verdt en strek om den store favoritten garderes.

6 Watchdog/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et bra løp til seier på ny rekord for meg sist. Kommer ut etter noen ukers pause nå. Det blir uansett vanskelig å holde unna for de beste som står 20 meter bak oss. En fin premie er bra.

7 Sober Sam/Kristian Malmin

Rune Wiig: - Går jevne, fine løp, men møter for tøff motstand. Premie er målet.

8 Counterstrike/Øyvind Hegdal

Geir Stangeland: - Holder fin form og kan løse bra i volten. Sånn sett er sporet bra. Men dette er et løp for 40-metershestene. En fin premie er bra.

2590 m

9 Backup/Pål Buer

Pål Buer: - Gikk et ok løp som treer sist. Formen er bra, men han står vanskelig til mot gode hester. Fornøyd med en premie.

10 Knight Rider/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har vært veldig bra for oss. Møtte tøft selskap sist, ble bakket sist fra spor syv bak bilen og satt litt sjakk matt. Viste nest sist at han takler distansen. Verdt en gardering.

11 Mr. Malando/Thomas Sverre Karlsen

Dag-Sveinung Dalen: - Var positiv som toer sist og liker den lange distansen. Har skrellet i V75 før. Jeg tror kanskje ikke han gjør det nå, men kan være en luring i trippelsammenheng.

12 Xante/Einar Nedrebø

Jørn Bjaanes: - Gikk et veldig fint løp for meg som treer sist. Gikk i mål for full fart og liker den lange distansen. Hardt å slå Shankly Lane. Men skal den garderes skal han strekes.

13 Bleeding Heart/Geir Mikkelsen

Rune Wiig: - Avsluttet veldig bra som toer sist, viste form og har fordel av lang distanse. Kan dukke opp i striden med klaff. En strek om løpet garderes litt.

14 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Står med en dårlig rad nå, men har kapasitet som duger. Er flyttet ut på gården siden sist start. Har miljøbyttet slått positivt ut, så skal han regnes, om løpet garderes.

15 Shankly Lane/Rune Wiig

Rune Wiig: - Var jeg fornøyd med som treer på Bjerke sist. Dødens i labert tempo gjorde ikke oppgaven enkel. Har et fint løp på papiret og et bra spor i volten. Alt ser fint ut i trening. Regnes med vinnersjanse.

SVEIN OVE WASSBERG: – Gikk et meget sterkt løp sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2040 m (volte) – Start kl. 16.50

1 Valle Tiril/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har form mye bedre enn raden. Ble sjenert og måtte bryte nest sist. Sist ble hun sittende bom fast. Står innbydende til i førstespor på strek. Holder normalt ikke unna for Ulsrud Tea, men kan være på trippelen om det klaffer.

2 Våler Nikolai/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Vant på Klosterskogen sist etter et sterkt løp fra det lengste tillegget. Nå står han på strek, men med elitehester jagende bakfra. Litt vanskelig og regne på dette, men er aktuell om Ulsrud Tea & co garderes.

3 Solberg Jela/Tormod Gudmestad

Tormod Gudmestad: - Kan få en fin reise til en bra premie, men slår ikke de beste fra tilleggene.

2060 m

4 Søndre Jerkeld/Pål Buer

Lars-Eirik Bergesen: - Oppdaget vi litt smårusk på etter NM-løpet i juli. Ble behandlet og fikk helt fri i to måneder. Har siden trent fint uten å være testet i fart. Har tidligere trengt et løp eller to etter pause før formen sitter. Jeg ligger derfor lavt første gang ut. En fin premie er bra.

5 Tomeld Ø.K./Bernt Øksnevad

Bernt Øksnevad: - Kan mye, men har galopperte og tullet i det siste. Møter også tøff motstand. Feilfritt i håp om en premie som gjelder.

6 B.B. Terje T./Geir Gudmestad

Geir Gudmestad: - Har form klart bedre enn det raden gir inntrykk av. Men han møter noen som normalt blir for gode. Kjører etter best mulig premie.

7 Røster/Åsbjørn Tengsareid

Kåre Refsland: - Holder fin form nå, men møter tøff motstand. Fornøyd med en bra premie.

8 Tangen Piril/Geir Mikkelsen

Kåre Refsland: - Er i form. Kusken mente det var en mulig seier som røk da han hektet hjul med en konkurrent i siste sving sist. Så formen er på topp. Men han slår ikke de beste. En god premie er bra.

9 Art Miklagard/Rune Wiig

Svein Ove Wassberg: - Galopperte seg bort sist, gikk bra før det og er i form. Men han støter på tøff konkurranse. En fin premie er innen rekkevidde.

2080 m

10 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Gikk et meget sterkt løp sist på Jarlsberg, da hun vant tross terrengtap på tidlig galopp. Formen virker uforandret fin. Men hun skal rundt veldig mange fra 40 m. Vi kommer ikke til dekket bord. Skal uansett sees med vinnersjanse.

11 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Var ikke som best i løpene på Klosterskogen og Biri, noe som skyldtes sykdom. Viste fremgang som toer på Forus sist, men er et stykke unna toppformen. Er attpåtil vippet ned på det lengste tillegget. Fornøyd med premie.

12 Kleppe Slauren/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Bekreftet form i seiersløpet sist. Skal regnes som trippelaktuell i dette feltet, selv om det skal klaffe litt fra 40 meter. En strek for de som garderer Ulsrud Tea.

GEIR MIKKELSEN: – Men bakspor på sprint trekker ned. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

1600 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Silas Hovmand/Svein Ove Wassberg

Svein Ove Wassberg: - Holder fin form og står innbydende til i førstespor. Er rask fra start og er sikret en fin reise. Å vinne blir kanskje for tøft, men trippelsjanse skal han ha.

2 Let's Take a Selfie/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har vært forfulgt av dårlige spor hele karrieren. Har gjort det bra de gangene hun har stått fint til. Det gjør hun her. Hun møtte tøft selskap sist og er mer riktig ute nå. Har ambisjoner om å kjempe i toppen.

3 Brotherman Nibs/Bjørn Steine

Rune Wiig: - Går fine løp, er i form og har et bra spor. Men han er hardt ute. Fornøyd med premie.

4 Lucky Vegas/Pål Buer

Pål Buer: - Holder fin form, har fordel av sprint og er best i tet. Derfor kjører vi til og håper å komme dit. Derfra stiger sjansene. Regnes som trippelaktuell og som en gardering litt ute.

5 I Am The Tiger/Rune Wiig

Rune Wiig: - Galopperte seg vekk og var ikke som best de to siste gangene før han fikk en pause. Tilbake i slag duger han i disse omgivelsene. Kan ikke ta teten, men er ute etter et fint ryggløp. En tidlig strek.

6 Delec Hanover/Kristian Malmin

Pål Buer: - Var ikke like god sist som nest sist. Har kapasitet, men har ingen fordel av sprint. En god premie er innen rekkevidde med klaff.

7 Lightning/Øystein Tjomsland

Harald Inge Hagen: - Tok en etterlengtet og fortjent seier sist. Møter tøffere konkurranse nå fra et spor langt ute bak vingen på sprint. Målet er at hun gjør et bra løp og setter ny rekord. Jeg tror hun kan under 1.13 med maks flyt.

8 Handsome Hank/Åsbjørn Tengsareid

Tor Olaf Halle: - Vant sist og er i form. Møter riktig motstand, men har tapt sportrekningen. Er uansett god nok til å kjempe om seieren om det først løser seg. Verdt en gardering.

9 Wilma Leggrowbach/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Har gått fire fine løp på rad, to av dem til seirer. Men bakspor på sprint trekker ned. Først og fremst trippelaktuell med klaff.

10 American Cheque/Øyvind Hegdal

Gaute Lura: - Var syk nest sist og fikk behandling og pause. Spurtet veldig bra som firer fra tillegg på lang distanse sist og er klart på gang. Men å slå alle disse bakfra på en sprint ser hardt ut. Er vi inne på tredje- til femteplass, er det bra.

11 Hades Håleryd/Tom Erik Solberg

Jonny Kongevold: - Kjørte oppi en konkurrent og feilet seg. Kusken mente han kunne vært fjerde uten det uhellet. Formen er veldig fin, og han er ikke dårligere enn de han møter her. Men å vinne bakfra på sprint synes hardt. Kan kanskje ende på siste trippel med høyt tempo foran og posisjonsklaff.

12 Ursula Horse/Dag-Sveinung Dalen

Tor Olaf Halle: - Holder fin form og er god nok med maks klaff. Men da må det bli tempo i løpet. Blir det ikke det, kan hun fort bli for stri. Regnes som en outsider.

Er god nok med maks klaff

Publisert: 06.12.19 kl. 12:37

Mer om