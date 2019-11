5–1: Anja Sønstevold jubler etter å ha satt inn LSK Kvinners femte mål mot Vålerenga på Telenor Arena. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

LSK Kvinner lekte seg til cupgull - tok «The Double» igjen

FORNEBU (VG) (LSK Kvinner - Vålerenga 5–1) LSK Kvinner sikret «The Double» for femte gang på seks år da Vålerenga ble knust i cupfinalen.

Det var årets to beste lag i Toppserien som møttes til kvinnenes cupfinale på Fornebu, men forskjellen på lagene skulle vise seg å bli langt større enn spådd før kamp.

For Vålerenga ble tidvis herjet med da LSK Kvinner igjen kunne slippe jubelen løs foran 5000 tilskuere i Telenor Arena. Akkurat det har nærmest blitt en vane for de gule og sorte: Fem ganger de siste seks årene har de vunnet både serie og cup.

Unntaket kom i 2017 da Avaldsnes også slo Vålerenga i cupfinalen.

Og det var første omgang var høydepunktet: LSK satte standarden fra start og avgjorde så og si finalen før pause. Med festfotball ledet de 4–0 allerede etter 45 minutter. Vålerenga reduserte tidlig i andre omgang, men det hjalp ikke. For minutter senere fastsatte Anja Sønstevold sluttresultatet til 5–1 - og LSK Kvinner er Norgesmester nok en gang.

CUPFINALESPESIALIST: Elise Thorsnes scoret sitt femte cupfinalemål og vant cupgull med sin fjerde klubb da LSK Kvinner slo Vålerenga i Telenor Arena. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix.

Maktdemonstrasjon før pause

LSK tok fullstendig kommandoen fra start, og lekte seg med et svakt Vålerenga-forsvar i store deler av første omgang.

På de første fem minuttene satte Emilie Nautnes ballen i mål to ganger på innlegg fra en meget god Synne Skinnes Hansen - men begge gangene var sistnevnte i offside, og målene ble annullert.

Men så smalt det, og dette var omgangens fire høydepunkter:

11 minutter: Elise Thorsnes snappet opp en svak pasning fra Tina Dalgård, satte full fart mot mål og satte inn 1–0. Scoringen var hennes femte cupfinalemål.

19 minutter: Skinnes Hansen sendte en meget god ball i bakrom til Nautnes. Hun løp fra hele Vålerenga-forsvaret og doblet ledelsen.

25 minutter: Nok en gang en god ball fra Skinnes Hansen til Nautnes og 3–0.

45 minutter: På tampen av omgangen vartet Therese Sessy Åsland opp med en fantastisk avslutning fra meget skrått hold og sørget for at LSK Kvinner ledet hele 4–0 til pause etter total LSK-dominans de første 45.

– Det her er helt rått. Jeg er sjukt stolt, sa kaptein Ingrid Moe Wold til NRK i pausen.

Vålerenga-redusering

Vålerenga fikk en tidlig redusering etter pause da Ajara Njoya stanget inn 1–4, men det lille håpet som da ble tent sluknet fort.

For minutter senere scoret LSK igjen da Anja Sønstevold sørget for 5–1-ledelse. Skinnes Hansen var nest sist på ballen for tredje gang.

Det ble kampens siste mål. LSK Kvinner vant 5–1 og ble Norgesmestere - igjen.

PS: Elise Thorsnes ble Norgesmester med sin fjerde klubb. Hun har tidligere vunnet cupen med Røa, Stabæk og Avaldsnes.

Publisert: 23.11.19 kl. 17:51

