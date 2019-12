NUMMER TO: Seieren røk i den aller nederste delen av bakken i Val Gardena for Kjetil Jansrud. Det var bare å legge hodet bakover og innse at det han var noen hundredeler fra seieren. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Jansrud endelig på pallen: Tapte hundredelsdrama

I timesvis så det ut til at tåken skulle sette en stopper for Kjetil Jansruds (34) første pallplass denne sesongen.

Vincent Kriechmayr var den eneste som kjørte raskere enn Kjetil Jansrud ned fjellet i Val Gardena. Fem ørsmå hundredeler raskere. Så viste det seg at tåken skulle bli en seig konkurrent for Jansruds første tur opp på pallen for sesongen.

Pallhåpet for Jansrud var at juryen ville fortsette rennet. For 30 løpere må ha startet for at rennet blir tellende.

Og rundt tre time etter Jansrud og Kriechmayr hadde krysset målstreken, var juryen såpass fornøyd med forholdene og tåken at startnummer 21 omsider var på vei ned bakken. Det gikk så lang tid at det begynte å bli mørkt i bakken.

Treg start

Jansrud har hatt en litt treg start på fartssesongen med disse plasseringene så langt: 8, 8, 9 og 11. Men fire dager før jul var han tilbake på pallen.

– I dag ville jeg virkelig gå for det, så straffer det seg med 20 centimeter. Men sånn får det når man kjører for å vinne. Men blir det en 2. plass i dag, så er jeg fornøyd med det, sier Jansrud til NRK.

Han viste at storformen er på vei da han hadde raskeste tid på utfortreningen torsdag. Og lørdag er det nettopp utfor i Val Gardena.

Fredag hadde han grønne tall lenge og ledet med rundt tre tideler, men i mål var det rødt tall. Jansrud ble bittelitt for ivrig i jakten på seier.

– Det var riktig taktikk av ham å satse litt. Han har ikke vært bedre enn nummer åtte før denne sesongen, sier NRK-eksper Kjetil André Aamodt og legger til at han har stor tro på Jansrud-seier i Kitzbühl.

KLokken 1520 ble rennet stanset igjen.

FULL FART: Kjetil Jansrud kjørte super-G i Val Gardena fredag. Her er han under utfortreningen torsdag. Da var han raskest ned bakken. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Kilde hadde én pallplass foran fredagens førjulsrenn i Italia. Han ble nummer to i super-G i Beaver Creek 6. desember, bare slått av sesnasjonsmannen Marco Odermatt fra Sveits der. Det var Kildes første pallplass på nesten ett år.

Fredag ble han nummer syv, delt med Johan Clarey fra Frankrike. De var 0,54 sekunder bak den østerrikske vinneren.

– Kjetil redder dagen i dag, sier Kilde til NRK og legger til:

– Jeg tror jeg vil litt mye i dag. Jeg trykker gjennom. Det gikk bare ikke fort nok.

Etter fire løpere ble rennet stoppet i rundt 45 minutter på grunn av tåke. Løperne på toppen av bakken holdt seg klare, og TV-bildene viste at de norske herrene småsnakket litt. Klokken 1245 var rennet i gang igjen. Før det ble avbrudt. Klokkken 1445 ga endelig juryen startsignal.

Norge stilte med seks mann til start. Adrian Smiseth Sejersted, Stian Saugestad, Rasmus Windingstad og verdenscupdebutant Henrik Rød fra Heming i Oslo. Saugestad er siste startende så langt. Windingstad og Rød fikk aldri kjøre da det ble avlyst før det var deres tur.

