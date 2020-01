LANDSCHAMPION: Eirik Høitomt kan kjøre Dream Builder inn til seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Jackpot i V75

Over 1,1 millioner kroner ekstra venter i syverpotten i V75-omgangen på Bjerke Travbane i kveld. Og drømmebankeren er klar.



Anders Olsbu

Nå nettopp

VGs travekspert, Anders Olsbu, satser på Dream Builder som kveldens jackpot-banker.

– Dream Builder avsluttet forrykende til tredje etter kraftig hinder i Ludvig Nilsens minneløp i den siste V75-omgangen på Drammens-ovalen sist. Gode N.Y. Coeur de Soleil vant det løpet. Møter ingen av hans kaliber her og skal ha en god sjanse uten uhell, mener Olsbu.

Dagens banker:

Dream Builder (V75-6) var knallgod til tredje i tøft lag sist. Jeg tror han vinner selv fra dødens.

Dagens luring:

Alfa Betty (V75-1) debuterer både i monté og i regi av Lars O. Romtveit. Feilfritt tror jeg hun er god nok.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1890 kroner

VG-FAVORITT: Dyktige Siv Emilie Løvvold kan lose Neseldi inn til en etterlengtet seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2140mv)

11 NESELDI

12 WILL TEDDY

10 ALFA BETTY

7 TURBOFAKSEN

2 LESJA TITAN

—————————–

6 Jetalatotning

13 Lille Olga

5 Øygard Pål

1 Il Sokken

14 Bol Odin

4 Valle Tina

3 Maurstad Mina

8 Jillborka

9 Mintor

Løpet:

Et åpent montéløp, men jeg sjanser på fem hester.

Favoritten:

Neseldi avsluttet bra i kulissene sist etter en forsiktig start og ble treer bak de to meget gode montéhestene Troll Svenn og Solkongen, dog på avstand. Galoppen ligger på lur for 9-åringen, men holder hun seg bare til rett gangart, bør hun kunne kjempe om seieren her.

Outsiderne:

Will Teddy debuterte i monté nest sist og var god til en suveren seier foran Sundby Søss, på en tung bane. Tiden må sees i lys av det. Klaffer det bare litt fra tillegg kan han meget vel vinne igjen.

Luringen:

Alfa Betty gjør en utrolig spennende start i regi av dyktige Lars O. Romtveit. Hoppa har meget stor kapasitet og er en av våre bedre 5-årshopper. Hun montédebuterer nå, så det er vanskelig å vite hva man får. Men på ren kapasitet skal hun være god nok, vel og merke om hun holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Lesja Titan er flink fra start og kan muligens ta føringen. En feilfri Il Sokken og Turbofaksen er heller ikke helt borte.



EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Dream Builder som kveldens jackpot-banker. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100ma)

5 UNIQUE CREATION

3 INDIGO RIVER

1 Tayno Destrier

9 Orlando G.M.

2 Chaperon Rouge

7 Emerick

4 C.C. Loverboy

—————————–

6 Ewald Von Baron

10 Reborn

8 Early May

Løpet:

Unique Creation blir klar favoritt i dette løpet. Åpent bak favoritten. Jeg velger å gardere.

Favoritten:

Unique Creation har vunnet to av sine tre løp hittil i karrieren. I debuten vant han enkelt tross galopp på startsiden. Måtte se seg knepent slått av Victorious Bonanza nest sist, burde kanskje vunnet der. Nå sist angrep han fra køen etter 500 meter og kom ned i dødens runden igjen. Trond Anderssen-traveren koblet grepet i siste sving og holdt siden enkelt unna til seier. Feilfritt skal Orlando Vici-sønnen regnes med en god sjanse på ny.

Outsiderne:

Indigo River prøvde å utfordre Tayno Destrier sist, men ble avvist. Var uansett ikke mye slått. Med det løpet i kroppen etter pause kan han ventes forbedret. Vallaken var overlegen fra tet fjerde sist og skal absolutt ikke avskrives feilfritt.

Luringen:

Orlando G.M. har gått bra etter galopp i sine to siste starter. Feilet to ganger nest sist. Tredje sist tapte han kun for gode Welcome Malcolm. Alexander Heisholt-traveren står spennende til spormessig og er ikke ufarlig om han holder seg til rett gangart.

Startsiden:

Chaperon Rouge, Indigo River og C.C. Loverboy kan kjempe om føringen.



V75-3 (2140mv)

1 SPIKMAIA T.G.R.

7 FINNSKOG H.B.

2 LUSTRA ODIN

10 HILTON BORKEN

5 NORAX TEDDY

11 Porto

—————————–

8 Verdals Sussi

3 Kjølstad Silver

9 Snuppa H.B.

4 Lome Diva

Løpet:

Jeg prøver seks hester i dette åpne kaldblodsløpet, med urutinerte hester på startstreken.

Favoritten:

Spikmaia T.G.R. får et knepent tips. Hun feilet direkte og gjentok sist. Sto på fint til delt seier med Sitje Lilly nest sist, mens hun ledet i det lengste tredje sist. Står fint til i førstespor og får nå Magnus Teien Gundersen i vogna, etter at hestens trener, Bjørn Steinseth, er ute med lårhalsbrudd.

Outsiderne:

Finnskog H.B. gikk for en sjelden gang feilfritt sist og var god til seier foran Birk Rapp. Er strøket ned i førstesporet på tillegg, men går han feilfritt, samtidig som det løser seg, skal han regnes i striden igjen.

Luringen:

Lustra Odin har stor kapasitet, men feiler lett. Kommer ut med ny balanse og albuebelegg nå, da han har slått seg litt. Skulle han komme feilfritt rundt, er han god nok til å vinne.

Startsiden:

Kjølstad Silver er kjapp og kan muligens ta føringen i første omgang, men feilfrie utgaver av Norax Teddy, Lustra Odin og Spikmaia T.G.R. kan også løse bra.

V75-4 (1609ma)

1 NORA NOARK

8 ENCORE UN SISU

—————————–

6 Gretzky Boko

10 Dreamy Queen

3 Glazier's Support

9 Zandra Invalley

12 Norma Bi

4 Lakeside Cassie

7 Forza Rapida

11 Jacobine Y.

2 Precious To Me

Løpet:

To hester peker seg ut i dette løpet, hvor hoppene har grunnlagsfordel.

Favoritten:

Nora Noark har stått vrient til i sine to siste starter. Hun holdt bra fra dødens etter en knalltøff innledning sist, selv om hun ble sliten til slutt. Tredje sist sto hun perfekt til og ledet hele veien som VG-banker. Møter skjerpet motstand i forhold til da, men står perfekt inne i løpet både spor- og grunnlagsmessig. Hun er lynrask fra start og skal ha en fin sjanse til å lede hele veien. Først og fremst Encore Un Sisu i mot.

Outsiderne:

Gretzky Boko måtte nøye seg med en sjetteplass fra dødens. Avsluttet bra til seier gangen før. Hamre-traveren har ingen fordel av sprint og står dessuten langt ute på vingen. Er heller ingen raktett fra start, så det kan bli vanskelig med tanke på seier.

Luringen:

Encore Un Sisu tok en sterk seier fra dødens i Hamre-debuten nest sist. I sin siste start på Solvalla ble det startgalopp. Siden satt hun fast i det lengste. Står ytterst på vingen, selv om hun nå er strøket inn et spor. Men hun viste nest sist at hun kan gjøre grovjobben selv. På sitt beste kan hun yppe seg mot Nora Noark.

Startsiden:

Nora Noark forsvarer sporet.

V75-5 (2100ma)

4 NÅRJE

7 TØNDER Ø.K.

11 T.B.'s Trøll Tyr

—————————–

10 Talomen Ø.K.

5 Vår Bajas

9 Lykkje Idunn

1 Helmen Terna

3 Koseboen

2 Bufjells Magi

6 Hof Lodin

8 Krita

12 Pepp Jerka

Løpet:

To-tre hester bør rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Nårje har slitt med mye skader, men pleier stort sett å hevde seg når han stiller til start. På ti starter har det blitt fire seirer og tre annen. Også denne Steinseth-traveren får dyktige Gundersen junior i sulkyen. Normalt har hesten en god vinnersjanse igjen. Sist var han helt overlegen, mens han avsluttet bra til annen bak Bragevinn gangen før, etter lang pause.

Outsiderne:

T.B.'s Trøll Tyr var litt hvassere tidligere i høst enn han har vært i sine to siste starter. Men denne gang får mangeårig landschampion Eirik Høitomt prøve seg. Klarer han å få ham til å tenne til litt mer, er det ikke helt umulig.

Luringen:

Tønder Ø.K. er usikker, men har kapasitet for seier. Hesten gikk bra til femte etter to galopper nest sist, da Tengsareid kjørte ham i V75. Gode Fantomet vant det løpet. Uten galopp kan han utfordret favoritten.

Startsiden:

Helmen Terna og Bufjells Magi er begge flink fra start. Førstnevnte skal trolig ha rygg over full distanse.

V75-6 (2100ma)

5 DREAM BUILDER

—————————–

1 Luxury Tile

3 Anthony Downs

11 Ganyboy

8 Gukko Raw

10 Höwings Venus

2 Fighting Joe

7 Amarone Classic

9 Raleigh

4 Marchetti

12 Make Me

6 Clint Classic

Løpet:

Dream Builder blir min banker.

Favoritten:

Dream Builder avsluttet forrykende etter hinder i Ludvig Nilsens minneløp sist, hvor gode N.Y. Coeur de Soleil vant foran Test Drive. 7-åringen møter langt enklere lag nå og kan samtidig gjøre en del selv. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene, tror jeg han vinner.

Outsiderne:

Luxury Tile er i fremgang og har endelig trukket et fint spor. Er rask fra start og kan få tet eller lederrygg. Skal regnes blant de tre.

Luringen:

Ganyboy har avsluttet bra i alle sin siste starter og vinner løp når som helst. Står sjanseartet til i spor elleve, men blir det bare litt tempo over forestillingen, kan han fort ende blant de tre.

Startsiden:

Luxury Tile og Anthony Downs kjører trolig om føringen.



V75-7 (2100ma)

8 BRENNE BANKER

3 HORGEN LYNET

1 WELLEK

—————————–

12 Tante Ragnhild

6 Rappnor

2 Vill Solen

10 Brenne Blissi

9 Ask Eld

5 Jærvinn S.K.

4 Stumne Scott

7 Sprett Odin

11 Arvesølv

Løpet:

Tre hester peker seg ut i V75-finalen, med Brenne Banker som klar favoritt.

Favoritten:

Brenne Banker ble det feil for sist da han kjørte oppi og feilet i stengt posisjon. Avsluttet sterkt til seier foran Horgen Lynet nest sist. Kusk Åsbjørn Tengsareid er optimist og bankertipper seg selv med Hamre-traveren.

Outsiderne:

Horgen Lynet prøvde seg mot Vollanfaks, som sto 20 m foran, i V75 sist, men ble avvist. Tapte kun for Brenne Banker nest sist. Hesten vant kun en gang på 21 forsøk i fjor og er ikke lett å få inn på bestilling. Feilfritt skal han regnes blant de tre.

Luringen:

Wellek ble sårbeint sist og var ikke helt på topp. Likevel ble han toer bak Langlands Odin. Gangen gikk han helpigg i mål etter sen luke. Kan løse bra fra start og er ikke ufarlig fra sitt fine spor.

Startsiden:

Wellek kan løse bra. Utfordres av Stumne Scott i første omgang.

Publisert: 08.01.20 kl. 11:23

