VINNERE: Karsten Warholm vant tre priser på Idrettsgallaen. Også trener Leif Olav Alnes vant. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Rent bord for Warholm: Han reddet humoren også!

HAMAR (VG) Snakk om storeslem! Ikke bare gjorde Karsten Warholm rent bord da prisene skulle deles ut. Han var sterkest med snakketøyet også.

Akkurat da man trodde Warholm hadde sjarmert nasjonen så mye som en idrettsutøver kan evne å gjøre, så tok han ytterligere et steg på scenen i CC Amfi her på Hamar.

Maken til suveren, morsom, ydmyk og sympatisk prisvinner skal du lete lenge etter.

Ikke bare briljerte han fra scenen én gang, men med den prisfangsten måtte han jo multitaske hva gjaldt takketaler også.

Det taklet han akkurat like suverent som han har turnert konkurrentene på 400 meter hekk gjennom hele sesongen.

Trippeltriumfen på gallaen er en helt rå prestasjon, gitt hvilken enorm konkurranse det er etter et meget sterkt norsk idrettsår. At juryen skulle gi ham «Årets mannlige utøverne» lå i kortene, men å toppe det med både den kollegiale «Utøvernes pris» og attpåtil vinne folkets gunst som «Årets navn» sier alt om hvilken posisjon hekkeløperen har oppnådd.

Nå er det ekstra viktig at vi ikke stopper her når vi ramser opp prisfangsten, for nøkkelen til suksess handler ikke bare om ham.

Det er symbiosen mellom Warholm og trener Leif Olav Alnes som har endt med en helt unik seiersoppskrift, som handler om kombinasjonen av et glimrende sportslig treningsopplegg og en helt spesiell kjemi mellom to mennesker.

Her er kombinasjonen av alvor og humor viktig, og det er noe befriende over å høre Warholm fleipe med at han takket juryen for å ha latt være å nominere Magnus Carlsen, og at Ulsteinvik-mannen måtte understreke at han ikke hadde på Aafk-jakke.

På en idrettsgalla som tidvis var skjemmet av i overkant mange bløte og småsvette humorforsøk, var det faktisk herrene Warholm og Alnes som ikke bare var best, men attpåtil morsomst.

Men om vi ser bort fra blødmene, var resten av gallaen full av gledelige stunder. En hederspris til Suzann Pettersen er fullt fortjent etter en kjempesterk internasjonal golfkarriere.

Therese Johaug fortjener også prisen som beste kvinnelige utøver etter å ha kommet tilbake fra dopingsoning, Erling Braut Haaland MÅTTE bli årets forbilde og det stas at en duo i sandvolleyball smashet inn årets lag.

Etter et show der Birgit Skarstein kom solid fra programlederdebuten, er det til slutt all grunn til å fremheve kveldens kanskje aller viktigste heder. Den gikk til Maren Lundby. Om noen skulle passe til å få tittelen «Årets forbilde», må det jo være henne, for hvordan hun har gått i bresjen for likestilling og å skape bedre kår for morgendagens utøvere.

Gratulerer!

Publisert: 04.01.20 kl. 22:32

