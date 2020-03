I NORGE: Casper Ruud er innom Oslo og Norge for å spille Davis Cup mot Barbados fredag og lørdag. Foto: Fredrik Hagen

Slik gjorde Casper Ruud serven til et våpen

HASLE (VG) Casper Ruud (21) skjønte at han måtte gjøre noe med serven. Plutselig er det blitt hans våpen. Det har gitt to ATP-finaler i 2020.

– Casper har kommet inn i kampene på en helt annen måte. Selv toppene i verden synes det er vanskelig å spille mot ham, sier Øivind Sørvald, sportssjef i Norges Tennisforbund.

Han, Casper og Christian Ruud begynte å snakke «prosjekt serve» etter US Open, den siste Grand Slam-turneringen i året.

– Casper bestemte seg for å gjøre noe med det. Han var to uker i Norge i november. Det har forandret alt. Før det gikk seks av ti førsteserver inn. Nå er det åtte av ti, sier Sørvald.

Ruud spiller fredag og lørdag Davis Cup for Norge mot Barbados i tennishallen på Hasle, der han la grunnlaget for et knapt halvår siden.

– Ja, jeg har forbedret serven min ganske mye de siste månedene. Jeg har trent mye på serve og fikk særlig godt betalt for det i Argentina.

Der skrev Ruud historie i februar. Han ble den første norske tennisspiller som vant en ATP-turnering. Så tapte han finalen i Chile.

– Serven var bra også i Chile - frem til finalen. Serven er et stort våpen for en tennisspiller. Du vil jo gjerne starte poenget så bra som mulig, spille offensivt og aggressivt. Hvis du har en bra serve, er det vanskelig for motstanderen å returnere med en offensiv ball, fastslår Casper Ruud når VG treffer ham på tennissenteret på Hasle i Oslo.

SERVE: Casper Ruud i en av sine server i turneringen i Santiago nylig. Foto: CLAUDIO REYES / AFP

– Derfor er serven absolutt et av de viktigste slagene i tennis. Det kommer langt med en god serve.

Sørvald sier at Ruud en periode hadde den beste førsteserveprosenten av alle, men at den falt i løpet av turneringen i Chile.

– Det er noe jeg skal trene mer på. Jeg er stolt over at jeg ... om ikke har knekt koden, så i alle fall forbedret det så mye.

– Serven har aldri vært din greie tidligere?

– Det har ikke vært mitt største våpen, nei! Men vi har snakket mye om at jeg må forbedre den. Nå har jeg klart det. Jeg har klart både å legge litt ekstra hastighet på den - og hatt gode plasseringer. Jeg har klart å gjøre serven til en styrke i spillet mitt.

– Serven er blitt et våpen?

– Ja, serven er blitt et våpen. Jeg er jo ikke to meter høy og kan serve rett ned i ruten, som de høyeste kan, men jeg har i hvert fall bra teknikk og rytme på det.

Sportssjef Øivind Sørvald:

– Serven hans er blitt fantastisk. Det handler om både presisjon, antall førsteserver inn og en enorm hastighet. Han server opp mot 200 km/t i snitt! Det er uvirkelig. Han får en veldig selvtillit gjennom serven.

Sørvald roser Casper Ruud og pappa Christian for måten de jobber på:

– De er nysgjerrige på hva som kan gjøre dem bedre. Christian og Casper er de fremste på det. De har en spesiell mentalitet. De beste har det.

Den norske landslagskapteinen Anders Håseth er glad for å ha Casper Ruud på laget mot Barbados:

– Casper er seriøs og et fint forbilde for de andre spillerne.

Håseth forteller at Norge er tre kamper fra en eventuell finale i Davis Cup november 2021. Dit kommer 18 nasjoner.

Viktor Durasovic (22) og tenåringene Lukas Hellum-Lilleengen (19), Leyton Rivera (18) og Herman Høyeraal (18) utgjør sammen med Ruud det norske laget.

PS: Davis Cup-kampen går som planlagt - tross corona-viruset. Kampen ser du på Eurosport 1.

