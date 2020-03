SEKS GANGER: Tom Brady har vunnet Super Bowl seks ganger som New England Patriots-spiller, flere enn noen andre. Brady og Patriots vant så sent som i 2019. Foto: TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bekreftet: Manchester United-eierne sikret seg NFL-legenden Brady (42)

Tom Brady (42) er offisielt ferdig i New England Patriots etter 20 år i klubben. Nå skal han fortsette karrieren med Glazer-familien i Florida.

Nå er det offisielt. Den mestvinnende quarterbacken i NFLs historie, 42 år gamle Tom Brady, bytter ut New England Patriots med Tampa Bay Buccaneers fra og med neste sesong.

Det bekrefter Buccaneers på deres Twitter-konto.

Allerede tirsdag la Brady ut to følelsesladede meldinger på sosiale medier der han fortalte følgerne sine at han ville fortsette NFL-karrieren et annet sted.

– Jeg vil si takk for de siste 20 årene av livet mitt. Jeg er takknemlig for alt jeg har lært her. Selv om min fotballreise vil fortsette et annet sted, så setter jeg pris på alt vi har oppnådd sammen, skrev Brady i en melding med tittelen «For alltid en Patriot».

TAKK: Utenfor TB12 Performance & Recovery Center i Boston har New England Patriots-supportere satt frem et skilt som takk til byens største idrettshelt. Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Tidenes beste quarterback

Så sent som i februar i fjor kunne Tom Brady løfte Lombardi-trofeet som Super Bowl-mester med Patriots for sjette gang.

Nå tar han altså med seg sin brasilianske modellkone Gisele Bündchen og deres to barn til Florida og Tampa Bay Buccaneers, et lag som eies av Glazer-familien, de samme som står på eiersiden i Manchester United.

I motsetning til i England er Glazer-familien høyt respektert som eiere i NFL, selv om Buccaneers ikke har hatt mye suksess opp gjennom årene. De har kun vunnet Super Bowl én gang – i 2002. Det håper de nå å endre på ved å hente inn den mestvinnende spilleren i NFL-historien.

42-åringen har tidligere sagt at han vil spille til han er 45. Når han nå signerer en 2-årskontrakt med Buccaneers som skal være verdt 30 millioner dollar i året ser det ut til å bli en realitet.

Og i Tampa er allerede Brady-effekten synlig. Siden ryktene om overgangen kom ut har pågangen på sesongkortsalget deres vært enormt, og laget har satt opp prisen med over 100 dollar sammenlignet med 2019.

Det er kanskje ikke så rart at 42-åringen ofte kalles «GOAT»: Greatest Of All Time.

Bill Belichick, som har vært Bradys trener i alle 20 årene i New England, er i alle fall klokkeklar i en uttalelse via Patriots sin Twitter-konto:

– Han er en spesiell person, og han er tidenes beste quarterback.

EIERE: Joel (t.v.) og Avram (t.h.) Glazer eier både Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og NFL-klubben Tampa Bay Buccaneers. Foto: CARL RECINE / X03807

Flere stjerneoverganger

Men Brady er ikke den eneste NFL-stjernen som har byttet lag denne uken. Den amerikanske fotballigaen er inne i den mest hektiske uken året, der alle spillere på utgående kontrakt fra 2019-sesongen kan finne seg nye lag.

I tillegg kommer det vanligvis store byttehandler dagene før det nye ligaåret åpner, som var onsdag kveld norsk tid.

Her er de største overgangene i NFL så langt denne uken:

DeAndre Hopkins fra Houston Texans til Arizona Cardinals

Philip Rivers fra Los Angeles Chargers til Indianapolis Colts

Todd Gurley fra Los Angeles Rams til Atlanta Falcons

DeForest Buckner fra San Francisco 49ers til Indianapolis Colts

Stefon Diggs fra Minnesota Vikings til Buffalo Bills

Calais Campbell fra Jacksonville Jaguars til Baltimore Ravens

Tom Brady fra New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers

NB! Som følge av coronarestriksjoner i USA er ikke alle overgangene bekreftet da det er vanskelig å få gjennomført den medisinske testen.

BYTTET BORT: Mandag tradet Houston Texans superstjernen DeAndre Hopkins til Arizona Cardinals i en av de mer overraskende byttehandlene i NFL det siste tiåret. Foto: Mark J. Rebilas / X02835

