Stopper den greske serien på ubestemt tid etter banestorming med pistol

Publisert: 12.03.18 14:24

2018-03-12

Gresk politi har utstedt arrestordre på PAOK-eier Ivan Savvidis (58), etter at han søndag stormet banen med en pistol på hoften. Samtidig er den greske serien er utsatt på ubestemt tid, melder BBC.

Ett minutt før slutt i søndagens greske toppkamp mellom PAOK og AEK, på stillingen 1–1, stormet den gresk-russiske PAOK-eier Ivan Savvidis ut på banen med en pistol i beltet, etter det han mente var en feilaktig annullering etter offside.

Nå har gresk politi utstedt en arrestordre på 58-åringen, skriver BBC .

Den greske avisen Ekathimerini skriver at politiet også vil ha tak i fire andre personer. Arrestordren mot PAOK-eieren gjelder kun banestorming, og pistolen han hadde i et hylster på hoften er ikke nevnt.

Den greske eliteserien er satt på vendt og alle kamper innstilt på ubestemt tid.

– Den vil ikke starte igjen før vi har fått på plass et rammeverk som alle er enige om, sier sportsminister Yiorgos Vassiliadis ifølge BBC.

Søndag var ikke første gang denne sesongen gresk fotball har opplevd voldelige hendelser under kampene. PAOK skulle egentlig spilt søndagens kamp for tomme tribuner, etter at Olympiakos-trener Óscar Garcia ble truffet i hodet av en papirrull før en kamp mot PAOK 24. februar. De ble også truet med å tape kampen 3–0, men slapp også den delen av straffen.

PAOK var før helgens runde nummer to i serien, to poeng bak ledende AEK Athen når seks runder gjenstår.

Angrep supportere på kafé

Ikke lenge etter at Savvidis stormet gressmatten og kampen ble stoppet, ble tre personer skadet lenger sør i landet, i Pireus.

Ifølge Ekathimerini ble de skadet da 30 maskerte angrep en kafé hvor supportere hadde samlet seg for å se PAOK mot AEK på TV.

Gjerningsmennene gikk rolig inn før de begynte å ødelegge inventar og angrep personene i kafeen.

Alle 30 forlot stedet før politiet kom til.

– PAOKs ære er i våre hender

Etter at han hadde stormet banen, skrev Savvidis et innlegg på klubbens hjemmeside .

– Vi har alle sett hvordan motstanderne våre gjør alt de kan for å bruke ting mot oss. Husk at PAOKS ære er i våre hender. Jeg skal gjøre alt i min makt for å beskytte PAOKS interesser, ifølge NRK .

Mandag morgen kom klubben med en ny uttalelse . Der skriver de at Savvidis forbereder seg på «å ta alle nødvendige steg for å beskytte seg selv og alle ansatte og tilknyttede fra truslene og angrepene de utsettes for».