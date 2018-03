OPPGITT: Her snakker en tydelig misfornøyd Stig Fjærli fra talerstolen på tinget til sykkelforbundet lørdag ettermiddag. Foto: NCF /sykling.no

Trakk seg som sykkelpresident-kandidat: – Direkte forkastelig! Jeg blir flau!

Publisert: 10.03.18

Først raste Stig Fjærli (48) fra talerstolen på forbundstinget til Norges cykleforbund. Så trakk han seg som kandidat til å bli ny sykkelpresident.

Lørdag ettermiddag var han én av tre kandidater til å etterfølge Harald Tiedemann Hansen (61) som ny president i sykkelforbundet. Men etter endt dag på tinget, valgte Fjærli å kaste inn håndkleet.

Da hadde han allerede vært på talerstolen og tatt et nådeløst oppgjør med det han opplevde på sitt første forbundsting.

– Når jeg ser utover forsamlingen, så lurer jeg på: Har vi egentlig lyst på endring? Vi sitter her og så prøver hele forbundstinget å motarbeide alt. Det eneste vi forsøker på, er å finne problemer. Når skal vi få rævva i gir og fikse sykkel-Norge? Vi sitter her på tradisjon hele gjengen, og når det kommer nye inn og så skal det bare diltes, sa han - tydelig oppgitt.

På stoler bak ham satt sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og visepresident Hans Petter Gulbrandsen. De klappet ikke.

Valget av ny sykkelpresident skjer først søndag. Men mobiliseringen er allerede i gang. Og i sykkel-Norge er det spenninger mellom regionene og klubbene.

Da Fjærli gikk på talerstolen skulle det stemmes over hvorvidt regionene skulle få flere stemmer - altså mer makt - i fremtiden. Blant landets syv regioner, er seks svært samstemte. Bare region sør gitt krass kritikk til dagens styre av Norges cykleforbund - etter et økonomisk havari de siste par årene.

Mange klubber mener at de syv regionene har for mange stemmer, og at det fratar grasrota reell makt.

– Jeg sitter på en epost hvor regionlederne kommuniserer seg imellom. De skal ha enstemmighet for én kandidat ved valget. Det er ikke bra! Er det demokrati? Opp med hånden alle dere som mener at det er demokrati. Det er direkte forkastelig! Det er utrolig dårlig. Og da spør jeg: Er det dette dere gjør for å bli valgt i de små klubbene? Jeg blir ikke imponert. Jeg synes det er dårlig håndtverk. Jeg blir flau. Vi sitter her for å fikse sykkel-Norge, ikke for å rigge valg. Gå inn i dere selv og spør dere selv: Gjør dere det som er best for norsk sykkel? Eller dilter dere med? freste Fjærli på talerstolen.

Savner kritikk

En drøy halvtime senere pratet han med VG. Da hadde han nettopp gitt beskjed om at han trekker seg som presidentkandidat i sykkelforbundet. Han hadde ikke anledning til å være hundre prosent «til stede» i jobben, sa han - og peker i stedet på Terje Flaten som en god kandidat.

– Hva var det du reagerer så sterkt på?

– Det er ingen kritisk tenkning eller refleksjon på tinget. Alt går på autopilot. Folk sitter bare og banker gjennom det styret sier. Hvordan kan man skape engasjement da? Det er gøy med dynamikk og meningsutveksling. Men det var helt dødt! sier Fjærli.

Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og har også utdannelse fra Sveits. Fjærli representerer Asker CK.

Han mener seg utsatt for en svertekampanje og sier arbeidsgiveren hans har blitt kontaktet i et forsøk på å få han til å trekke kandidaturet sitt.

– Vi sier toppidrettsutøvere skal sprenge grenser for å bli gode, men vi tør ikke sprenge grenser her. Vi opptrer faen meg som amatører. Skal vi ordne opp, må vi opp i «sone tre» og «sone fire» og kjenne på smerten. Men nå sitter vi her som noen puddinger. Vi får aldri noen endring i sykkel-Norge om ikke klubbene våkner, sa Fjærli fra talerstolen.

Regionleder uenig

Marit Brokke er regionleder i Telemark, Vestfold og Buskerud. Hun kjenner seg ikke igjen i kritikken til Fjærlig.

– På de to foregående tingene jeg har vært på, så har det vært debatt, og det har vært meningsbrytning. Det har blitt sagt at sykkel-Norge er en saueflokk som følger forbundsstyret, men det er jeg ikke enig i. Det blir reist kritiske spørsmål. Etter VM får man ikke gjort så mye med historien. Men jeg tror at klubber og regioner vil se fremover og løse situasjonen uten at det går utover bredde og toppidrett, sier hun til VG.

– Fjærli sier regionene allierer seg og at det ødelegger demokratiet?

– Som på alle andre nivåer, så snakker vi sammen. Vi diskuterer oss imellom. Men det er ikke dermed sagt at vi dikterer noen. Dette skjer i alle leirer. Enten man er for eller imot noe. Det er ikke unormalt, sier Brokke.

Forbundstinget til sykkelforbundet avsluttes søndag. Terje Flaten eller Jan-Oddvar Sørnes (valgkomiteens innstilling) blir ny sykkelpresident. Flertallet av regioner støtter Sørnes.