Storhamar-kapteinen iskald da han senket Lillehammer

Publisert: 07.04.18 20:51 Oppdatert: 07.04.18 21:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-07T18:51:06Z

HAMAR (VG) (Storhamar-Lillehammer 5–2/2–1 i kamper best av syv) Fem minutter før slutt fikk Storhamars kaptein Kodie Curran plutselig pucken helt alene med keeper. Da avgjorde han den tredje NM-finalekampen.

Curran kom alene, en meter foran Lillehammer-keeper Christoffer Bengtsberg, og la inn 3–2.

Victor Svensson og Steffen Thoresen sto for forarbeidet - storartet det også - som kanadieren avsluttet med en gedigen finte som lurte Bengtsberg trill rundt.

– Det var en god kamp hele veien. Vi er veldig glade for seieren, sier Curran til TV2 Sport.

Halvannet minutt før slutt satte Josh Nicholls inn 4–2 i tomt mål etter at Lillehammer-trener Mikael Kvarnström hadde erstattet Bengtsberg med en ekstra utespiller i håp om å utligne enda en gang. Samme sak med 5–2 ni sekunder før slutt: Nicholls igjen.

Seriemester og NM-gullfavoritt Storhamar vant 7–0 her for fem dager siden, lekende lett. For så å gå på en kilevink i kamp to i OL-byen torsdag (4–5), i Lillehammers trangere lekegrind.

Tilbake på egen og større isflate, foran 7000 tilskuere, klarte Storhamar å tilrive seg tilnærmet like god plass som i kamp én. Pucken traff imidlertid stolpene bak Lillehammer-keeper Christoffer Bengtsberg fire ganger, før Christian Larrivée trykket den inn til 1–0 rett etter at gjestene var blitt fulltallig på isen.

På den annen side, bokstavelig talt, var ikke Lillehammer så udugelige (Storhamar-trener Fredrik Söderströms ord etter den første kampen) som de var tirsdag. Men de maktet heller ikke å være like aggressive som i kamp to torsdag (seier 5–4).

Victor Svensson er en spiller det umiddelbart ikke er så lett å få øye på, selv om han på sett og vis er over alt. Da VM-aktuelle Steffen Thoresen lempet inn Storhamars andre mål etter en retur fra Christoffer Bengtsberg fire minutter inn i andre periode, var det Svensson som lå bak skuddet som «tvang» Lillehammer-keeperen til å slippe pucken ned i fanget på Thoresen.

Mot slutten av midtperioden, etter at Lillehammer-spillerne Stian Nystuen og Mads Homdrom hadde misbrukt to målsjanser alene med Östlund, var det ikke mye som tydet på at Lillehammer var i stand til å påføre Storhamar ubehag.

Inntil backen Robin Soudsky, med høyrefatning, vippet pucken fra rett innenfor den blå linjen i Storhamars forsvarssone, i retning Storhamars mål. Der sto Brett Cameron og sørget for at det endret retning - og overrumplet Oskar Östlund.

Reduseringen 1–2 kom på en måte ut av det blå.

Stemningen var med ett til å ta og føle på foran de siste 20 ordinære spilleminuttene. Brendan Ellis klinket pucken i stolpen bak Östlund allerede etter to minutter av 3. periode, etterfulgt av et fortvilt «åhhhh» fra Lillehammer-kolonien i svingen bak Storhamars svenske keeper.

Det var signalet til en Lillehammer-offensiv som vertene selvsagt godt kunne vært foruten.

Men så dukket plutselig Kodie Curran opp foran Christoffer Bengtsberg, helt alene med Lillehammer-keeperen vartet kanadieren opp med en frekk og elegant finte - nærmest ute av denne verden - og ble matchvinner da det gjenstod fem minutter av ordinær spilletid.

Vurdering spillere:

Terning (i parentes) og vurdering 3. NM-finale ishockey

HAMAR (VG) (Storhamar-Lillehammer 5-2/2-1 i kamper best av syv)

Storhamar:

(5) Keeper:

Oskar Östlund fikk det litt mindre hektisk enn i smellen i Kristins hall torsdag. Behøvde heller ikke ta seg ut i straffeslagsduellen mot Brendan Ellis. Stødig i nærspillet, to avgjørende redninger (Nystuen/Homdrom) på 2-0. Sjanseløs på reduseringen, svak backhjelp ved utligningen.

(5) Backer: Jimmy Andersson var tilbake etter forrige kamps sykdomsfravær med sitt effektive pasningsspill. Getligaens desidert beste back, kanadiske Kodie Curran, ble tatt på sengen av aggressive motstandere forrige kamp (4-5), og hadde tatt lærdom av det: mindre fiksfakseri. Og matchvinner. Kenney Morrison/Mikkel Søgaard varme og gode i trøyene.

(5) Løpere: Christian Larrivée spilte sin beste finalekamp, godt backet opp av rekkekameratene Robin Dahlstrøm - bemerkelsverdig uvenn med stolpene - og Joakim Jensen. Solid pluss til skalt toveis-senter Victor Svensson. Tomålscorer Josh Nicholls fant (tidvis) igjen timingen i nærkampspillet. Steffen Thoresen (2-0) en av mange med nivåheving sammelignet med kamp to.

Lillehammer:

(5) Keeper Christoffer Bengtsberg opptrådte igjen balansert og smidig, men hadde også flaks da pucken traff stolpene bak ham to ganger de første 13 minuttene. Litt for slepphendt ved 0-2 (retur Steffen Thoresen). Keeperduellens beste de to siste kampene totalt sett.

(4) Backer: Het på grøten-Brendan Ellis, Lillehammers beste målpoengjeger, var god til å sette i gang spillet fra egen sone, med god ryggdekning av veteran Stein Tore Bakken. Sørget for straffeslag (17. min), som han feilet på. Paret Patrick Ulriksen og Sondre Bjerke ikke like solide og gode som sist, men verd et pluss. Det er også Robin Soudskys skudd som ble styrt inn til 1-2.

(5) Løpere: Brett Cameron scoret det avgjørende målet (5-3) sist og var best sammen med Vigier og Morley, og styrte inn reduseringen 1-2 og utligningen 2-2. Rekken med Joey Benik, kaptein Nick Dineen og veteran Joakim Eidsa Arnestad var også pigg. Stian Nystuen burde redusert til 1-2 (27. min). Samme sak med Mads Homdrom rett etterpå. Alle de lovende ungguttene trivdes tilsynelatende ikke like godt på bortebane.

(5) Slik var kampen (NM-finale tre, best av syv):

En thriller med trøkk igjen: Seriemester Storhamar var tilbake på sin egen romslige hjemmebane og Robin Dahlstrøm slo an tonen - ding dong - da hans knallskudd traff LIK-målets rammeverk etter fem minutter: Hjemmelaget lignet seg selv fra kamp én. Men gjestene var også flinke til å tvinge Storhamar til mistak, og utnytte dem. Christian Larrivée tvang inn det første målet etter at pucken hadde stoppet i Bengtsbergs stolper for fjerde gang. Lillehammers redusering kom litt ut av intet. Det gjorde også Brett Camerons utligning da det gjensto 11 minutter av ordinær spilletid. Kodie Currans matchvinnede mål hadde Curran-stempel: Superelegant.

PS! Neste kamp - den fjerede i best av syv serien - spilles på Lillehammer mandag klokken 19.00

Vurdert av Øystein Jarlsbo



PS! VG kommer med mer.