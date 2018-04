SNUDDE TRENDEN: Tor Ole Skullerud fikk Strømsgodset opp fra bunnstrid til medaljekamp forrige sesong. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Slik fikk han Strømsgodset til å bli en toppklubb - igjen

Publisert: 07.04.18 13:18

DRAMMEN (VG) Tor Ole Skullerud sliter fortsatt med å finne forklaringen på sesongen til Strømsgodset i fjor. Før møtet med Vålerenga lørdag kveld er situasjonen en helt annen enn for litt under ett år siden.

– Det er krevende å ligge der nede og kjempe når du er i en klubb som Strømsgodset. Så hvordan hadde jeg det? Jeg hadde det tøft. Som vi alle hadde det, for det er jo noe vi går gjennom sammen. Men med det ansvaret jeg har er det ikke moro å kave nedi der, sier Tor Ole Skullerud til VG.

1. juli 2017. Strømsgodset har nettopp tapt 0–2 for Lillestrøm på Åråsen. De ligger på kvalikplass til nedrykk. Klubben som det forventes skal være med å kjempe i toppen av norsk fotball har hatt en fryktelig vårsesong. På de siste ti kampene har de bare vunnet én gang. De har også røket ut av cupen. Ting ser med andre ord bekmørkt ut på Marienlyst.

Så skjer det noe. Strømsgodset begynner å vinne. Trenden snur. På høsten er de Norges beste lag på papiret. Spillere som Eirik Ulland Andersen og Bassel Jradi blomstrer, og før siste serierunde er de med i medaljekampen.

Når VG møter Skullerud ni måneder etter bunnpunktet har han fått alt på avstand, men sliter fortsatt med å finne svar på hvorfor det gikk som det gikk på vårparten forrige sesong.

– Det er vanskelig å prøve og hente de enkle forklaringene. Det er flere grunner til at en gruppe drar på seg dårlig selvtillit. Samtidig hadde vi tro på at vi hadde de kvalitetene som måtte til for å snu det, og vi klarte det heldigvis til slutt. Men det var en spesiell periode og en ganske krevende sak, sier han.

– Ryktene om at jeg var ferdig stemte i hvert fall ikke. Hva som skjer på den fronten bryr jeg meg ikke om. Vi forholder oss til realiteten, og det er at vi sleit, legger han til.

Lørdag møter Strømsgodset Vålerenga til derbylørdag. Situasjonen nå er en helt annen enn den var i fjor sommer - Godset blir av mange sett på som en av de aller største utfordrerne til Rosenborg i kampen om seriegullet. Sammen med Molde. Vålerenga har dog hatt en bedre sesongstart enn klubben fra Drammen. De står med seks poeng på tre kamper og ligger på fjerdeplass. Godset har bare to poeng på to kamper og er nummer 11.

– Fotballen er merkelig

På tampen av sesongen i fjor kalte han snuoperasjonen sin sterkeste prestasjon som trener - det til tross for at han blant annet har tatt «the Double» med Molde.

Det mener han fortsatt.

– Det å lede ting i medgang klarer alle. Det er ikke dermed sagt vi gjorde noe helt spesielt her, men det å stå i vinden og takle motgang og så slå tilbake slik vi gjorde i høst, opplever jeg som en mye større prestasjon enn det jeg har vært med på tidligere. Det krever mye, og jeg er stolt av måten vi taklet det på. Den var respektabel.

Skullerud legger trykk på «vi» i hvert svar. Han er tydelig på at dette ikke er noe han gjorde alene.

– Vi nådde på en måte et bunnpunkt, men klarte å gå i oss selv og sluttet å peke på andre. Vi tok oss sammen. Fotballen merkelig. På våren spilte vi mange kamper hvor vi tapte, men burde ha vunnet. På høsten vant vi kamper vi burde ha tapt. Vi fikk tilbake «driven» og selvtilliten, sier han.

– For tidlig å felle en dom over Rosenborg

Favorittstempelet til tross - sesongstarten til Godset har ikke vært ideell, men det har heller ikke starten til Rosenborg vært. De har like mange poeng, og vist at de er mulige å slå. Likevel er Skullerud sikker på at trønderne er storfavoritter til å ta seriegullet igjen.

– Å felle en dom over Rosenborg nå er for tidlig. Jeg forventer at de skal være der oppe, og de kommer. De må finne seg i å være favoritter, men det er morsomt at vi har en «fight» så lenge som mulig. Vi har tenkt til å melde oss på der, sier han.

