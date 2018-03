FULGT UT: Steve Smith måtte ha eskorte fra sørafrikansk politi da han skulle forlate landet. Foto: Themba Hadebe / TT / NTB scanpix

Avslørt i juks – utestengt fra cricketlandslaget i ett år

De er normalt sett noen av Australias mest elskede idrettsstjerner. Nå raser statsministeren, og folk flest skjemmes over Baggy Green, Australias cricketlag.

De to lagkapteinene Steve Smith og David Wagner er onsdag straffet med ett års utestengelse, melder Sydney Morning Herald.

Cameron Bancroft, mannen som utførte jukset, har sluppet billigere unna.

De tre er døpt «treerbanden» av australske media.

Alt eksploderte da TV-kameraene fanget opp at Bancroft stappet en bit sandpapir innenfor bukselinningen i sist helgs møte med Sør-Afrika.

Det var bildet som gjorde Australias cricketlag fra idoler til fuskere.

Inntil onsdag har alle trodd at det var en tapebit, som Bancroft skal ha brukt til å ta opp grus fra bakken – og så prøve å feste grusen på ballen, slik at ballbanen ble ekstra vanskelig å beregne for dem som skulle slå ballen.

Men onsdag konkluderte granskingen i det australske cricketforbundet med at de tre herrer hadde brukt et sandpapir til å gjøre ballen vanskeligere å treffe, skriver Sydney Morning Herald.

Ideen skal ha kommet fra lagets lagkapteiner Steve Smith og David Wagner, med sistnevnte som hovedmann ifølge granskingen til det australske cricketforbundet. Det er altså disse to som onsdag har fått den hardeste straffen: ett års utestengelse fra landslaget.

Cameron Bancroft, som utførte fusket, er utestengt i ni måneder.

Smith og Warner tjener til daglig mange millioner som stjerner i sine indiske klubblag, Rajasthan Royals og SunRisers Hyderabad. Nå er de utestengt også derfra og taper store penger.

Warner har også mistet en lukrativ sponsoravtale med elektronikkgiganten LG.

Sydney Morning Herald skriver at David Wagner har fått beskjed om at han aldri igjen kan få den prestisjefylte jobben som lagkaptein for Australias landslag. Smith er utelukket fra kapteinsjobben de første to årene etter at hans ett års utestengelse er over.

Smith og Warner fikk sine dommer onsdag morgen – og ble så satt på flyet hjem fra Sør-Afrika til Australia.

Australias juks har skaket en hel cricket-verden, en verden som stort sett består av de gamle engelske koloniene, men som samtidig omfattes av stor interesse i flere meget folkerike nasjoner.

