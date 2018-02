MODEN: Mentaltrener Cecilie Ystenes er imponert over modenheten til 21 år gamle Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mentaltrener om Klæbo: – Sjelden hørt en så reflektert 21-åring

Publisert: 11.02.18 00:16

SPORT 2018-02-10T23:16:10Z

Cecilie Ystenes lar seg imponere over den mentale styrken til Johannes Høsflot Klæbo (21), og mener den unge trønderen har alle forutsetninger for å lykkes under OL.

Etter eventyrlige resultater i verdenscupen er det er knyttet store forventninger til Klæbo under OL. Ystenes, som jobber med mental trening for både toppidrettsutøvere og næringslivsledere, er imponert over modenheten 21-åringen viser.

– Klæbo er ung i alder, men virker å være særdeles godt voksen i hodet. Sjelden har jeg hørt en så reflektert 21 åring. Han har alle forutsetninger til å takle presset på en optimal måte, med et godt støttapparat og forberedelser i verdensklasse, sier hun.

– Aggressiv i kommunikasjonen

Ystenes forteller at forberedelsene til toppidrettsutøvere kan være svært ulik rett før startskuddet går.

– Det handler om å hente inn fokus, ta kontroll på kroppen og tankene - og styre det i den retningen de vet gjør at de presterer best. Med andre ord, noen vil måtte ta dype pust og snakke seg selv inn i et roligere fokus, andre vil måtte gire seg opp og bli mer aggressiv i kommunikasjonen med seg selv.

– Må kunne visualisere det

Det snakkes om tidenes norske medaljefangst i mediene, og den ene norske utøveren etter den andre utpekes som gullfavoritt.

Egil Søby (72) har selv OL-gull fra 1968 i firerkajakk, og jobber nå med mental trening. Han mener det gjelder å se det for seg triumfen på forhånd.

– Utøverne må være godt forberedt fysisk, teknisk og mentalt. Skal du vinne må du ha evnen til å på forhånd kunne visualisere at du er der og at du allerede har lykkes. Man kan ikke forberede seg som til et vanlig stevne. OL er noe helt spesielt. Hele verdens oppmerksomhet er rettet mot mesterskapet. Meng deg med folk som er i samme situasjon som deg selv og skap trygghet, er Søbys råd til utøverne.

Maren Lundby (23) regnes som et av Norges største gullhåp. Men Søby ble skuffet da han hørte hvordan hopperen fra Toten ordla seg før jul.

– Maren sa før jul at hun ikke tenker på OL i det hele tatt. Det var trist å høre. Man må tørre å tenke tanken, sier han, og legger til:

– Men nå virker hun forberedt. Hun nevner å vinne nå, så det er bra.

Hvordan takle nederlag?

Når forventningene er høye, vil også sjansene for skuffelser være store. Cecilie Ystenes mener det å ta læring av nederlag er god måte å takle dem på.

– Det viktigste er å få debriefet så raskt og godt som mulig, for deretter evaluere konstruktiv det som skjedde, med mål om å dra med seg mest mulig læring. Og til slutt handler det om å engasjere seg i nået og de forberedelsene som leder til ny konkurranse og målsetting.

