Norges hockey-eventyr er over: – Innsats og tæl må jeg gi toppkarakter

Publisert: 21.02.18 10:48 Oppdatert: 21.02.18 12:17

PYEONGCHANG (VG) (OAR (Russland)-Norge 6–1) Keeper Lars Haugen (30) fikk problemer med synet da de russiske gullfavorittene kjapt punkterte semifinalehåpet til Petter Thoresens mannskap.

Ishockeysportens «Miracle on Ice» skjedde for 38 år siden i Lake Placid. USAs lag bestående av collegespillere slo Sovjet 4–3 og deretter Finland 4–2 - og vant OL-gull på hjemmebane.

Seier til Norges ishockeylandslag over OAR (Russland) i OL-kvartfinalen 2018 ville være et minst like stort mirakel. Før kampstart hadde Petter Thoresens mannskap 17 prosent sjanse til å vinne, ifølge statistikere med regnestav.

– Ble det som forventet?

– Det ble jo det. Første periode ble veldig tøff. Vi ble straffet for litt mange utvisninger igjen. De var veldig gode langs vantet, det ble en tøff kamp for oss i dag, oppsummerer Jonas Holøs til VG.

– Hvordan er totalinntrykket av mesterskapet?

– Innsats og tæl må jeg gi toppkarakter. Effektivitet og powerplay rundt mål har vært under pari.

– Terningkast?

– En firer da.

19–2 i skuddstatistikk

Norge var klar over det dårlige utgangspunktet. De gikk ut samlet og forstandig, for å unngå at Lars Haugen skulle bli stilt alene mot overmakten. Planen sprakk etter ni minutter da backene Jonas Holøs og Mattias Nørstebø ga Mikhail Grigorenko for stort spillerom.

Han plasserte så pucken uforstyrret opp i venstre kryss bak Haugen.

Fire og et halvt minutt senere: 0–2.

Nikita Gusev fra død vinkel i overtallsspill, med Niklas Roest i utvisningsboksen på grunn av uvøren køllebrøk. Den tidligere NHL-backen Vjatjeslav Voinov la inn nummer tre da dommeren markerte for avventende utvisning til Norge.

Offisiell skuddstatistikk etter 20 minutter: 19–2.

Lars Haugen, som slet med en kontaktlinse på øyet tidlig i 1. periode (den delte seg og spratt ut etter et skudd i masken hans), overlot plassen mellom stengene til Henrik Haukeland foran midtperioden. Ikke på grunn av kontaktlinsen som røk. Men fordi han følte seg «sliten og tom».

Hadde Norge noen målsjanser i den første?

Ja, én etter at OAR (Russland)-keeper Vasilji Kosjesjkin surret bak eget mål med pucken. Alexander Reichenberg rappet den og sendte den inn foran mål mot Steffen Thoresen, som var litt for sent ute til å redusere.

Norge tapte 0–4 for Russland i åttedels-finalen i forrige OL-turnering i Sotsji. Den nullen sprakk Alexander Bonsaksen i 28. spilleminutt. Scoringen var omtrent identisk med den som gjorde ham til matchvinner i åttedels-finalen mot Slovenia.

– Bra erfaring

– Det var en bra erfaring for de yngre gutta, med tanke på kommende mesterskap. Alt i alt var det en god erfaring og en leksjon for oss i offensivt spill, sa Bonsaksen etter kampen.

Russerne svarte umiddelbart i overtallsspill, med Norges OL-toppscorer - Bonsaksen - som tilskuer fra utvisningsboksen. 5–1 gikk inn via skøyten til Bonsaksen da backkollega Mattias Nørstebø satt utvist.

Selvmål hvis dette hadde vært fotball.

Resten av «oppgjøret» ble en lunken affære. Naturlig nok. OAR (Russland) hadde en semifinale mot Tsjekkia i vente, mens Norge kunne se frem mot å vende nesen hjemover.

Det er likevel verd å merke seg at Ivan Telegin var veldig fornøyd etter å ha lagt inn 6–1 bak Henrik Haukeland syv minutter før slutt. OAR (Russland) var fortsatt litt «interessert», som det heter, i å gni det inn; den store forskjellen mellom en av verdens største hockeynasjoner, og en av de mindre.

Fakta Norges verste tap Landslagssjef Petter Thoresen (56) debuterte som spiller i OL i Lake Placid for 38 år siden. Norge tapte 0–11 for Tsjekkoslovakia i åpningskampen. Ishockeylandslagets verste resultater siden 1980-OL (utvalg): 1980: Tsjekkoslovakia-Norge 11–0, Tyskland-Norge 10–4 1984: Finland-Norge 16–2 , Tsjekkoslovakia-Norge 10–4 1988: Tsjekkoslovakia-Norge 10–1 1992: Tsjekkoslovakia-Norge 10–1, SUS (Russland)-Norge 8–1 , Canada-Norge 10–0 1994: Russland-Norge 5–1 2010: Canada-Norge 8–0 2014: Finland-Norge 6–1 * Petter Thoresen deltok som spiller i fem OL (1980–1994). Pyeongchang-OL er hans første som trener.