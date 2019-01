EM-FAVORITTER: Håvard Lorentzen vant OL-sølvmedaljen bak Nederlands Kjeld Nuis på 1000 meter i OL i februar i fjor. Nå er de favoritter til å ta sammenlagtgull i sprint-EM i Italia 11. til 13. januar. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Norges EM-gullfavoritt: – Synd at de beste russerne ikke starter

SPORT 2019-01-09T10:06:08Z

Norges regjerende verdensmester og OL-gullvinner Håvard Lorentzen (26) synes det er synd at Russlands tre beste sprintere ikke stiller til EM-start utendørs i Italia fredag og lørdag.

– Det er litt synd at alle de antatt beste ikke er med. Vi (Norge) sto over EM i fjor. Men det var i en OL-sesong, og det er litt annerledes. Jeg fikk vite det lørdag, og vet ikke hvorfor de ikke kommer, sier Håvard Lorentzen .

Sprint -og allround EM sammenlagt arrangeres samtidig i fredag til søndag, drøyt 1000 meter over havet i Collalbo ved alpinmetropolen Val Gardena. Mesterskapet går utendørs. Håvard Lorentzen, som vant sprint-VM i Kina noen dager etter OL-gull og OL-sølv i fjor, er sammen med nederlenderne Kjeld Nuis, Thomas Krol og Kai Verbeij god nok tok til å vinne gullmedaljen etter 2 x 500 meter og 2 x 1000 meter.

9 fra Norge Norges EM-lag allround og sprint i Collalbo 11. til 13. januar Ida Njåtun, Asker SK (allround)

Ragne Wiklund, Aktiv SK (allround)

Hege Bøkko, Hol IL (sprint)

Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK (reserve allround)

Martine Ripsrud, Stange SK (reserve sprint) Håvard Lorentzen, Fana IL (sprint)

Henrik Fagerli Rukke, Hol IL (sprint)

Bjørn Magnussen, Spk Falken (sprint)

Håvard Bøkko, Hol IL (allround)

Sverre Lunde Pedersen, Fana IL (allround)

Sindre Henriksen, Fana IL (allround)

(Johann Jørgen Sæves, Båstad IL (reserve sprint)

Kristian G. Ulekleiv, Gjøvik SK (reserve allround)

Håvard Lorentzen tror også at tyskeren Nico Ihle kan blande seg inn i tetsjiktet. Det ville også verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov , Viktor Mushtakov og kanskje Ruslan Murasjov gjort. Den russiske trioen har imidlertid valgt å droppe EM. I stedet representeres Russland av Artjom Kuznetsov, Viktor Lobas og Aleksej Jesin.

– Jeg er ikke i min beste form. Det vil jeg ikke kalle det. Jeg er i god form. Jeg kommer til på «slippe opp» enda mer til sprint-VM (23.-24. februar) og distanse-VM (7.-10. februar). Men jeg kan gå fort hver helg, sier Håvard Lorentzen til VG mens han drikker kaffe i solskinn i Collabo – med utsikt til Val Gardena.

Der det for øyeblikket snør.

– Det viktigste er at det ikke blir for mye vind. Da kan du tape mye, hvis du har skikkelig uflaks, sier han med tanke på vær og føreforholdene mildt sagt kan arte seg annerledes utendørs – sammenlignet med innendørs.

Håvard Lorentzen viser til at det var 18 varmegrader inne i arenaen i japanske Obihiro da verdenscupsesongen startet der i høst, og at det var minus 6,5 til minus 8,5 grader da han satte «naturisbaneverdensrekord» med 35,83 under NM på Gol i romjulen.

Da han testet isen i Collalbo mandag, en dag etter ankomst fra innetrening i tyske Inzell, var lufttemperaturen pluss ni grader.

– Det er en flott og fin bane. Jeremy (Norges landslagstrener Wotherspoon) har banerekorden her med 34,89. Forholdene kan være de samme som på en innendørsbane i lavlandet, sier Håvard Lorentzen.

I praksis må han imidlertid holde koken litt lenger enn han pleier å gjøre, fordi det naturligvis går litt saktere på is under åpen himmel.

– Du må holde ut ett eller kanskje to sekunder lenger på 1000 meter. Det blir sikkert tøffere mot slutten, slik det også var på Gol. Det er ikke forhold som favoriserer en supersprinter; så er ikke jeg det heller, understreker han.

Men det kan favorisere Kjeld Nuis (OL-gullvinner 1500 og 1000 meter) og Thomas Krol, som er sterke på 1500 meter.

– Høyden (1100 m.o.h) – hvordan vil du merke den?

– Jeg vil merke det på pusten. Men det er ikke så stor forskjell for oss sprintere. For oss er det bånn pinne uansett. Det er bare å bite tennene sammen, svarer Håvard Lorentzen.