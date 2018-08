MER AV ALT: Før årets sesong har Johannes Høsflot Klæbo og morfar Kåre Høsflot lagt inn litt tyngre motbakker, litt tyngre myrer for å øke kapasiteten. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Morfar Kåre Høsflot: Johannes kan vinne 3-mila i VM

2018-08-20

TRONDHEIM (VG) Morfar og trener Kåre Høsflot (75) er overbevist om en ting: Verdens beste langrennsløper forrige sesong, Johannes Høsflot Klæbo (21), blir enda bedre i vinter.

Publisert: 17.08.18 10:10 Oppdatert: 20.08.18 12:42

– Vi har vårt eget team her på Granåsen Toppidrettsenter som tar tester. Det har vi gjort hver måned i flere år, og årets tester er bedre enn de fra i fjor. Det er fremgang hele veien, sier Kåre Høsflot.

– Hva har dere gjort annerledes foran årets sesong?

– Vi har lagt mer vekt på trening i tyngre terreng. Bakkene som er løpt har vært litt brattere og litt lengre, både på beina og rulleski. Det er en utfordring å få det til på rulleski, siden vi må trene på vanlige veier. Men jeg har kjørt opp til toppene, Johannes har gått, så jeg har jeg kjørt ham ned igjen for å unngå skader i nedoverbakke, tur etter tur. Vi har også lagt inn mer løping i tunge myrer. Det har også vært en utfordring i sommer, med så lite nedbør, men vi har funnet myrene. Litt mer av alt fungerer. Det er viktig å tenke at Johannes fortsatt er ung, han kan ikke trene på samme måte som for eksempel 10 år eldre løpere, og vi skal ikke ha noen toppform i november, sier Kåre Høsflot.

– Betyr det at Johannes også satser 5-mil i VM i Seefeld?

– Han har nok lyst til å gå, og han kan gå 5 mil på ski. Det gjør han jo flere dager i uken. Han hadde som mål å bli verdens beste skiløper som 24-åring. Den planen ødela han jo i fjor ... Men om han har kapasitet til å vinne 5-mila allerede til vinteren er jeg usikker på faktisk. 3-mila derimot, den er han klar for.

– Så klar at han kan ta gull på 3-mila i VM?

– Ja det kan han, han vant jo et verdenscuprenn på 3-mil i fjor. Men vi kan ikke bygge kapasitet for fort, Johannes må beholde hurtigheten sin. Det er en balansegang.

Tenke annerledes

Vi møter Kåre utenfor toppidrettssenteret, han har akkurat kjørt en treningsøkt med Johannes’ lillesøster. Teknikktrening med rulleski.

For det er detaljene som skiller de aller beste fra de nest beste.

I fjor forbløffet og revolusjonerte Johannes hele langrennsverden med sin spesielle motbakketeknikk, og ble tidenes yngste olympiske mester i langrenn, i klassisk sprint. Johannes var også med på å vinne OL-gull både på sprintstafett og den tradisjonelle stafetten. I tillegg vant han verdenscupen sammenlagt, uten å delta i Tour de Ski der konkurrentene samlet hundrevis av poeng.

Under årets VM vil han ikke kunne utnytte den spesielle klassiske motbakketeknikken, hverken på sprinten eller 3-mila, sprinten går i skøyting i VM, og siste del av 3-mila er også skøyting.

Dermed må team Høsflot Klæbo tenke annerledes.

– Federico Pellegrino og noen andre er bedre i skøyting enn de er i klassisk. Men vi har forberedt oss godt, vi kjenner løypeprofilen på sprinten i Seefeld, og har studert skøyteteknikk i detaljer, vi må se helheten, løypa i Seefeld gjør at det blir en del friskøyting. Torgeir Bjørn har jo stilt spørsmål om Johannes er god nok på det … Johannes er innovativ i tankegangen. Jeg tror vi har gjort noen forbedringer. Og når det blir snø kommer vi til å terpe detaljer på friskøyting også, det har ingen hensikt å gjøre akkurat det på rulleski, siden bevegelsen ikke blir helt den samme, sier Kåre Høsflot.

– Har dere tenkt løypeprofil på 3-mila også?

– Nei, ikke detaljer, det har ikke samme hensikt.

Dropper fortsatt høydetrening

– Hva er planen før VM, bli det Tour de Ski?

– Nå er det lenger avstand mellom årets tour og VM enn det var mellom fjorårets tour og OL, så vi vet ikke. I år er det også bare en etappe i touren som går i høyden. Men uansett kommer vi ikke til å ta noen avgjørelse om deltagelse der før sesongen er godt i gang.

– Og høydetrening, det er fortsatt uaktuelt?

– I år, ja. Det er flere andre som har droppet det også, og jeg får “skylden” for det. Høydetrening er vanskelig, alt må være gjennomtenkt, og vi syntes ikke årets opplegg var sikkert nok. Men neste sommer må Johannes på høydetrening. Vi har eksperter som allerede nå er i gang med å planlegge det. Grunnen er at det senere kommer mesterskap i høyden, sier Kåre Høsflot.

– Er det du eller landslagstrener Arild Monsen som bestemmer?

– Vi samarbeider veldig godt med Arild Monsen, svarer Kåre Høsflot.

– Er det ingen mørke skyer på himmelen?

– Jeg er litt bekymret for at Johannes kan få problemer med ettervirkninger av visdomstannen han fjernet tirsdag denne uken. For det er utenfor det vi kan planlegge.