Overlegen seier for Nordavind

2018-11-25

LILLEHAMMER (Gamer.no): Rocket League-laget beseiret The Razzle Dazzlers og vant sin tredje strake Telenorliga-triumf.

Publisert: 25.11.18 20:08 Oppdatert: 25.11.18 20:39

Søndag var det NM-finale i Rocket League, spillet som best kan beskrives som fotball, med biler, med rakettmotor, på steorider.

Nordavind sementerte sin plass som det ubestridt beste Rocket League-laget i Norge. Klubben tok sin tredje strake Telenorliga-triumf i Lillehammer på søndag, med nok en overlegen finaleseier over The Razzle Dazzlers.

Etter nok en ubeseiret sesong kunne Jørgen «Jwols» Olsen, Tormod «Reganam» Lien og Casper «Al Dente» Wissing fortjent løfte det gjeve trofeet. Ved siden av nytt sølvtøy reiser Nordavind hjem til Oslo med 24 000 kroner i sekken.

– Visste at Nordavind ville bli tøffe

Det ble rett og slett plankekjøring for Nordavind, som tross noen jevne kamper aldri virket stresset. Laget brukte kort tid på å komme seg inn i finalen, og «Reganam» serverte oppgjørets første hat trick allerede få minutter ut i den innledende kampen.

Razzle-spillerne hang med så godt de kunne, men med mesteparten av tiden tilbrakt foran eget nett ble det vanskelig å skape noe fremover. Til slutt fikk «Phocas» inn en lekkert scoring, men da var det allerede for sent å redde åpningskampen.

Disse spilte for Nordavind Jørgen «Jwols» Olsen Tormod «Reganam» Lien Casper «Al Dente» Vissing

I kamp nummer to ble det mer liv i Razzle, men igjen var Nordavind for sterke. Forhåndsfavorittene kombinerte flott, og kom seg gjennom Razzle-forsvaret, mens forsvarsklippen «Al Dente» ryddet opp enhver ball som truet Nordavind-målet.

Da det så ut som det skulle ende 1–0 dukket plutselig «Versace» opp med en lekkerbisken av en scoring, og sendte kampen til ekstraomganger. Spenningen varte kun i noen minutter, og igjen ble presset fra Nordavind for mye for Razzle-forsvaret.

– Vi visste at Nordavind ville bli tøffe, sa «Maadzz» etter kampen, og det fikk han så absolutt rett i.

– Det er like gøy hver gang

Om Razzle skulle klare å kjempe seg tilbake i finalen var det i kamp tre det helst måtte skje. Gutta åpnet brukbart, men da slusene først åpnet seg for Nordavind rant det inn mål etter mål. Nok et kremskudd fra «Phocas» var ikke nok, og med «Al Dente» i spissen sikret Nordavind seier 6–1.

På stillingen 3–0 i finalen på best av syv kamper var det i realiteten over. Razzle nektet imidlertid å gi seg, og den fjerde kampen ble faktisk søndagens mest spennende. Igjen ble det bare nesten for «Maadzz» og gjengen, da Nordavind satte inn seiersmålet i siste sekund av ordinær spilletid.

Disse spilte for Razzle Aleksander «Phocas» Jensen Henrik «Versace» Hansen Mads «Maadzz» Gjelsten

Dermed var det hele over, og som de to foregående sesongene er det Nordavind som stikker av med Telenorliga-trofeet. Mens en kanskje kunne håpet på en litt jevnere kamp, var det en storfornøyd «Jwols» som møtte Gamer.no etter at seieren var et faktum.

– Det blir slettes ikke kjedelig og er akkurat like gøy hver gang, sa Nordavind-kapteinen før han innrømmet at det hadde vært gøy å få litt hardere konkurranse i Telenorligaen.

– Mer utfordring øker som regel nivået i ligaen. Jeg er fornøyd med å vinne og kan ikke klage, men det hadde vært gøy med flere gode lag og flere som gir oss skikkelig kamp.

Razzle klar for å prøve igjen neste sesong

Kamp var nettopp det Razzle ikke var i stand til å gi Nordavind, og selv om «Maadzz» sier seg fornøyd med sesongen var han litt skuffet over det endelige finaleresultatet.

– Jeg forventet 4–2 eller noe sånt, men innerst inne visste jeg at det ville bli en veldig vanskelig match, kommenterte Razzle-spilleren.

På spørsmål om hva som må til for å velte Nordavind av tronen, svarte han at det går på å legge inn nok treningstimer.

– Et lag må spille med hverandre hele tiden, og se på hva de gjør feil og alt sånt. Vi hadde «Versace» her nå og han hadde vi ikke spilt så mye med denne sesongen, så det er nok det viktigste. Vi må bare finne en tredjemann vi kan spille med som er villig til å prøve skikkelig.

For sin annenplass får Razzle med seg 14 400 kroner i premiepenger. Bamble DreamTeam og Team Bjønnsk får 4 800 kroner hver, for sine 3. og 4.-plasser.