Mavetrøbbel for Norges skøytesjef

TOMASZÓW MAZOWIECKI (VG) Sverre Lunde Pedersen (26) tror ikke maveproblemene som har tvunget ham til å holde sengen her i Polen skal spolere sjansen hans til å «lure» storfavoritten Denis Juskov på 1500-meteren lørdag.

Publisert: 08.12.18

Norge har fem løpere i A-gruppen på 1500 meter i Tomaszów Mazowiecki, som starter klokken 14.27 lørdag:

Simen Spieler Nilsen, Sindre Henriksen, Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen og Allan Dahl Johansson.

– Jeg fikk mavetrøbbel her mandag og tirsdag. Jeg hadde feber og «det meste». Knip og oppkast. Det er ikke en helt gunstig oppladning. Men det har gått bedre og bedre, dag for dag. I dag (fredag) følte jeg meg bedre enn torsdag, sier Norges gull og bronsevinner fra Pyeongchang-OL for 10 måneder siden.

Fredag trakk han Norge og lagkameratene Håvard Bøkko og Sindre Henriksen inn til en ny andreplass i lagtempo i verdenscupen. Etter to andreplasser og en tredjeplass, har det norske lagtempolaget enda en gang vunnet verdenscupen sammenlagt.

– Men det var for mye opp og ned med rundetidene. Vi vinner ikke VM ved å gå så ujevnt, sier Sverre Lunde Pedersen som virket som lokomotiv gjennom fem av åtte runder.

Slik han gjorde det da Norge vant OL-gull.

Foran 1500-meteren lørdag - og ikke minst 10.000-meteren søndag - håper og mener han at maveproblemene han og et par andre norske løpere pådro seg etter ankomsten til Polen lørdag, ikke skal føre til backlash. Tirsdag var han ikke i stand til å gjøre noenting. Onsdag måtte han ty til lett trening.

– Det var et sjokk for kroppen. Men jeg merket ikke noe på lagtempoen, forteller han.

Russeren Denis Juskov er i OL-gullvinner Kjeld Nuis’ fravær klar favoritt foran 1500-meteren. Sverre Lunde Pedersen nærer imidlertid et håp om at «vi kan lure ham litt». Isen er så myk at mange løpere er blitt lurt av en sedvanlig, hard start - for så å «få det» mot slutten.

Denis Juskov går i par mot Håvard Bøkko i syvende par.

– Det er veldig tung is, sier Sverre Lunde Pedersen - med trykk på «tung».

Det er som å gå utendørs, muligens enda verre. Norges lagtempolag gikk inn til raskere tid utendørs i Tomakomai i Japan for to uker siden, enn det gjorde her fredag - innendørs.

PS! Samme sted var Sverre Lunde Pedersen lur ved måten han tok 2. plass på 5000-meteren. Foran milen søndag og en ny 5000 meter i Heerenveen neste helg ligger han på andreplass sammenlagt på langdistanse i verdenscupen.