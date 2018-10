TRENER: Ragnhild Haga på rulleski under en treningsøkt i Kvitfjell i slutten av september. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

OL-vinner Hagas sliter ut rulleski for å fikse sin store utfordring

SPORT 2018-10-09T08:54:11Z

KVITFJELL (VG) Ragnhild Haga tok OL-gull i friteknikk. I jakten på bedre klassiskresultater har 27-åringen slitt ut to par rulleski i sommer.

Publisert: 09.10.18 10:54

Haga hadde hele seks pallplasser i verdenscupen forrige sesong. Alle i friteknikk.

Det hele toppet seg med OL-gull på 10 kilometer friteknikk foran Charlotte Kalla og Marit Bjørgen.

– Jeg er realist, så jeg tenker at jeg kan få til noe av det samme i klassisk, men det vil ta tid. Jeg regner ikke med at klassisknivået mitt kommer opp på skøytenivå i vinter, sier Haga til VG.

Ragnhild Haga har jobbet tålmodig i mange år. Som 27-åring ble hun olympisk mester:

For denne vinteren er det nye mål. Haga skal bli bedre i klassisk. Forrige seong leverte hun 6., 12. og 13. plass i klassisk, i tillegg ble hun nummer 12 på OL-tremila i klassisk.

– Men om jeg kan heve meg noen sekunder på en 10 kilometer, så er det ganske mye bedre. Jeg kan være med å kjempe om topp fem enn i steden for topp 10, det er bra, sier Haga.

VG møtte OL-vinneren på samling i Kvitfjell i slutten av september. Symbolsk nok falt det snø. Nå er det bare drøyt seks uker til sesongstart på Beitostølen.

Stirret på en skjerm

27-åringen forteller at hun ikke er et friteknikktalent.

– Jeg har trent meg til det. Jeg hadde ekstremt mange timer på rulleskimølla i fjor med skøyting. Jeg stirret i en skjerm og så på posisjonene mine. Så det har ikke kommet lett, sier Haga.

På sikt er målet medalje også i klassisk. Og det skal ikke stå på innsatsen.

– Jeg har slitt ut klassiskrulleskiene mine to ganger, så jeg har gått mye klassisk i år. Jeg prøver å gjøre ting som jeg ikke syns er så gøy og. Jeg skal ha for innsatsen, sier Haga.

Kjedelige detaljer

10-kilometeren i VM i Seefeld i februar er i klassisk, mens 30 kilometer fellesstart er i friteknikk.

Dette hadde Marit Bjørgen å si om Ragnhild Haga etter OL-gullet, da hun selv tok bronse:

I friteknikk er hun nå så god teknisk at tidligere landslagstrener Roar Hjelmeset ville at Haga skulle lære de andre. Haga ser fremover på en riktig måte i løypa.

– Jeg sa at jeg gjerne kunne prøve det. Men jeg hadde stirret så mye på et punkt i veggen under hele oppkjøringen, så det er ikke sånn at man lærer det på en dag, sier Haga.

Og det er ikke bare gøy å gå på ski.

– Det er mange detaljer som må jobbes med som er kjedelig. Jeg håper på samme effekt i klassisk i år, som jeg hadde på friteknikk i fjor, sier Haga.

Det er verdenscupåpning i Ruka i Finland siste helgen i november. Da er det sprint og 10 kilometer i klassisk stil.