TIDEN INNE: Kleppe Slauren har gått mange gode løp i det siste og fortjener virkelig en seier igjen. Djøseland-traveren kan være et frekt bankeralternativ i V75-omgangen på Färjestad. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: 60 mill. i V75-potten

SPORT 2018-09-21T10:03:52Z

Det er Unionstrav med svenske Färjestad Travbane som arrangør. Skulle du bli alenevinner, venter cirka 24 millioner kroner på bankkontoen.



Anders Olsbu

Publisert: 21.09.18 12:03

I Unionskampen, et eliteløp for kaldblodshester, ser VGs travekspert, Anders Olsbu, fem hester med vinnersjanser, fire av dem norske.

– Jeg har mest tro på at Kleppe Slauren kan ta en etterlenget og velfortjent seier. Forutsetningene er i alle fall perfekte for Djøseland-traveren, mener Olsbu.

Men han tør ikke la han stå helt alene.

– 10-millionerstraveren Tekno Odin har fått svømmetrening og vant direkte i regi av dyktige Jan-Olov Persson, som også har norske Lome Brage og Smedheim Solan til start. Lome Brage sikter inn føringen i første omgang. Skulle han få dirigere, kan det muligens holde inn. Odd Herakles som har vunnet seks av ni løp i år og svenske Odin Tabac er heller ikke uten muligheter. Men Kleppe Slauren er i alle fall den hesten som har størst fordel av full distanse, mener Olsbu

Som alenestreker landet traveksperten til slutt på Handsome Brad og Global Trust. Begge kan sitte tidlig i tet i sine respektive løp og holde unna helt hjem.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Global Trust (V75-5) vant lett direkte etter ni måneders pause sist og er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen.

Dagens luring

Rapide Frecel (V75-4) har vært knallgod til tre strake seirer og kan slå gode svensker, om han skulle komme seg foran.

Alt fra Färjestad kan du se direkte på trav.vg.no lørdag fra kl. 12.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 200 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1500 kroner

V75-1 (2140ma)

4 HANDSOME BRAD

——————————–

11 Magic Gwin

1 Picasso

6 Ragazzo da Sopra

7 Urban Kronos

3 Zoko Lane

2 Faust Hanover

9 Hickothepooh

10 Tobacco

5 Angel Of Attack

8 Stepping Spaceboy

12 Cab Hornline

Løpet

En eller mange er spørsmålet i sølvdivisjonen.

Favoritten

Handsome Brad var god til seier sist. Overtok 1500 m igjen og holdt knepent unna for medsmygende Moni Viking, som kun tapte knepent i det norske Kriteriet for to år siden. Handsome Brad er flink ut og kan sitte tidlig i tet. I så fall kan han bli vrien å skubbe seg på. Bak ham er det åpent. Nest sist ble han femte i Jubileumspokalen, hvor Makethemark vant foran Milligan's School og Cyber Lane.

Outsiderne

Magic Gwin gikk et flott løp sist, men måtte se seg slått av Picasso som avsluttet fort tross startgalopp og vant på foto. Magic Gwin går gode løp hele tiden og kan ende blant de tre, om det blir litt kjøring.

Luringen

Ragazzo da Sopra feilet direkte sist. Avsluttet flott til annen bak Carabinieri nest sist. Vinner snart løp.

Startsiden

Picasso overlater til Handsome Brad. Angel Of Attack er også rask.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V75-2 (2640ma)

2 FAUST BOKO

3 GRANDFATHER BILL

5 GREEN KEEPER U.S.

6 RICKE

9 HIP HURRAY BOKO

8 L'Amour Bonanza

——————————–

11 Claude Debuussy

10 Veams Allegro

7 Eraja Jaam

12 Draco Braz Minto

1 Tallahassee

4 Nyby Black Money

Løpet

Jeg streker for halve feltet i Klass II-forsøket.

Favoritten

Faust Boko hadde full kontroll fra tet til seier sist på Färjestad. Er flink fra start og har fått et bra spor. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne

Grandfather Bill har vunnet to av tre løp hittil i år og har kun tapt to ganger på syv forsøk. Sist var han helt overlegen etter å ha overtatt 650 m igjen. Goop-traveren kan bli farlig på ny.

Luringen

Ricke vant veldig lett sist. Denne gang rykker man av skoene for første gang, og han kommer dessuten ut med helstengt hodelag. Skal ikke avskrives til tross for at han er hardt ute grunnlagsmessig.

Startsiden

Faust Boko og Green Keeper U.S. er raske og kan kjøre om teten.



V75-3 (2140ma)

4 LOVE MATTERS

6 RACING MANGE

2 BEAU MEC

8 DANTE BOKO

——————————–

1 Photo Lavec

10 On Track Piraten

3 Donatomite

12 I Love Paris

5 Going For Gold Zaz

11 Queer Fish

9 Deep Sea Dream

7 Francais du Gull

Løpet

Jeg prøver fire hester i dette gulldivisjonsløpet, Uno Sweds Minneslopp.

Favoritten

Love Matters holdt fint til tredje bak Dante Boko og Cyber Lane etter å ha travet mye av løpet uten rygg sist. Firte etter en tøff åpning i Jubileumspokalen nest sist. Skulle han komme seg greit til tet, stiger sjansene.

Outsiderne

Racing Mange var overlegen sist. Klaffer det med posisjonene, er det ikke umulig at han kan være med i striden tross gulldivisjonsdebut.

Luringen

Beau Mec satt fast med krefter spart sist og var tapper toer fra dødens nest sist.

Startsiden

Beau Mec, Donatomite, Love Matters og Dante Boko er alle plussvarianter fra start.



V75-4 (2140ma)

3 HEART OF STEEL

1 WILD LOVE

2 RAPIDE FRECEL

4 BO C.

9 The Real Star

——————————–

8 Laser Tile

10 Waikiki Silvio

11 Wellino Avenue

5 Luxury Brodde

7 Kissmeonceagain

6 Handsome Hank

12 Luce Axe

Løpet

Fem hester kan rekke i Klass I-løpet.

Favoritten

Heart Of Steel var nær ved å vinne fra dødens sist. Vant lett for Thor Borg gangen før. Peter Untersteiner-traveren står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.

Outsiderne

Wild Love gikk et sterkt løp fra køen sist og var helt overlegen til slutt. Står til for et fint løp og skal ikke avskrives denne gangen heller.

Luringen

Rapide Frecel har tent skikkelig til og har vært meget bra til tre strake Bjerke-seirer. Kommer han seg foran, stiger sjansene. Han forsvarer seg flott derfra.

Startsiden

Rapide Frecel og Heart Of Steel er begge gode fra start og kan kjøre om føringen.



V75-5 (2140ma)

2 GLOBAL TRUST

——————————–

7 Ferrari River

1 Output Pressure

12 Flashing Boko

5 Arsenal

6 La Diva Rossi

10 Monfalcone

4 Mamasan

8 Dom Perignon

3 Fighting Bax

9 Speedmeister

11 Joe Hoo Lee

Løpet

Jeg satser på Global Trust i bronsedivisjonen.

Favoritten

Global Trust overtok etter 700 m og vant lett i årsdebuten sist. Med det løpet i kroppen etter lang pause og kastrering, kan han ventes ytterligere forbedret. Skulle han få teten, kan han bli vrien å skubbe seg på.

Outsiderne

Ferrari River har fått tunge reiser i det siste. Holdt bra til femte i et løp Volstead vant sist. Tok en sterk seier på 1.10-tallet foran Gina Schermer nest sist. Kan utfordre.

Luringen

Flashing Boko er en kapasitetshest som står vrient til spormessig. Men skulle han gå feilfritt og det blir overpace, kan han muligens snuse på en trippelplass.

Startsiden

Flere raske. Nr. 1,2,4,6 og 7 kan alle kjøre om føringen.



V75-6 (2140ma)

3 KLEPPE SLAUREN

6 Tekno Odin

9 Odd Herakles

4 Lome Brage

5 Odin Tabac

——————————–

1 Flex

8 Ingbest

7 Myhreng Jerker

10 Smedheim Solan

2 Bro Viking

Løpet

Jeg ser fem hester med vinnersjanse i Unionskampen, med Kleppe Slauren som min favoritt.

Favoritten

Kleppe Slauren går gode løp hver gang og fortjener virkelig en seier etter fem strake trippelplasser uten å vinne. Djøseland-traveren er den hesten i feltet som har størst fordel av full distanse. 9-åringen står fint til spormesig og kan ta en etterlengtet seier. Sist var han god toer bak Odd Herakles, som denne gangen står i bakspor.

Outsiderne

Odd Herakles har hatt en fantastisk sesong med seks seirer på ni forsøk. Måtte se seg slått av gode Månprinsen A.M. nest sist. Vant greit foran Kleppe Slauren sist, men står i bakspor nå. Skal uansett regnes blant de tre.

Lome Brage var med på en veldig tøff åpning sist og trakk seg. Er veldig god på sitt beste, men har ingen fordel av full distanse.

Luringen

Tekno Odin vant greit fra tet i Jan-Olov Persson-debuten sist etter skade. Skulle han komme godt i gang og få overta fra stallkameraten Lome Brage, stiger sjansene.

Startsiden

Lome Brage er raskest. Kusken velger om han vil sitte foran eller ei.

V75-7 (3140mv)

14 VICTORY KÅSGÅRD

5 VISITOR

12 LORD FLAX

9 J.S.APOLLO

11 YOUNG DA VICI

——————————–

13 Ola Montana

15 Othello Victory

1 Racing Ribb

2 Electrical Storm

3 Global Skipper

10 Global Unspoked

8 Paleo Pride

7 Digital Circle

6 Counterfeightr

4 Soros Kronos

Løpet

Jeg prøver fem hester i Unionsstayern.

Favoritten

Victory Kåsgård feilet i angrep som godtgående 600 m igjen i et langløp sist. Vant enkelt i de to foregående løpene og kan gjøre det igjen.

Outsiderne

Lord Flax avsluttet bra sist og var nær seier. To strake før det.

Luringen

Visitor vant lett sist, står fint til på strek og skal regnes.

Startsiden

Visitor kan kanskje sitte tidlig i tet.

V75-AKTUELL:

Navn: Kjetil Djøseland

Alder: 45 år

Antall seirer i år: 15

Antall seirer totalt: 402

God tro på Slauren

Forus-trener Kjetil Djøseland har markert seg mer og mer som en dyktig unghest-trener. En av dem som har utviklet seg til å bli en elitehest, er Kleppe Slauren. Lørdag kan de to vinne Unionskampen på Färjestad verdt 300 000 svenske kroner.

V75-1: - Jeg setter Picasso først. Han var god sist, er sikret en fin reise og kan vinne. Faust Hanover og Handsome Brad holder begge toppform og står gunstig til. Norske Hickothepooh kan slå til om det klaffer bakfra. Urban Kronos har vunnet halvparten av sine løp i år og må regnes igjen.

V75-2: - Jeg synes to norske skal regnes tidlig. Faust Boko var god til seier på samme distanse sist og står veldig bra til. Det gjør ikke L’Amour Bonanza, men der i gården er det toppform. Av de svenske tror jeg mest på Grandfather Hill, som stall Goop har tro på, og Hip Hurray Boko, som har vært knallgod og som blir farlig med flyt bakfra.

V75-3: - Her tror jeg på en ren svensk-norsk duell mellom Dante Boko og Donatomite. Sistnevnte kan bli vond å slå fra tet. Førstnevnte blir seiersfarlig om han kommer riktig til fra en sjanseartet utgangsposisjon.

V75-4: - En norsk banker lanseres. Frode Hamres Rapide Frecel vinner om han får tet. Og det tror jeg han gjør.

V75-5: - Global Trust vant på direkten etter ni måneders pause. Hadde sikkert godt av det løpet i kroppen og står perfekt til. Banker nummer to.

V75-6: - Klart jeg kan vinne med Kleppe Slauren. Formen er fin, distansen en fordel og sporet veldig bra. Min favoritt blir uansett Tekno Odin, som jeg synes så veldig fin ut i seiersløpet sist, hans første løp på tre måneder. Odd Herakles har tapt sportrekningen denne gangen, men er uansett god nok om det løser seg.

V75-7: - To hester skiller seg ut i finalen. Visitor har vært veldig bra og er mulig vinner om han takler voltestart. Global Unspoked har toppform og liker distansen. Kan utfordre med klaff.