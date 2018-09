TO VERDENER: Rini Coolen (foran) leder et Rosenborg-lag som er med i cupen, spiller gruppespill i Europa League og leder Eliteserien. Bak forlater Ronny Deila spillertunellen på Lerkendal med en sjetteplass som sesongens store mål. Foto: Bjørn S. Delebekk

RBK-tapene har ødelagt stort for Vålerenga: Deila mener VIF fortsatt har masse å spille for

LERKENDAL (VG) Ronny Deila (43) nekter for at sesongen er kjørt for Vålerengas del, selv om klubben nå er ute av cupen og har havnet på etterskudd i medaljekampen i Eliteserien.

VG møter VIF-treneren etter 2–0-tapet i cupens kvartfinale mot Rosenborg. Trønderne har nå sendt Oslo-laget ut av norgesmesterskapet, og spolerte festkampen i Eliteserien foran fullt hus på Intility arena for halvannen uke siden, der Vålerenga kunne skaffet heng på de andre medaljekandidatene.

Nå er de på syvende plass, syv poeng bak Molde på tredjeplass - og må virkelig ta tak i høst om det skal være noe å kjempe for i hovedstaden.

– Jeg skjønner ikke hvorfor du maler ett så negativt bilde. Det er dine ord. Her har det ikke vært vunnet noen titler på en del år. Jeg kan ikke huske sist. 2008?

Det sier Ronny Deila når VG spør om de siste ukene, og insinuerer at sesongen kan virke litt «kjørt» slik klubbens situasjon er nå.

– Jada, vi har masse å spille om. Vi ønsker å bli bedre enn i fjor. Vi skal kjempe om å bli blant de seks beste, sier VIF-sjefen.

– I din tid her har dere til gode å kjempe om titler, i hvilken grad er det godt nok?

– Jeg har vært her halvannet år. Vi har et tre-fem års perspektiv, og ønsker å kjempe om medalje neste år.

Vålerenga under Ronny Deila 2016: 10. plass og 38 poeng i 2016 (var kun trener på slutten). 2017: 8. plass og 39 poeng i serien i fjor. 2018: 7. plass og 33 poeng hittil i år.

– Kan ikke «skippe» over nivåer

Målvakt Adam Larsen Kwarasey deler Deilas skuffelse over tapet i cupen. Han måtte se Djordje Denic lobbe ballen over ham i førte omgang, før han var helt utspilt da Alexander Søderlund gjorde 2–0 etter hvilen. Tross et par gode redninger, måtte han nok engang se gamleklubben gå seirende ut av et oppgjør mot Vålerenga.

– Vi burde fått med oss noe på Intility, men her er de bedre enn oss. Hvorfor det blir sånn er jeg ikke sikker på, men det er fine referanser for å se hvordan lista ligger.

– Det er Norges beste lag, og hvis vi skal være med å kjempe der oppe ser vi hva som må til.

Han synes heller ikke sesongen er over, tross at cupdrømmen røk. I Vålerenga står utviklingsmålet sterkt i garderoben, og den norsk-ghanesiske sisteskansens ord er i samme gate som sjefens.

– Hvis du ser på Vålerenga de siste årene. Hvor mange ganger har de vært topp 6? Ikke mange. Man kan ikke slippe nivåer, men må ta ett steg av gangen. De som mener noe annet må se på historien.

Han håper, som Deila, at de innfrir målet om en sjetteplass på tabellen.

Håper Vålerenga løfter seg

For Rosenborgs del var det et nytt steg på veien mot cupfinale på Ullevaal. De hadde kontroll på gjestene, og kunne med hell scoret flere ganger.

– Målet var så klart å avansere, det klarte vi. Og da er alt som det skal, sier André Hansen.

RBKs solide målvakt, som er fra Veitvet øst i Oslo, får spørsmål om hvordan det er å «ødelegge» såpass for Vålerenga som trønderne har gjort de siste to ukene.

– Nå ligger Rosenborg mitt hjerte nærmest, så sånn sett er det ikke noe problem. Men jeg har jo fulgt med på Vålerenga i mange år siden jeg kommer fra Oslo øst. Jeg håer de kommer opp, for det var gøy søndagen med fullsatt stadion.

– Du ønsker at Vålerenga skal opp helt opp i toppen igjen?

– Vi vil ha med de store lagene. Ikke til forkleinelse for Sogndal, men det er ikke der det kommer 15.000. For norsk fotballs del er det fint om Vålerenga er med.

Kontraster i høst

Rosenborg reiser til Molde søndag for et nytt toppoppgjør i Eliteserien, før tyske RB Leipzig venter i Europa League på Lerkendal om ei uke.

For Vålerenga venter nedrykkstruede, men cup-semifinaleklare Start på Intility Arena. Der begynner VIF høstjakten på sesongens målsetting.

Skulle det gå riktig så godt i høst har de en teoretisk mulighet på spill i Europa neste år. De tre beste lagene i serien bevilges den muligheten, men skulle Rosenborg eller Haugesund vinne - og bli blant de tre beste - vil fjerdeplassen få muligheten.

Enn så lenge er fokusområdet å ta steg.

– Hvor viktig er det at dere blir blant topp seks, og føler dere har tatt steg?

– Det er selvfølgelig viktig. Det skal vi jobbe steinhardt for hver dag nå.