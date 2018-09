Slik reagerte Gjert Ingebrigtsen på å bli bestefar

I sesong to av Team Ingebrigtsen får vi blant annet se hvordan Gjert Ingebrigtsen (52) reagerte da sønnen Henrik Ingebrigtsen (27) skulle bli far for første gang.

Lørdag kveld er det klart for sesong to av TV-serien Team Ingebrigtsen på NRK. Å ha TV-kamera på seg overalt hemmer ikke satsingen til Sandnes-løperne.

– Vi er blitt veldig vant til at det er TV-kamera med oss over alt. Det går fint så lenge de bare er til stede for å filme og observere, men intervjuene hvor vi må sette oss ned i et par timer, tar mer tid, sier Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet .

VG viser en smakebit på det som kommer i den nye sesongen, og i klippet øverst i saken kan du se hvordan Gjert Ingebrigtsen reagerte da han skulle bli bestefar. Frykt for at Henrik skulle miste treningstimer og nattesøvn er stikkordene.

– Det blir ikke mye rom for kvalitetstid med familien. Tvert imot. Han må sove oppe for å få kvalitet på søvnen sin og være klar til neste økt, sier far Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen var ikke helt fornøyd den gangen Live og Henrik ble kjærester, men etter hvert mente han det faktisk hadde noen positive sider for satsingen til sønnen. I sommer tok Henrik sølv på 5000 meter bak broren Jakob.

– Gjert får ikke ringe mens jeg skal føde for å mase om treningen din, sa Live, kona til Henrik, mens de ventet på at barnet skulle komme.

– Gjert styrer ikke så mye som han tror han gjør. Jeg velger mine slag med omhu, men ser jo at de er veldig spesielt når jeg er en voksen mann med kone og snart to barn, sier Henrik Ingebrigtsen til samme avis.

I serien får du også se Jakob Ingebrigtsen (17) bli bedre og bedre. I klippet under kan du se de to eldre brødrene Filip og Henrik spå hvor god lillebroren kan bli:

Den første sesongen av Team Ingebrigtsen fulgte familien fra 2013 til 2016. I den nye sesongen får seerne bli med på reisen til sommerens EM – som ble en eneste stor fest for familien Ingebrigtsen.

Seerne får også være med på Henriks frieri til kona Liva, og hans kamp mot skadene de siste sesongene.

Her kan du se hvordan Jakob knuste alle konkurrentene og ble europamester på 5000 meter: